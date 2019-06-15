'Antalya Havalimanı’na gelen Rus turistlerin sayısı bu yıl yüzde 20 arttı'

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Krasnaya Presnya parkında düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Türk Hava Yolları tarafından desteklenen ve Sputnik’in stratejik ortaklığını üstlendiği Türkiye Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

Festivalin konukları, geleneksel sanat atölyelerinden, turizm, spor ve kültür dahil birçok farklı etkinliğe katılma ve hatta yarışarak Türkiye’ye gezi kazanma şansı yakalıyor.

Festivali’nin katılımcılarından Antalya Havalimanı Müdürü Deniz Varol, Sputnik’e verdiği demeçte festivalde ve Rusya’da edindiği izlenimlerini aktararak, Rusların Antalya’yı neden bu kadar sevdiklerini ve Türkiye’den nasıl bir jest beklenebileceğini anlattı:

“Biz Rusya’ya çok heyecanlı geliyoruz, çünkü Antalya’nın en önemli misafirleri Rusya’dan geliyor. Burada olmak bizim için çok önemli. Rus müşterilerimiz Antalya’yı çok seviyorlar. Antalya zaten başı başına Akdeniz’in en güzel sahillerine, en güzel otellerine ve en güzel denizine sahip. Ama bir o kadar da en güzel doğa sporları yapabileceğiniz, en güzel tarihi yaşayabileceğiniz bir yer olduğu için de Rus misafirlerimiz tarafından çok seviliyor. Geçtiğimiz yıl 4. 6 milyon Rus turist Antalya Havalimanına gelmiş. Bu sene geçtiğimiz senenin ilk beş ayına göre yüzde yirminin üzerinde bir büyüme var. Bunlar inanılmaz rakamlar. Bu hem Rusya hem Türkiye için çok mutluluk verici bir olay. Bunu hep beraber daha ileriye götürmek istiyoruz. Daha fazla Rus misafirimizi Antalya’da ağırlamak istiyoruz” diyen Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Antalya, gerçekten çok zengin her anlamda. Deniz, kum, güneşi bir yana bırakırsak, hem tarihsel hem sanatsal hem spor etkinliklerini bir araya getiren çok yönlü bir şehirdir. Moskova’da üç yıldır yaşadığımız bu güzelliğin karşılığını Antalya’da yapabilirsek çok muhteşem olur, en azından karşılıklı bir turizm elçisi gibi Moskova ile Antalya arasında bir iletişim olur. Böyle festivaller sayesinde ülkelerimiz arasında direkt tanıtım gerçekleşebiliyor. Bunların sağlanabilmesi için bizler her türlü desteği vermeye hazırız.”