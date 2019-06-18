'Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağını üretmesi onlarca yıl alabilir'

Rusya Stratejik Konjonktür Merkezi’nden hava savunma ve uçaksavar sistem uzmanı Oleg Ponomarenko, TF-X projesinin başından beri yabancı uzmanlarla ortaklaşa yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Projenin ön çalışmaları Avrupalı uzmanlarla birlikte yapıldı. İngiltere havacılık sanayisinden yaklaşık 100 kişi davet edildi" dedi.

Türk savaş uçağının modern motorlarla donatılmasının ciddi bir sorun olacağını dile getiren uzman, "Çünkü uçağın, hız alma ve seyir hızı gibi birçok parametrede bir takım şartları yerine getirmesi gerekiyor. Daha küçük sistemler ve ünitelerin Türk sanayisi tarafından belli bir süre içinde geliştirilebileceğini tahmin edecek olursak da motor konusu anahtar öneme sahip. Çin ile karşılaştıracağım, bu ülke halen savaş uçağı motoru sorununu yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı geliştirmeye çalışacağını, çünkü bunun bağımsızlık göstergesi olduğunu kaydeden Ponomarenko, "Eğer bunu göze alırsa bu uzun zaman alacak. Görünüşe bakılırsa bunu yapacaklar, çünkü yavaş yavaş kendi tam kapasiteli havacılık sanayisini inşa etmeye çalışacaklar. Söz konusu eşit bir şey yapmak değil, bağımsız olmaktır. Türkiye, uçaktaki milli parça oranının yüzde 65 olmasını istiyor, bu çok büyük bir pay, geriye kalanını dışarıdan almak zorunda" diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin (AB) bile Fransa, Almanya ve İspanya ile ortak uçak projesi için 2030-2040 yılına kadar süre verdiğini hatırlatan Ponomarenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar da şimdilik sadece birebir modelini gösterdi. Modern uçak için gereken ünitelerin neredeyse tümünü üreten birkaç Avrupa ülkesinin ortak çabaları bile onlarca yıl sürecekse Türkiye’den de en az bu kadar bekleme hakkımız var. Daha hızlı olacaksa kalitesi düşük olacak demek. Bu çok zor bir iş, her halükarda uzun zaman alacak. Ya da tamamıyla görünmez uçak şartlarını karşılamayan bir şey olur. Dış görünüş olarak F-35 veya F-22’ye benzeyebilir ve hatta birkaç özelliğini taşıyabilir, benzer aerodinamik biçime sahip olabilir ama içi modern seviyeye uymayacak. Eğer gerçekten modern bir şey yapacaklarsa onlarca yıl sürer."

Türkiye’nin, uçak geliştirme sürecinde, savunma sanayisinin biriktirdiği deneyimden yararlanacağını kaydeden uzman, "Türkiye’de çok güzel şeyler yapılıyor, bu büyük bir başarı. Ama mesele şu ki, 5. nesil savaş uçağı çok farklı zorluktaki bir sistem. Seyir füzesini geliştirmek ve gelecek savaş uçaklarını geliştirmek çok farklı şeyler. Modern savaş uçağı, çok karmaşık üniversal bir sistem. Hava güdümlü silah yapmak bile çok daha kolay, ki bu da zor bir alandır" dedi.

Ponomarenko, "Türk savunma sanayisi çok iyi bir seviyeye ulaştı, bu ortada. Ama bu, 5. nesil savaş uçağı için yeterli mi?" diye ekledi.