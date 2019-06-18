Canan Kaftancıoğlu: Kazanacağımızı görüyoruz

İstanbul'da tekrarlanacak seçimler öncesinde meydanlardan çekilmesi dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime az bir süre kala yeniden miting yaptı, CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçime 4 gün kala son durumu değerlendirdi. Sözlerine "Kazanacağımızı biliyoruz." diyerek başlayan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya inmesiyle ilgili olarak, "Ne yaparlarsa yapsınlar, ne iftiralar atarlarla atsınlar, vatandaşı nasıl kandırmaya çalışırlarsa çalışsınlar, kampanyaya kim dahil olursa olsun, İstanbul halkı artık neyin ne olduğunu biliyor. Bu bir seçimdir, herkes sahada olabilir. Mesele seçim çalışması sırasında sahaya inmek değil, vatandaşa hakikati anlatmaktır" dedi.Hala montajlarla, dublajlarla ve olmayanları sanki varmış gibi anlatmayla vatandaşın kandırılmaya çalışıldığını söyleyen Canan Kaftancıoğlu, "Vatandaşımız artık kimin sahici ve samimi siyaset yaptığının, kimin algılarla siyaset yaptığının farkında. Bizim açımızdan bunun hiçbir önemi yok" açıklamasını yaptı.CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, 'Ekrem İmamoğlu kime karşı mücadele ediyor?' sorusunu ise, "Ekrem İmamoğlu, bugüne kadar hakkı yenilmiş, kendi cebinden verdikleri vergilerle oluşturulan kaynakları başka yerlere aktarıldığı için hizmet alamayan 16 milyon İstanbullu için mücadele ediyor. O koltuklardan kalkmak istemeyen, o koltuklarda yarattıkları kaynakları kendilerine ve etrafındaki bir avuç insana dağıtan ve bunu da sanki normalmişçesine savunan bir avuç azınlığa karşı mücadele ediyor" diyerek cevapladı.