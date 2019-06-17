Moskova’daki Türkiye Festivali sona erdi: ‘Siz Türkiye’ye gitmezseniz, o size gelir’

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Krasnaya Presnya parkında 14-16 Haziran tarihlerinde Türkiye Festivali gerçekleşti. Üç günlük festival boyunca park adeta ülkenin en önemli turistik yapılarının bulunduğu minyatür bir Türkiye haline geldi. Türkiye'nin geleneksel zanaat ve el sanatları, gelenekleri ve önde gelen turistik mekânları tanıtıldı.
‘TÜRK MUTFAĞINI TANITMAYA ÇALIŞTIK’
Festivalin Koordinatörü Zelimhan Zarmayev, Sputnik’e yaptığı açıklamada bu yıl organizatörlerin festivali daha dolu hale getirmek için çabaladığını söyledi.
Zarmayev “Festival bu yıl Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm yılı çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu nedenle kültürel ve görsel açıdan daha dolu bir etkinlik yapmak, Türk mutfağını mümkün olduğu kadar geniş yelpazede tanıtmak istedik. Zira Türk yemeklerinin tamamını sunmamız çok zor” dedi.
Festivalin ilk gününde yağmura rağmen çok sayıda kişinin geldiğini belirten Zarmayev, ziyaretçi sayısının diğer iki günde önceki festivallerdekini aştığını ifade etti.
‘İNSANLAR TÜRKİYE’YE GİTMİŞ GİBİ HİSSEDİYOR’
SPUTNİK’E TEŞEKKÜR
Zarmayev, Sputnik’e festivaldeki çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti: “Sputnik bizi geçen yıl çok desteklemişti, bu yıl da stratejik partnerimiz oldu. Ajansın festival sırasında kendi alanı vardı. Hem festivalde bulunup hem de Rusça ve Türkçe olarak bizi aktif şekilde destekliyorsunuz. Festivaldeki tüm yetkili isimler ve misafirler görüşlerini sizle paylaşıyor. Etkinlikte bulunmanız ve bize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum.”
Çeviren: Tuğba Bolat
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)