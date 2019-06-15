Rusya’nın başkenti Moskova’da, Krasnaya Presnya parkında Rus yapımcıların, kültür çalışanlarının katkılarıyla ve Türk bürokratların, şirket yöneticilerinin ve turizm çalışanlarının desteğiyle düzenlenen, Sputnik’in stratejik ortaklığını üstlendiği Türkiye Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

Yarın akşama kadar devam edecek olan festivalin katılımcılarından Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sputnik’e verdiği demeçte Antalya’yı benzersiz turizm merkezi yapan özelliklerinin yanı sıra Rusya ile ilgili gelişmeleri ve kültürel gündemde hangi etkinliklerin beklendiğini anlattı.

Uysal, “Antalya’mız sıcacık bir iklime sahip, sıcacık insanlarımız var. Çok iyi kalite hizmeti makul bir fiyata verebiliyoruz. Bütün otellerimiz ve kumsallarımız dünya standartlarında en iyi kategoride. Ayrıca şehrin içinde üç bin beş yüzyıllık tarihi bir kentimiz var, Kaleiçi. Rus komşularımızı orada da sıklıkla görmek istiyoruz. Geçen yıl Rusya yılıydı bizim için. Kaleiçi Festivalimiz sırasında çok sayıda Rus komşumuzu ağırladık. Ayrıca Rusya’nın Antalya Konsolosu ilişkilerimizin gelişmesine çok katkıda bulunuyor, kendisiyle dostça ilişkilerimiz var. Ve tabii ki orada yaşayan Rus komşularımızla çok yakın ilişkilerimiz var” dedi ve şöyle devam etti:

“Kaleiçi Festivalimiz var. Orada Rusya önemli bir yer tutuyor. Bir de Muratpaşa Belediyesi olarak Yöreler Renkler Festivali yapıyoruz. Türkiye’nin yedi bölgesine birer gün veriyoruz. Bir gün Rusya’ya, bir gün Ukrayna’ya veriyoruz ilaveten, oradaki komşularımız kendilerini yabancı hissetmesinler diye. Yani Türkiye’nin yedi bölgesi yedi farklı kültürel özellik taşıyor. İşte Rus komşularımıza da bir bölge gibi Rus kültürünü tanıtacakları bir gün tahsis ediyoruz. Onlar da bunu başarıyla yapıyorlar. Bu yıl Eylül ayının sonunda bu festivali yapacağız. Bütün Rus komşularımızı bekleriz.”