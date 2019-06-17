Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi: Türkiye Festivali iki ülkenin birbirine ilgisinin artmasını sağlıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da 14-16 Haziran tarihlerinde düzenlenen ve Rusların yoğun ilgisiyle karşılanan Türkiye Festivali’nin konukları, geleneksel sanat atölyelerinden, turizm, spor ve kültür dahil birçok farklı etkinliğe katılma ve hatta yarışarak Türkiye’ye gezi kazanma şansı yakaladı.

Festivale katılan Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar, Sputnik’e verdiği demeçte bu tür etkinliklerin Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesi açısından büyük önemine dikkat çekerek şunu söyledi: ‘Türkiye ile Rusya arasında çok köklü bir tarihi ilişki var. İki ülke halkları birbirini seviyor, anlıyor ve birbirinin kültürüne, tarihine değer veriyorlar. Son dönemde Türkiye’ye giden Rus turist sayısı arttı, aynı şekilde malumunuz karma evlilikler de arttı. Bunun sonucu olarak ortak bir nesil yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Türkiye’de Rus kültürüne, Rus diline ilgi fazla olmuş vaziyette. Özelikle önümüzdeki seneden itibaren Türkiye’deki turizm okullarında Rusça zorunlu dil olarak okutulacak, çünkü Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı arttıkça Rusça bilen turizm çalışanına ihtiyacımız var. Bu tür festivaller elbette büyük ilgi çekiyor. Türkiye’ye giden 6 milyon Rus turist var, ama daha fazlası da gidebilir. Moskova’nın merkezinde ufak bir Türkiye yaratarak Türk tarihi, kültürü, sanatı, müziği ve mutfağını Ruslara tanıttık. Buradan görüp bunları beğenenlerin de önümüzdeki dönemde daha fazla sayıda Türkiye’ye gitmesini bekliyoruz’.

İki ülke liderlerinin başlattığı yakınlaşmanın halka yayılarak arttığını vurgulayan Büyükelçi sözlerine şöyle devam etti: ‘Bu festivali üç günde yüz binden fazla Rus vatandaşı ziyaret etmiş vaziyette. Burada gelip Türkiye’nin güzelliklerini görüyorlar. Bunu gören insan merak edip Türkiye’ye de gitmeyi de hedefliyor. Biz ilk etapta Türk kültürünü Moskovalıların ayağına getirdik. Bundan sonraki hedef Moskovalı turisti Türkiye’ye götürerek bunları yerinde göstermek. Bunun yanısıra Türk festivallerin biz daha da çoğallarak sadece Moskova’da değil, aynı şekilde Rusya’nın değişik şehirlerinde de yapılmasını hedefliyoruz. Rusya çok büyük bir coğrafya, ve bu tür festivaller oradaki halkın ayağına gittiği zaman daha fazla insanın Türkiye’ye doğru ilgisinin artacağını düşünüyoruz’.

Türkiye Festivaline benzer Rusya ile ilgili etkinliklerin de Türkiye’de yapılacağını dile getiren Mehmet Samsar, ‘Rus festivalinin Eylül’de Antalya’da düzenlenmesini bekliyoruz. Zaten Türkiye’de Rus ürünleri piyasaya çıkıyor, Rus mutfağı yayılıyor. Rus edebiyatı ve Rus sanatı da Türkiye’de çok bilinen bir şey, ama bu tür tanıtımların yapılması daha fazla Türk turistin Rusya’ya gelmesini sağlayacaktır’ ifadelerini kullandı.