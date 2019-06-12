Antalya’da Sabantuy Bayramı kutlanacak

Tatar ve Başkurtların en eski milli bayramlarından biri olan Sabantuy, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Antalya’da kutlanacak. Dünya Tatar Kongresi tarafından düzenlenen "Palmiyeler Altında Sabantuy" etkinliği 23 Haziran’da olacak.

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Antalya, Türk bayramı olan Sabantuy etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya Tatar Kongresi tarafından düzenlenen "Palmiyeler Altında Sabantuy" etkinliği 23 Haziran saat 14:00’de Antalya'da bulunan Uluslararası Moskova Okulu stadyumunda gerçekleşecek.

Tataristan Cumhuriyeti Hükümeti, Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Rusya Antalya Başkonsolosluğu, Kazan Belediye Başkanlığı, Antalya Valiliği ve Uluslararası Moskova Okulu desteğiyle gerçekleşen programda, Uluslararası Kültürel ve Ekonomik Entegrasyon Forumu da yapılacak.

Tataristan temsilcilerinin, dansçıların ve delegelerin katılacağı programda ayrıca, Tatar yemek ve giysilerinin tanıtılacak, Tatar şarkı ve dans performansları sergilenecek.

TATAR VE BAŞKURTLARIN EN ESKİ MİLLİ BAYRAMI SABANTUY

Tatar ve Başkurtların en eski milli bayramlarından biri olan Sabantuy, günümüzde sadece Tatar halkının milli bayramı olmaktan çıkıp Rusya'nın 50'yı aşkın bölgesinde ve dünyada 20 ülkede kutlanıyor.

Sabantuy, ekinlerin büyümeye başladığı, toprağın yeşerdiği ve tabiatın yeniden canlandığı dönemi temsil etmektedir. Etimolojik olarak saban, tarlada öküzlerin çektiği ve insan kuvveti ile bastırılarak tarlanın sürülmesine yarayan bir tarım aletidir. Toy ise Orta Asya’da yaşayan Türklerin kullandığı ve anlam olarak düğün, eğlence anlamlarını kapsayan ve karşılayan kelimeden gelmektedir.