CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: Kahire, Şam ve Tel Aviv büyükelçileri ile Kudüs başkonsolusu görev yerine dönmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, AB üyesi Güney Avrupa ülkelerinin oluşturduğu MED7 Grubu’nun Malta toplantısının ardından yayımladığı bildirideki Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularına ilişkin ifadelere tepki gösterdi.
‘TÜRKİYE VE KKTC’Yİ HİÇE SAYAN YAKLAŞIMI KINIYORUZ’
“Bildiriyi imzalayan devletlerin, münhasır ekonomik bölge, enerji kaynakları ve enerji rotaları konusunda Türkiye ve KKTC’yi hiçe sayan yaklaşımlarını kınıyor ve kabul etmiyoruz” diyen Çeviköz, şöyle devam etti:
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yalnızlaşmasının ve etkisizleşmesinin önüne geçmek için bölge ülkeleriyle ivedilikle diyalog zemini yaratılmalıdır. Bu kapsamda, Kahire, Şam ve Tel Aviv’deki Büyükelçilerimiz ile Kudüs’teki Başkonsolosumuz ivedilikle yeniden görev yerlerine dönmelidir. Türkiye, Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge (MEB) ilanını, bütün olasılıkları hesaplayarak en kısa zamanda kapsamlı bir değerlendirme yapmak için masaya yatırmalıdır.
Ankara’nın tepkisini çeken MED-7 Grubu’nun bildirisinde, “Uluslararası hukuka uygun olarak, münhasır ekonomik alanlarındaki doğal kaynaklarını araştırmak, kullanmak ve geliştirmek için egemen haklarını kullanma konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti ile olan tam desteğimizi ve dayanışmamızı yineliyoruz. Türkiye’nin uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı gösterme yükümlülüğünü hatırlıyoruz. Türkiye’nin, AB’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki yasadışı eylemlerini kınayan çağrılarına yanıt vermesinden ve Kıbrıs’ın münhasır ekonomik alanlarındaki mevcut veya potansiyel sondaj faaliyetleri yürütmesinden derin bir endişe duyuyoruz. Avrupa Birliği’nden Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerini durdurmaması durumunda, Kıbrıs ile tam bir dayanışma içinde uygun önlemleri almasını istiyoruz” ifadeleri yer almıştı.
Bildiriye tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, “Bildiride yer alan Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin, taraflı, gerçeklerden kopuk ve uluslararası hukuka aykırı ifadeleri reddediyoruz” demişti.
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