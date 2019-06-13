Kayıt
21:26 13 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Garo Paylan: Nefret suçları cezalandırılmadıkça işlenmeye devam edecek

    © AA / Raşit Aydoğan
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yavuz Oğhan
    0 33

    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Samatya'da yaşayan Ermeni aileye yapılan saldırıyı değerlendirdi. Paylan, "Olaya ciddiyetsiz yaklaşılıyor. Cezalandırılmadıkça bu tür nefret suçları işlenmeye devam edecek" dedi

    Nihat Hatipoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
    Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayında dinini 'değiştirdiği' çocuğun annesi: Onayım alınmadı, çocuğum Müslüman olmadı
    İstanbul'da Samatya'da yaşayan Ermeni bir aileye önce tehdit mesajı bırakıldı, sonra evleri basılıp anne bıçaklandı. Aile yaşadıkları olaylar sonrasında Türkiye'yi terk etmeye karar verdi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Samatya'da yaşayan Ermeni aileye yapılan saldırıyı değerlendirdi. Paylan, "Ermeni bir kadına karşı nefret suçu işleniyor ve maalesef toplum sessiz, ana akım medyada değinen yok. Halbuki çok ciddi bir suçla karşı karşıyayız. Adam, maskesini eldivenini takıyor, onlarca mobesenin olduğu yerde böyle bir suç işliyor. Ama üzerinden 15 gün geçmesine rağmen failler hala yakalanabilmiş değil. Çok iyi biliyoruz ki  bizim devletimiz isterse bir insanı yılanın deliğinden 2 saatte alır. İstemezse veya bu işin arkasında derin güçler varsa üzerinden aylar, yıllar geçer failler yakalanmaz. Suç cezasız kalır ve bu suçlar devam eder" dedi.

    Olayla ilgili valiyle defalarca konuştuğunu ve her konuşmasında valinin kendisine umut verdiğini söyleyen HDP Milletvekili Paylan, "Olay yerine de gittim. İstanbul'un göbeğinde bir yer, yakınlardaki esnafların kameraları var. Gelip kameralardan görüntüler bile alınmamış. Biz gidip 'Gelin, kamera görüntüsü var mı bakın.' diyoruz. Bu olaya bu kadar ciddiyetsiz yaklaşılıyor" ifadelerini kullandı.
    Muammer Güler
    © AA / Arşiv
    İlk kez tanık olarak dinlenen Muammer Güler, Hrant Dink görüşmesini anlattı


    Aileye ziyarette de bulunduğunu belirten Garo Paylan, "Aile, Türkiye'yi terk edeceğini söyledi. İki tane çocuğu Ermeni okulunda okuyor. Hem Türkçe hem de Ermenice konuşuyorlar.  Ataları, dedeleri burada. Ben, Türkiye'nin bir milletvekili olarak bu durumdan utandım" diye konuştu.

    Yeni Zelanda'da yaşanan terör eyleminden sonra başbakanın yaptıklarından gurur duyduğunu söyleyen Paylan, "Niye? Ötekiyle empati kurdu. Gitti o halkın yanında oldu. Bütün meclis olayı lanetledi. Halk böyle iyileşti. Biz ne yapıyoruz? Böyle nefret söylemleri yaratıyoruz. Görmezden geliyoruz ve böylece suç tekrarlıyor. Biz de ırkçı bir iklimde yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Nefret suçu, HDP, Garo Paylan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İnternet üzerinden 89 dolardan başlayan ücretlerle Pripyat bölgesine bir tur rezervasyonu yaptırmak mümkün.
    Ziyaretçi akınına uğrayan Çernobil’den kareler
    Karikatür
    Ruhani: Japonya, İran'dan petrol satın almaya devam etmek istiyor
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet