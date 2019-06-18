Türkiye’de 80 bin kadın 44 alanda işe girecek; gökdelen camı temizliği, rot balans ustalığı ve onlarcası

Türkiye’de işsizliğin yüzde 14.1’e vardığı, kadınlarla ilgili ‘ayrı havuz’ , ‘ayrı toplu taşıma’ gibi tartışmaların sürdüğü dönemde Kadın Ustalar projesi, kadınları ayrıştırmak yerine; kadın motokuryeler, servis şoförleri ve dünyanın ilk kadın sıhhi tesisat ustalarını yetiştirerek kadınları ekonominin merkezine oturtuyor. 80 bin kadın usta geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son istatistiklerine göre, işsizlik oranı 4 puanlık artışla yüzde 14,1’i yani 4 milyon 544 bini buldu. İşsizlikten nasibini en çok da kadınlar aldı. Mart 2018’de yüzde 12.9 olan kadın işsizliği, 3.3 puan artarak bu yılın Mart ayında yüzde 16.2’ye yükseldi. Ancak söz konusu tabloyu iyileştirmek için girişimler de var. Bu girişimlerin en önemli örneklerinden birisi ‘Kadın Ustalar’ projesi. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Türkiye’nin ileri gelen 44 firmasının sponsorluğuyla 1 yılı aşkın bir süredir devam eden proje, şimdiye kadar 26 bin 409 kadını, 40’ın üzerinde farklı mesleğin ustası yaptı.

PEMBE METROBÜS DEĞİL KADIN ŞOFÖR

Seyhun Ayhan-Sibel Ayhan çiftinin girişimiyle başlayan proje, yıl sonuna kadar 80 binin üzerinde kadını ‘usta’ yapmayı hedefliyor. Ayhan çifti projeyle birlikte ‘kadın usta’ diye belirtmeye gerek kalmayacak kadar çok kadını usta yapmayı hedeflediklerinin altını çiziyor.

Kadın Ustalar projesi, yeniden seçimlere giden İstanbul’da bir süredir, kadınlarla erkeklere ayrı havuz, kadınlara özel ‘pembe metrobüs’ önerilerinin tartışıldığı bir dönemde, kadını ayrıştırmak yerine ekonomik hayatın tam merkezine oturtuyor; kadın motokuryeler, İstanbul Havalimanı’na giden servisler için kadın şoförler ve hatta gökdelen camı temizliği için kadın temizlik ustaları yetiştiyor.

KADINLAR 44 FARKLI ALANDA USTA OLUYOR; GÖKDELEN CAMI TEMİZLİĞİ, ROT BALANS USTALIĞI VE ONLARCASI

Projenin geldiği noktayı Sputnik’e anlatan Sibel Ayhan, 1 yıl önce 1000 kadın hedefiyle başladıklarını ancak projenin öngörülerinin ötesinde genişlediğine işaret ederek “Bir senede 26 bin 409 kadına ulaştık. Mesleki eğitimin yanı sıra, hitap, nezaket, finansal okuryazarlık, sosyal medyanın ticari kullanımı gibi eğitimler alan kadınlar, eğitimlerini bitirince kadınustalar.com’dan hizmet vermeye başlıyor. Çok farklı alanlara usta yetişiyoruz. Kadın Ustalar girişiminin altında, çilingirden moto kuryesine, sıhhi tesisat ustasından seramik, parke ustalarına; otobüs kaptanından rot balans ustasına kadar 44 farklı alanda ustalar yetişiyor” dedi.

© Sputnik / Elif Sudagezer 'Kadın Ustalar' girişimi, dünya çapında profesyonel ilk kadın sıhhi tesisat ustalarını yetiştiriyor.

2 BİNİN ÜZERİNDE KADIN MOTOKURYE SOKAKLARDA OLACAK

Projenin kurucu ortağı Sibel Ayhan “Yemeksepeti’nin ‘Bana.bi’ uygulamasında şimdiden yaklaşık 25 ‘kadın usta’ çalışıyor. Bu sayı 2 binin üzerine çıkacak. Ancak şimdiden kadınlar, erkek kuryeleri domine etmeye başladı. Yakında kaldırımdan geçen moto kurye göremeyeceğiz. Ayrıca Turkcell’in SIM uygulaması içerisine entegre olduk. Orada mesela ‘kadın usta çağır’, ‘kadın usta talep et’ kısımları var. Artık Turkcell kullanıcıları, SIM uygulamasını indirdikten sonra kadın usta talep edebiliyorlar. Ayrıca projeyi artık ‘mağdur meslek’ ve ‘profesyonel meslek’ diye 2 bölüme ayırdık. Bu yüzden kadın ustalar artık sadece oto boyacı, kaportacı gibi mesleklerden değil; diyetisyenler, psikologlar, yoga ustalarından da oluşuyor. Profesyonel kısımda, biz eğitim vermiyor, yalnızca ücretsiz aracı oluyoruz” diye anlattı.

