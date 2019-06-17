Moskova’daki Türkiye Festivali sona erdi: ‘Siz Türkiye’ye gitmezseniz, o size gelir’

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Krasnaya Presnya parkında 14-16 Haziran tarihlerinde Türkiye Festivali’nin Koordinatörü Zelimhan Zarmayev, festivale katılan insanların Türkiye’ye gitmiş gibi hissettiğini, sosyal medya paylaşımlarında “Siz Türkiye’ye gitmezseniz, o size gelir” ifadelerini paylaştığını ifade etti.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Krasnaya Presnya parkında 14-16 Haziran tarihlerinde Türkiye Festivali gerçekleşti. Üç günlük festival boyunca park adeta ülkenin en önemli turistik yapılarının bulunduğu minyatür bir Türkiye haline geldi. Türkiye'nin geleneksel zanaat ve el sanatları, gelenekleri ve önde gelen turistik mekânları tanıtıldı.

Festival sırasında ziyaretçilerden her biri dilediği uğraşları deneyimledi, Türk mutfağının lezzetlerini tattı, ünlü sanatçıların performanslarını dinledi, zanaat köyünü gezdi, Türkçe derslerine ve başka tematik derslere katıldı, balonda fotoğraf çektirdi, yağlı güreş izledi ve ‘Kapalı Çarşı’dan otantik eşyalar ve hediyeler satın aldı. Katılımcılar ayrıca 100 Türkiye tatili fırsatından birini kazanma imkânı buldu.

‘TÜRK MUTFAĞINI TANITMAYA ÇALIŞTIK’

Festivalin Koordinatörü Zelimhan Zarmayev, Sputnik’e yaptığı açıklamada bu yıl organizatörlerin festivali daha dolu hale getirmek için çabaladığını söyledi.

Zarmayev “Festival bu yıl Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm yılı çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu nedenle kültürel ve görsel açıdan daha dolu bir etkinlik yapmak, Türk mutfağını mümkün olduğu kadar geniş yelpazede tanıtmak istedik. Zira Türk yemeklerinin tamamını sunmamız çok zor” dedi.

Festivalin ilk gününde yağmura rağmen çok sayıda kişinin geldiğini belirten Zarmayev, ziyaretçi sayısının diğer iki günde önceki festivallerdekini aştığını ifade etti.

‘İNSANLAR TÜRKİYE’YE GİTMİŞ GİBİ HİSSEDİYOR’

Zarmayev şunları söyledi: “Sosyal medyadaki paylaşımları görüyor, bazı ziyaretçilerle konuşuyoruz. Herkes festivali çok beğeniyor, herkes memnun. Zira Türkiye’ye yönelik bir sempati var. Burada, Moskova’nın merkezinde imkânlarımız dahilinde minyatür bir Türkiye oluşturmaya çalıştık, umarım başardık da. Böyle bir festivalin organizasyonunda yer almaktan mutluyuz. Sosyal medyada insanların paylaşımlarında hep ‘Siz Türkiye’ye gitmezseniz, o size gelir’ sözü var. Festivale gelenlerde doğrudan bir Türkiye’ye gitmiş olma hissi oluşuyor ve bu bizi elbette mutlu ediyor.”

SPUTNİK’E TEŞEKKÜR

Zarmayev, Sputnik’e festivaldeki çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti: “Sputnik bizi geçen yıl çok desteklemişti, bu yıl da stratejik partnerimiz oldu. Ajansın festival sırasında kendi alanı vardı. Hem festivalde bulunup hem de Rusça ve Türkçe olarak bizi aktif şekilde destekliyorsunuz. Festivaldeki tüm yetkili isimler ve misafirler görüşlerini sizle paylaşıyor. Etkinlikte bulunmanız ve bize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum.”

Çeviren: Tuğba Bolat