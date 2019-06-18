Kayıt
23:57 18 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    'Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağını üretmesi onlarca yıl alabilir'

    © AA / Mustafa Yalçın
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Maksim Durnev
    0 52

    Milli Muharip Uçak TF-X’in ilk defa Uluslararası Paris Airshow’da tanıtılmasını değerlendiren Rus uzman Ponomarenko, Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı üretmesinin onlarca yıl alabileceğini ifade etti.

    © Sputnik / Михаил Воскресенский
    Rusya, 6 yıl aradan sonra Paris Airshow'a dönüyor
    Rusya Stratejik Konjonktür Merkezi’nden hava savunma ve uçaksavar sistem uzmanı Oleg Ponomarenko, TF-X projesinin başından beri yabancı uzmanlarla ortaklaşa yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Projenin ön çalışmaları Avrupalı uzmanlarla birlikte yapıldı. İngiltere havacılık sanayisinden yaklaşık 100 kişi davet edildi" dedi.

    Türk savaş uçağının modern motorlarla donatılmasının ciddi bir sorun olacağını dile getiren uzman, "Çünkü uçağın, hız alma ve seyir hızı gibi birçok parametrede bir takım şartları yerine getirmesi gerekiyor. Daha küçük sistemler ve ünitelerin Türk sanayisi tarafından belli bir süre içinde geliştirilebileceğini tahmin edecek olursak da motor konusu anahtar öneme sahip. Çin ile karşılaştıracağım, bu ülke halen savaş uçağı motoru sorununu yaşıyor" ifadelerini kullandı.

    Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı geliştirmeye çalışacağını, çünkü bunun bağımsızlık göstergesi olduğunu kaydeden Ponomarenko, "Eğer bunu göze alırsa bu uzun zaman alacak. Görünüşe bakılırsa bunu yapacaklar, çünkü yavaş yavaş kendi tam kapasiteli havacılık sanayisini inşa etmeye çalışacaklar. Söz konusu eşit bir şey yapmak değil, bağımsız olmaktır. Türkiye, uçaktaki milli parça oranının yüzde 65 olmasını istiyor, bu çok büyük bir pay, geriye kalanını dışarıdan almak zorunda" diye konuştu.

    IDEF 2019
    © AA / Şebnem Coşkun
    Rosoboronexport: 5. nesil savaş uçakları için Türkiye ile görüşüyoruz
    Avrupa Birliği’nin (AB) bile Fransa, Almanya ve İspanya ile ortak uçak projesi için 2030-2040 yılına kadar süre verdiğini hatırlatan Ponomarenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Onlar da şimdilik sadece birebir modelini gösterdi. Modern uçak için gereken ünitelerin neredeyse tümünü üreten birkaç Avrupa ülkesinin ortak çabaları bile onlarca yıl sürecekse Türkiye’den de en az bu kadar bekleme hakkımız var. Daha hızlı olacaksa kalitesi düşük olacak demek. Bu çok zor bir iş, her halükarda uzun zaman alacak. Ya da tamamıyla görünmez uçak şartlarını karşılamayan bir şey olur. Dış görünüş olarak F-35 veya F-22’ye benzeyebilir ve hatta birkaç özelliğini taşıyabilir, benzer aerodinamik biçime sahip olabilir ama içi modern seviyeye uymayacak. Eğer gerçekten modern bir şey yapacaklarsa onlarca yıl sürer."

    Rus Su-57 avcı uçağı
    © Sputnik / Yevgeniy Biyatov
    ‘Rusya ile Türkiye, ortak 5. nesil savaş uçağını geliştirebilir’
    Türkiye’nin, uçak geliştirme sürecinde, savunma sanayisinin biriktirdiği deneyimden yararlanacağını kaydeden uzman, "Türkiye’de çok güzel şeyler yapılıyor, bu büyük bir başarı. Ama mesele şu ki, 5. nesil savaş uçağı çok farklı zorluktaki bir sistem. Seyir füzesini geliştirmek ve gelecek savaş uçaklarını geliştirmek çok farklı şeyler. Modern savaş uçağı, çok karmaşık üniversal bir sistem. Hava güdümlü silah yapmak bile çok daha kolay, ki bu da zor bir alandır" dedi.

    Ponomarenko, "Türk savunma sanayisi çok iyi bir seviyeye ulaştı, bu ortada. Ama bu, 5. nesil savaş uçağı için yeterli mi?" diye ekledi.

    Etiketler:
    Türkiye, Oleg Ponomarenko, Uluslararası Paris Airshow, Milli Muharip Uçak (MMU)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Manisa, ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi sayesinde Rus turistlerin ilgi odağına dönüşebilir
    Manisa, ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi sayesinde Rus turistlerin ilgi odağına dönüşebilir
    Karikatür
    Suriye: Uluslararası toplum ABD’nin ‘ekonomik terörüne’ karşı koymalı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet