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12:08 19 Haziran 2019
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    Semih Yalçın

    MHP’li Yalçın: İstanbul’un yerel yönetimi ehliyetsiz ve liyakatsiz ellere bırakılamaz

    © AA /
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    Yurdagül Şimşek
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (275)
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    MHP’li Semih Yalçın, İstanbul seçimine herhangi bir vilayetin yerel seçimi gözüyle bakmadıklarını vurgulayarak, “İstanbul’un yerel yönetimi ehliyetsiz ve liyakatsiz ellere bırakılamaz. Onun içindir ki İstanbul’un idaresi emin, tecrübeli ve donanımlı ellerde olmalıdır” dedi.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın İstanbul seçimlerini yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.

    © DHA /
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    “Seçim gündemleriyle geçen yılların ardından, bir seçim maratonunun daha sonuna geliyoruz” diyen Yalçın, 23 Haziran’da İstanbul halkının sandık başına gideceğini ve şehrin geleceğinin oylanacağını söyledi. Türkiye’nin o günden sonra kendi olağan gündemine, çözüm bekleyen meselelerin halline daha fazla odaklanmaya başlayacağını kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:

    ‘İSTANBUL TÜRKİYE’NİN ÖZETİ GİBİDİR’

    “Ülkemizin önünde barış ve istikrar içinde çözümlenmesi gereken iç ve dış sorunlar durmaktadır. Türk siyaseti bu alanlarda yoğunlaşacaktır. Şimdiye kadar hiçbir ilin belediye seçimi böylesine önemli olmamış, bugüne kadar böylesine iddialı kampanyalarla yeniden seçime gidilmemiştir. Bu da göstermektedir ki İstanbul; Türkiye’nin gözbebeği, milletin kalbinin ortak çarptığı yerdir.

    Özellikle ekonominin nabzının attığı İstanbul, Türkiye ekonomisinin üçte birini sırtında taşımaktadır. Aynı zamanda 81 ilden insanımızın yerleşip sosyal ve kültürel dokusunu şekillendirdiği İstanbul, bütün Türk toplumunu ileriye taşıyan bir lokomotif görevi ifa etmektedir. İstanbul, Türkiye’nin özeti gibidir.

    ‘TECRÜBELİ VE DONANIMLI ELLERDE OLMALIDIR’

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    Onun içindir ki İstanbul’un yerel yönetimi ehliyetsiz ve liyakatsiz ellere bırakılamaz. Onun içindir ki İstanbul’un idaresi emin, tecrübeli ve donanımlı ellerde olmalıdır. Devasa bir ekonomik kapasiteye, bütün Türkiye’nin geleceğine yön veren kültürel ve sosyal birikime sahip bu kentin 5 yıl süreyle kim veya hangi siyasi parti tarafından yönetileceği sorusunun cevabı büyük önem taşımaktadır.”

    'HERHANGİ BİR VİLAYET SEÇİMİ DEĞİL'

    MHP’li Semih Yalçın, Türkiye’nin, etrafını çevreleyen emperyalist tehdide karşı siyasi ve ekonomik imkânlarıyla direnmesinin ve bunda da başarılı olmasının yolunun, İstanbul’dan geçmekte olduğunu ifade ederek, “İstanbul, sadece fethin ve Türklüğün sembolü değil; aynı zamanda bağımsızlığımızın, bölgedeki ve dünyadaki varlığımızın da remzidir. Bunun içindir ki emperyalizmin taşeronlarıyla Anadolu ve Trakya topraklarında hâlâ gözü olan eski muarızlarımız, yükselen Türkiye’nin önünü kesmek için ‘İstanbul’u Konstantinopolis yapalım’ kampanyaları düzenlemektedir” dedi.

    MHP ve ülkücü hareket var oldukça buna hiçbir beşerin, hiçbir emperyalist aktör ve ittifakın gücünün yetmeyeceğini bildiklerini kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

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    “Allah’a, Kur’an’a, vatana ve bayrağa iman ettiğimiz gibi; İstanbul’un da kıyamete kadar Türk bağımsızlığının sembolü ve Türk milletinin dünyaya açılan kapısı olarak kalacağına inanıyoruz. Bunun içindir ki İstanbul seçimine herhangi bir vilayetin yerel seçimi gözüyle bakmıyoruz. Bunun içindir ki MHP olarak İstanbul’a, İstanbul seçimine hak ettiği ölçüde yüksek ve seçkin bir anlam yüklüyoruz. Her köşesinde atalarımızın zengin mirası ve kalıcı damgası bulunan bu güzide kentin yönetimini önemsiyoruz.

    İSTANBUL İÇİN HUSUSU SEÇİM KAMPANYASO HAZIRLADIK

    MHP olarak, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda İstanbul için hususi bir seçim kampanyası hazırladık ve 31 Mart seçiminin tekrarlanması kararı alınır alınmaz bu kampanyayı hayata geçirdik. Partimizin seçim stratejisini, İstanbul’un sosyal dokusunu analiz edip siyasi tercihlerini belirleyen dinamikleri tespit ederek oluşturduk. Seçim çalışmalarımız sırasında da bu dinamikleri Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım lehine şekillendirmeye gayret ettik.”

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    © AA /
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    “MHP teşkilatları olarak, İstanbul’da 23 Haziran’dan sonra pişmanlık türküleri yakılmaması, dizlerin dövülmemesi için; olanca samimiyetimizle halkın arasına karışıp görüşlerimizi, kanaatlerimizi onlarla paylaştık, paylaşıyoruz. İstanbullularla dertleşip hâlleştik, dertleşiyoruz” diyen Semih Yalçın, nefesleri yettiği ölçüde halkı İstanbul’un politik mukadderatına odaklanmaya davet ettiklerini,  bir oyun milyonların geleceğini tayinde taşıdığı değeri dilleri döndüğünce anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Yalçın, “Arkadaşlarımız; İstanbul’un belli bir kesimin ve çıkar gruplarının rant kapısı olmaması, bütün Türkiye’nin umut kaynağı olarak kalması ve oyların doğru adresi bulması için çaba gösteriyor. Gerek resmî gerekse gayriresmî olarak ve perde arkasından şer ittifakının etrafında kümelenen çıkar gruplarının pusuda beklediği bir ortamda Cumhur İttifakı; güvenin, istikrarın ve tecrübenin adresi olarak Türk siyasetinin orta yerinde, merkezinde konuşlanmıştır. Cumhur İttifakının hedefi; İstanbul’un, parti çevrelerini ve yandaşları besleyecek bir rant kaynağı olmasının önlenmesi, malik olduğu kapasitenin hem şehir halkının hem de Türkiye’nin refah ve istikrarı için kullanılmasıdır. Gayretlerimiz son ana kadar sürecektir” diye konuştu.

    ‘TECRÜBE VE DÜRÜSTLÜK KARŞILIK BULACAK’

    “İstanbul; istikbalimiz, bekamızdır” diyen MHP’li Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

    “Mensubiyet şuuru ve aidiyet duygusu, İstanbul’da oy avcılığı kokan kozmopolit ve silik kimlik beyanlarına galebe çalacaktır. İstanbul’da tecrübe ve dürüstlük karşılık bulacak; kampanyalarını yalan dolan ve iftiralarla kirletenler, 23 Haziran’da kaybedeceklerdir.”

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (275)

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    Etiketler:
    Türkiye, Semih Yalçın, MHP, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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