Fırat'ın doğusunda DSG'ye karşı yeni bir örgüt kuruldu

Suriye'de Fırat'ın doğusunda, YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'ye karşı Halk Özgürlük Hareketi (Ahrar'ul Şab) adında yeni bir grup kuruldu. Örgüt, DSG'nin halka baskı yaptığını ve Arap Aşiretlere baskınlar yaptığını savunarak, DSG'ye karşı mücadele edeceklerini duyurdu.

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fırat'ın doğusunda DSG'ye karşı Ahrar'ul Şab (Halk Özgürlük Hareketi) adında yeni bir örgüt kuruldu. Örgüt kuruluşunu yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Ahrar'ul Şab, 'mazlumların intikamını almak ve halkı özgürleştirmek için mücadele edeceğini' belirterek, kuruluş açıklamasında şunları söyledi:

"Fırat'ın doğusunda DSG'nin baskı ve zorluklarına karşılık mücadele vereceğiz. Fırat'ın doğusunda ülkenin bölünmesini isteyen güçler yüzünden eğitim, ekonomi ve tarım bitmiş durumda. Arap aşiretlerinin liderlerine ve insanlarına da baskılar artmış durumda. İki gün önce Arap Aşiret Lideri Şeyh Beşir'in misafir odasına baskın yapıldı. Fıratın doğusunda halkımıza karşı yapılan baskılarla mücadele etmek amacıyla kurulduk.

PYD/YPG milisleri halkımıza baskı yapıyor. Ekinlerini ateşe veriyor. Din adamlarımıza baskılar yapıyor. Hiçbir dış güçten destek almıyoruz. Kendi silahlarımız var. Fırat'ın doğusunda mücadele etmek için gücümüz vardır. Bölgemizi YPG'den kurtarmak için halkımızdan destek istiyoruz. Yanımızda olmalarını istiyoruz."

Ahrar'ul Şab Ahrar'ul Şab kuruluş açıklaması

İLK EYLEM YAPILDI

Ahrar'ul Şab örgütü ayrıca ilk eylemini gerçekleştirdiğini de duyurdu. Örgüt, DSG'nin kontrolündeki Rakka kentinin merkezinde bir askeri araç ateşe verdiğini duyurdu. Ancak Rakka yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

DSG'ye karşı daha önce de Kıyam Hareketi adında bir örgüt kurulmuştu ve DSG'nin birçok militan ve komutanına yönelik suikastlar düzenlenmişti. DSG de çok sayıda Kıyam Hareketi mensubunu yakaladığını duyurmuştu.

Türkiye, PYD ve YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, 'IŞİD’e karşı zafer' açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise 'IŞİD'e karşı mücadele' olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti yaratıyor.