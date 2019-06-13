Moskova'daki Türkiye Festivali'nin programı açıklandı

Sputnik’e konuşan festival yapımcılarından Zelimhan Zarmayev, festivalin programıyla şu bilgileri verdi:

"Sanatçılar farklı yön ve stilleri sunmanın yanı sıra, ustalıkları sayesinde, sanatın yardımıyla yeni yönleriyle Türkiye’yi gösterecekler. Misal Mehter Takımı, renkli kostümleri olan 26 erkek, ulusal marşları ve Osmanlı dönemi şarkıları çalıyor ama bunun yanında da Kalinka Malinka’yı Türk tarzı ustaca çalıyorlar. Türk müziğinin bir diğer yanı da opera sanatçıları. Festivale davet ettiğimiz mezzosoprano Serap Çiftçi, Rus sanatçı Aleksandr Yelovskih ile düet yapacak. Folklor müzik de perküsyoncular, halk ekipleri ve orkestralar tarafından sunulacak. İzleyicinin dikkatinin belirli yıldızlara değil ülkeye odaklanması için Türk müziğinin ne kadar geniş olduğu konusunda azami fikir verecek program oluşturmaya çalıştık."

Büyükelçi Samsar da Sputnik’e açıklamasında, Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı açılışının 8 Nisan’da yapıldığını hatırlatarak, şunu dedi:

"Daha önce Moskova Müzik Evi’nde Anjelika Akbar’ın konseri gerçekleşti. Aynı zamanda İvan Ayvazovskiy’in tabloları sergilenmişti. Türkiye, nisan ortalarında, onur konuğu olarak Moskova Uluslararası Film Festivali’ne katılmıştı. Mayıs’ta Tarkan’ın Moskova ve Kazan’da konserleri yapıldı. Mayıs sonlarında Can Atilla, Moskova Konservatuarı’nda konser verdi. Haziran başlarında, Nazım Hikmeti anma etkinlikleri yapıldı. 20 Haziran günü Osmanlı kostümleri sergisi yapılacak. 21 Haziran günü Moskova Yunus Emre Enstitüsü’nde, Rusya İmparatorluğu konulu Yıldız Sarayı eserleri sergilenecek. Bu sergi daha önce St. Petersburg’da organize edilmişti. 28 Haziran’da Türk sanat ekipleri Ural Müzik Festivali’ne katılacak. Türk filmler, St. Petersburg Film Festivali’ne katılacak. Yaz tatilinden dönen Rus turistlerin Türk milli yemeklerinin tadını hatırlayabilmeleri için Moskova’da eylül ayında Türk Gastronomi Haftası düzenlenecek."

Kültür Yılı programının oldukça yoğun olduğunu kaydeden Samsar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"St. Petersburg’da Türkiye’nin meşhur fotoğrafçı Ara Güler’in sergisini açmayı planlıyoruz. 23 Ağustos’ta Moskova’da ‘Spaskaya Başnya’ Askeri Bandolar Festivali başlayacak. Mehter Takımı da bu festivale katılacak. 22 Ekim’de Moskova Devlet Tarih Müzesi’nde, Göbekli Tepe konulu sergi yapılacak. Cihat Aşkın’ın bir dizi sazlı etkinliğin organize edilmesi planlanıyor. Etkinlikler kültürel konularla sınırlı, çünkü 2020’de Rusya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıldönümü kutlanacak."