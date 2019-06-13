Garo Paylan: Nefret suçları cezalandırılmadıkça işlenmeye devam edecek

İstanbul'da Samatya'da yaşayan Ermeni bir aileye önce tehdit mesajı bırakıldı, sonra evleri basılıp anne bıçaklandı. Aile yaşadıkları olaylar sonrasında Türkiye'yi terk etmeye karar verdi.RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Samatya'da yaşayan Ermeni aileye yapılan saldırıyı değerlendirdi. Paylan, "Ermeni bir kadına karşı nefret suçu işleniyor ve maalesef toplum sessiz, ana akım medyada değinen yok. Halbuki çok ciddi bir suçla karşı karşıyayız. Adam, maskesini eldivenini takıyor, onlarca mobesenin olduğu yerde böyle bir suç işliyor. Ama üzerinden 15 gün geçmesine rağmen failler hala yakalanabilmiş değil. Çok iyi biliyoruz ki bizim devletimiz isterse bir insanı yılanın deliğinden 2 saatte alır. İstemezse veya bu işin arkasında derin güçler varsa üzerinden aylar, yıllar geçer failler yakalanmaz. Suç cezasız kalır ve bu suçlar devam eder" dedi.Olayla ilgili valiyle defalarca konuştuğunu ve her konuşmasında valinin kendisine umut verdiğini söyleyen HDP Milletvekili Paylan, "Olay yerine de gittim. İstanbul'un göbeğinde bir yer, yakınlardaki esnafların kameraları var. Gelip kameralardan görüntüler bile alınmamış. Biz gidip 'Gelin, kamera görüntüsü var mı bakın.' diyoruz. Bu olaya bu kadar ciddiyetsiz yaklaşılıyor" ifadelerini kullandı.Aileye ziyarette de bulunduğunu belirten Garo Paylan, "Aile, Türkiye'yi terk edeceğini söyledi. İki tane çocuğu Ermeni okulunda okuyor. Hem Türkçe hem de Ermenice konuşuyorlar. Ataları, dedeleri burada. Ben, Türkiye'nin bir milletvekili olarak bu durumdan utandım" diye konuştu.Yeni Zelanda'da yaşanan terör eyleminden sonra başbakanın yaptıklarından gurur duyduğunu söyleyen Paylan, "Niye? Ötekiyle empati kurdu. Gitti o halkın yanında oldu. Bütün meclis olayı lanetledi. Halk böyle iyileşti. Biz ne yapıyoruz? Böyle nefret söylemleri yaratıyoruz. Görmezden geliyoruz ve böylece suç tekrarlıyor. Biz de ırkçı bir iklimde yaşamaya devam ediyoruz" dedi.