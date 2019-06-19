Kayıt
15:12 19 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Rakka’nın güneybatısı

    Fırat'ın doğusunda DSG'ye karşı yeni bir örgüt kuruldu

    © Sputnik / Rakka’nın güneybatısında
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Hikmet Durgun
    0 66

    Suriye'de Fırat'ın doğusunda, YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'ye karşı Halk Özgürlük Hareketi (Ahrar'ul Şab) adında yeni bir grup kuruldu. Örgüt, DSG'nin halka baskı yaptığını ve Arap Aşiretlere baskınlar yaptığını savunarak, DSG'ye karşı mücadele edeceklerini duyurdu. 

    © REUTERS / KHALIL ASHAWI
    'Suriye’de mezhepsel gerilim, YPG-PKK’yı çözüm denklemine dahil ediyor'
    ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fırat'ın doğusunda DSG'ye karşı Ahrar'ul Şab (Halk Özgürlük Hareketi) adında yeni bir örgüt kuruldu. Örgüt kuruluşunu yazılı bir açıklama ile duyurdu. 

    Ahrar'ul Şab, 'mazlumların intikamını almak ve halkı özgürleştirmek için mücadele edeceğini' belirterek, kuruluş açıklamasında şunları söyledi:

    "Fırat'ın doğusunda DSG'nin baskı ve zorluklarına karşılık mücadele vereceğiz. Fırat'ın doğusunda ülkenin bölünmesini isteyen güçler yüzünden eğitim, ekonomi ve tarım bitmiş durumda. Arap aşiretlerinin liderlerine ve insanlarına da baskılar artmış durumda. İki gün önce Arap Aşiret Lideri Şeyh Beşir'in misafir odasına baskın yapıldı. Fıratın doğusunda halkımıza karşı yapılan baskılarla mücadele etmek amacıyla kurulduk.

    PYD/YPG milisleri halkımıza baskı yapıyor. Ekinlerini ateşe veriyor. Din adamlarımıza baskılar yapıyor. Hiçbir dış güçten destek almıyoruz. Kendi silahlarımız var. Fırat'ın doğusunda mücadele etmek için gücümüz vardır. Bölgemizi YPG'den kurtarmak için halkımızdan destek istiyoruz. Yanımızda olmalarını istiyoruz."

    Ahrar'ul Şab
    Ahrar'ul Şab kuruluş açıklaması

    İLK EYLEM YAPILDI

    Ahrar'ul Şab örgütü ayrıca ilk eylemini gerçekleştirdiğini de duyurdu. Örgüt, DSG'nin kontrolündeki Rakka kentinin merkezinde bir askeri araç ateşe verdiğini duyurdu. Ancak Rakka yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 

    Haseke'de ABD - YPG konvoyuna saldırı
    Twitter
    Suriye'de ABD-YPG ortak konvoyuna intihar saldırısı: 5 ölü
    DSG'ye karşı daha önce de Kıyam Hareketi adında bir örgüt kurulmuştu ve DSG'nin birçok militan ve komutanına yönelik suikastlar düzenlenmişti. DSG de çok sayıda Kıyam Hareketi mensubunu yakaladığını duyurmuştu. 

    Türkiye, PYD ve YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

    ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, 'IŞİD’e karşı zafer' açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise 'IŞİD'e karşı mücadele' olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti yaratıyor.

    Etiketler:
    açıklama, Fırat'ın doğusu, örgüt, eylem, Rakka, Suriye, Ahrar'ul Şab
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ünlü şeflerden Gaziantep'e 'tam not'
    Karikatür
    Polonya savaş gemisi, NATO’nun Baltık Denizi’ndeki tatbikatı sırasında yara aldı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet