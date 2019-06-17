Yapımcı Yurtsever: Amerika’dan sonra dünyada dizi sektöründe en iyi satış yapan ikinci ülke Türkiye

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan yapımcı Özlem Yurtsever, “Amerika’dan sonra dünyada dizi sektöründe en iyi satış yapan ikinci ülke Türkiye” dedi. Yurtsever, Netflix gibi dizi platformlarını da olumlu karşıladığını söyledi.

Gündem Dışı’na bu hafta, Türkiye’deki birçok yüksek reytingli dizinin yapımcılığı ve yöneticiliğini üstlenen Özlem Yurtsever konuk oldu.

‘ARTIK HİKAYELERİN DAHA FAZLA GENİŞLETİLMESİ GEREKİYOR’

Dizi sektörüne ilk olarak Uğur Yücel’in ‘Karanlıkta Koşanlar’ adlı yapımıyla başladığını söyleyen Yurtsever, “Şimdi izleyicinin daha fazla seçeneği var. Artık hikayelerin daha fazla genişletilmesi gerekiyor. Süreyle birlikte tüm rekabet akşam 8-12 arasında diziler üstünden yapılıyor. Bu da bir şekilde kaliteyi zorluyor” dedi.

“Amerika’dan sonra dünyada dizi sektöründe en iyi satış yapan ikinci ülke Türkiye” diyen Yurtsever, dizilerin hep eleştirilen uzun sürelerine ilişkin olarak da şu açıklamada bulundu: “Dizilerin uzun sürelerine ilişkin olarak kanallar 8-12 arası tek dizi kullanıyor. Bunun altında yatan neden, reklamların iki diziyi finanse edecek bütçeye ulaşamıyor oluşu. Buradaki karar, ticari bir karar.”

‘TÜKETİCİNİN BİLİNÇLENMESİYLE İLGİLİ BİR SÜREÇ’

Netflix gibi dizi platformlarını da olumlu karşıladığını söyleyen Yurtsever, “Tüketicinin bilinçlenmesiyle ilgili bir süreç bu. Kendi zamanımı kendim yönetmek isterim. Sadece 50 dakikam varsa, reklamsız, dolu dolu seyretmek isterim” şeklinde konuştu..

Özlem Yurtsever, bu ay okuyucuyla buluşan, ‘Kirli Beyaz’ isimli romanına ilişkin olarak, “Yeni bir yolculuktayım. Yolda edindiğim deneyimler nasıl kaynar birbirine bilmiyorum. Yazarlıktan çok büyülendim” dedi.