Peki bu kadar farklı alanda eğitimler nasıl düzenleniyor, ne kadar sürüyor? Bu soruyu yanıtlayan Seyhun Ayhan “4-5 gün süren eğitimimiz de var, 3-4 ay süreni de… Örneğin, ehliyeti olanların moto kurye eğitimi 15 gün sürüyor, ehliyeti olmayanlarda ise 2 ayı buluyor. Beyaz eşya teknik servisi eğitimleri 4 ay sürüyor. İlgili firma, kadınları eğitime aldığı gün sigortalı olarak işe başlatıyor. Ancak her eğitim aylar sürecek gibi bir kural yok. Zira, bizim de bu projeyle temel amacımız, kadınları olabilecek en kısa sürede gelire ulaştırmak” diye anlatıyor.

© Sputnik / Elif Sudagezer Türkiye'nin Kadın Ustaları Projesi kurucuları, projenin detaylarını Sputnik'e anlattı

‘HANGİ ADAY KAZANIRSA KAZANSIN İBB İLE KREŞ VE DİĞER KONULARDA ÇALIŞMAYA HAZIRIZ’

Seyhun Ayhan, İstanbul'da 955 kreş açacaklarını söyleyen Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım ile “Hızlıca 150 mahallede kreş açacağız. Sadece kreş meselesi değil, kadın istihdamı, kadın emek ofisleri, kadınların çalışmasına hayat içinde olmalarına fırsat sağlamak" diyen Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun sözlerine de atıfta bulundu:

“Özellikle 2-5 yaş arasında çocukları olan anneler diledikleri takdirde, çocuklarının bakımını üstleniyoruz. Eğitimler boyunca çocukları anlaşmalı kreşlerimize bırakıyor, sonrasında da devletin sağladığı, ücretsiz kreşler için aracılık yapıyoruz. Bu kreşler, çalışan kadının evine en yakın, özel kreşler. İstanbul seçimlerine giderken, ‘kreş’ meselesinin tartışılan bir konu haline gelmesi, bizi mutlu ediyor. Biz hangi başkan adayı seçimi kazanırsa kazansın, kadın ustaların İstanbul’da daha etkin olabilmesi için İBB ile işbirliğine hazırız.”

© AA / Mart ayına dair işsizlik rakamları belli oldu

Projenin Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Türkiye’nin ileri gelen 44 firmasının sponsorluğuyla sürdüğünü hatırlatan Seyhun Ayhan “Özel sektör, projemiz için elini taşın altına koymuş durumda. Türkiye’nin alanında en büyük ve dünyanın sayılı büyüklerinden olan 44 şirket, projemize umduğumuzun çok ötesinde katkı sağlıyor. Öyle bir noktaya geldik ki, artık önemli şirketler bize tavsiyelerle, tekliflerle ulaşıyor. Mesela yakın zamanda, Çelebi firması bize ulaştı. Şimdilerde, İstanbul Havalimanı servislerinde görev yapacak kadın şoförler yetiştiriyoruz. Yine Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri Karsan fabrikasında bize daha önce aklımıza gelmeyen mesleklerde bir profil oluşturmamızı istedi. Özel sektörün projemize inancı ve bize verdiği destek anlatılamaz düzeyde” dedi.

‘E-KADINLAR’ GELİYOR; 30 BİN KADIN, 2 BİN SANAL MAĞAZADA ÜRETTİKLERİNİ SATACAK

Seyhun Ayhan “Evden çıkamayan veya çıkmak istemeyen kadınların da üretim yaparak ekonomiye katılmalarının önünü açan bir projeyi başlattık. Ekadinlar.com, Ekim ayında faaliyete başlıyor. Bu platform sayesinde, 30 bin kadın, 1500-2000 farklı dükkanda, kendi diktiği bebek zıbınından, kendi ürettiği salçaya kadar üretmekten keyif aldığı binlerce ürünü satış imkanı bulacak. Örneğin, Bilecik’te bir kadın kooperatifi var. Yüzlerce kadının bir araya gelip kurduğu ve inanılmaz doğal, lezzetli, keyifli ürünler üretiyorlar. Torbalı’da bir kadınımız, bebek zıbınları üretiyor. İnanın, dünyaya satabileceği ürünler bunlar. Ancak pek çok girişim, yeterli tanıtılmadığı, duyurulmadığı için geçmişte başarılı olamadı. Biz de kadınlarımız adına satışı, pazarlamayı ve tahsilatları organize ediyoruz. Devletin sunduğu çok güzel bir imkanı sisteme konsolide ettik. Yıllık 30 bin liraya kadar gelir elde eden kadınlar yaptıkları tüm faaliyetlerde vergiden muaf esnaf statüsünü kazanıyorlar. Yani resmi bir ticaret yapıyorlar, vergi numaraları var ama hiçbir vergi ödemiyorlar. Bu da kadınlarımızın önünü açacak” dedi ve şöyle devam etti:

