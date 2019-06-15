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11:17 17 Haziran 2019
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    Bu yıl 3.'sü düzenlenen Moskova'daki Türkiye Festivali kapsamında sahne alan Mehter Takımı'nın gösterisinden bir kare.

    Mehter takımı: Rus ve Türk kültürü birbirine çok benziyor

    © Sputnik / Maksim Durnev
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    Tatiana Şuvalova
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    Moskova’da dün başlayan, Sputnik’in stratejik ortaklığını üstlendiği Türkiye Festivali’nin en ünlü katılımcılarından Mehter Takımı, Rusya ve Türkiye’nin kültürlerinin birbirilerine çok benzediklerini vurguladı.

    Rusya’nın başkenti Moskova’da, Krasnaya Presnya parkında Rus yapımcıların, kültür çalışanlarının katkılarıyla ve Türk bürokratların, şirket yöneticilerinin ve turizm çalışanlarının desteğiyle dün başlayan, Sputnik’in stratejik ortaklığını üstlendiği Türkiye Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

    Rus konukların yoğun ilgi gösterdiği ve yarın akşama kadar devam edecek olan festival, Rus halkının Türk kültürel, tarihi ve doğal mirasını öğrenmesi için ideal bir platform niteliği taşıyor. Etkinlikte çeşitli gösteri ve atölye çalışmalarının yanı sıra Türkiye’deki otellerde tatil ödülleri sunan yarışmaya da yoğun bir ilgi var.

    Festivalin en ünlü katılımcıları arasında yer alan Mehter Takımı’nı yöneten Aydın Olkun, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya ve Türkiye’nin kültürlerinin birbirilerine çok benzediklerine vurgu yaptı.

    “Mehter takımı dünyanın en eski askeri bandosu, modern bandoların atasın bin yıllık tarihi var. Onun için Türk kültürünü tanıtmak için Rusya’ya geliyoruz ve burada çok seviliyoruz. Rusya’yı da çok seviyoruz, ilişkilerimiz çok iyi. Bence Rus ve Türk kültürü benziyor birbirine. Ruslar da bizim gibi kendi kültürüne çok düşkün, bizim kültürümüzü de beğeniyorlar. Biz Antalya’daki Rusların organize ettiği etkinlikleri zevkle izliyoruz, onlar bizi izliyor, kültürel benzerliği çok. Biz Rus müziğini bando ile çalıyoruz” diye konuşan Olkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Rusya’da bizimle her fırsatta foto çekiyorlar, biz sağa sola dönerek yürüyoruz, selamlaşıyoruz insanlarla. Kostümler, müzik, enstrümanlar çok değişik geliyor Rus arkadaşlarımıza tabii ki. Festival da aslında çok güzel, çok kalabalık, geniş yer var. Türkiye’yi tanıtım açısında başarılı, daha da çok öğreniyorlar ülkemiz hakkında.”

     

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    Etiketler:
    Türkiye Festivali, Türkiye-Rusya ilişkileri, Mehter Takımı, Moskova, Rusya, Türkiye
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    Etkinlik kapsamında, Minyatür Türkiye sergisi organize edildi. Sergide Kız Kulesi, Topkapı Sarayı, Kapadokya, Aspendos, Boğaz gösterildi.
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