“En önemlisi de, bahsettiğimiz bu 30 bin kadın sisteme dahil olmak için bizden eğitim aldı. Çünkü eğitim almadan sisteme dahil olamıyorlar. Eğitimler, e-ticaret kurallarından ürün ambalajlama eğitimlerine, kargo paketlemeden hijyen koşullarına, pazarlama stratejilerine kadar pek çok alana uzanıyor. Kadınlarımız, ürünlerini en iyi şekilde pazarlayabilmek için ürün fotoğraflama eğitimi bile alacaklar. Teknik imkanı olmayanları, bu eğitim için İstanbul ofisimizdeki stüdyomuza davet edeceğiz.

© Sputnik / Elif Sudagezer Kadın Ustalar girişiminde usta adayı olan 48 yaşındaki Gülsen Aksoy, projeyle birlikte kadınların istedikleri her şeyi başarabileceğini bir kez daha anladığını söylüyor.

DÜNYANIN İLK PROFESYONEL KADIN SIHHİ TESİSAT USTALARI YETİŞECEK

Dünyanın ilk profesyonel kadın sıhhi tesisat ustalarını yetiştireceklerini söyleyen Seyhun Ayhan “Vitra ve Artema markalarının önderliğinde kadın sıhhi tesisat ustaları eğitimini veriyoruz. Alman hükümetinin Libya’da israfı önlemek amacıyla verdiği küçük bir eğitim hariç dünyada bu alanda kadınlara verilmiş bir eğitim yok. Dünya çapında profesyonel anlamda ilk kadın sıhhi tesisat ustalarını yetiştireceğiz. Bildiğiniz duşakabin takabilen, banyo dolabı yapan, dönme klozet, rezervuar takabilen, aklınızda banyonuzda gelebilecek her türlü işi yapabilen bir profil yetişiyor bugün burada. Böylece bugün 24, yıl boyunca da 200 sıhhi tesisat ustası kadın yetiştireceğiz. Bu ustaların her biri sertifika alıyor, başarılı olanlar ise Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi alacaklar. Bu belgeyi almaları için girecekleri sınavın ücretini de biz karşılayacağız” diye konuştu.

KADIN USTA ADAYI: KADINLAR EVDE OTURMAMALI, ÇALIŞMAK MUTLULUK GETİRİYOR

‘Kadın Ustalar’ projesi sayesinde iş imkanı bulduğunu söyleyen 25 yaşındaki Esra Mester “Uzun süredir çalışmak istiyordum. Başvurduğum yerler, tecrübeli aday istiyor. Ancak şans verilmezse, tecrübe kazanamayız. Doğalgaz ve tesisat üzerine bir bölümden mezunum. Kadın Ustalar projesini duyar duymaz aklıma yattı, çünkü artık önümde iş imkanları var. Böylece projeye dahil oldum. Kadınlar kesinlikle evde oturmasın, zorda kalmadıkça evde durmasınlar. Çalışmak huzur ve mutluluk getiriyor. Kimse de ‘Ben yapamam’ diye düşünmesin. Her şeyi elimizden gelen en iyi şekilde yapacağımıza inanmalıyız” diye konuştu.

‘KADINLAR HER ŞEYİ YAPABİLİR’

Kadın Ustalar girişiminde usta adayı olan 48 yaşındaki Gülsen Aksoy, projeyle birlikte kadınların istedikleri her şeyi başarabileceğini bir kez daha anladığını söyleyerek “Kadın Ustalar’dan aldığım bu eğitimler, kurslar bana özgüven ve cesaret veriyor. Zamanımın büyük kısmını eğitimlerde geçiriyorum. Sertifika aldığımız alanlarda, Kadın Ustalar platformu üzerinden bir sürü iş alabilliyoruz. İki kızıma bakıyorum, ikisi de üniversite öğrencisi. Hatta kızlarımdan birisi, Kadın Ustalar girişimcilerinin vesilesiyle İş Bankası’ndan burs alacak. Burs alacak kızım, heykel bölümünde okuyor. Demirden dev heykeller yapıyor, kaynak yapabiliyor. O da alanında usta” dedi.