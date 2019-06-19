Kayıt
21:42 19 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    TBMM'deki Akdeniz-PA toplantısında Kıbrıs tartışması

    © AA / Evrim Aydın
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 0 0

    Akdeniz-PA’nın TBMM’de gerçekleşen toplantısında Kıbrıs tartışması yaşandı. Kıbrıs temsilcisi Georgios Georgiou, Türkiye’nin, askeri varlığı dolayısıyla Kıbrıs toprağını işgal ettiğini söyleyince NATO-PA Başkan Yardımcısı AK Partili Osman Aşkın Bak tepki gösterdi. Bak, “Türk Ordusu, işgalci değil, oraya katliamı önlemek için gitmiştir” dedi.

    © AP Photo / Petros Karadjias
    AB: Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği görüşmeleri askıya alınabilir
    Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nin (Akdeniz-PA) "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" gündemli toplantısı TBMM’de gerçekleşiyor. İki gün sürecek toplantının açılış konuşmaları TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Akdeniz-PA Başkanı Alia Hatoug Bouran tarafından yapıldı.

    KIBRIS CUMHURİYETİ TEMSİLCİSİ: TÜRKİYE KIBRIS TOPRAĞINI İŞGAL EDİYOR

    Toplantının ilk oturumunda konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti üyesi Georgios Georgiou, "Biz bugün burada Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsil ediyoruz. Bir kez daha şunu hatırlatmak isteriz, Kıbrıs hâlâ bölünmüş durumdadır. Türkiye, askeri varlığı dolayısıyla Kıbrıs toprağını işgal etmektedir. BM Güvenlik Konseyinin 'Ada'dan ordusunu çekmesine' dair kararına rağmen bu devam etmektedir. Biz ortak olarak kabul edilecek bir çözüme ihtiyaç duyuyoruz ki böylece Ada'yı birleştirebilelim. Bunu uluslararası hukuka ve BM kararlarına göre yapmak istiyoruz. Herhangi bir müdahale olsun istemiyoruz. Bu çözümle uluslararası tanınırlık elde etmek istiyoruz” diye konuştu.

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA /
    Türkiye'den Çipras'a yanıt: Yunanistan, AB üyeliklerini suistimal ediyor
    Uluslararası toplumun Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'yi kınadığını savunan Georgiou, "Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemen haklarını uluslararası hukuka ve AB hukukuna göre ihlal etmektedir” dedi.

    AK PARTİLİ BAK’TAN YANIT: TÜRK ORDUSU İŞGALCİ DEĞİL

    Kıbrıs Cumhuriyeti temsilcisine yanıt NATO-PA Başkan Yardımcısı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’tan geldi. Bak, Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, bugünkü toplantının konusunun mülteciler ve güvenlik ilişkisi olduğunu vurguladı. Bak, şöyle konuştu:

    "Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisinin yaptığı açıklamaları gerçekten anlamış değilim. Kendilerinin konuyla alakası yok. Bahsettikleri konular Kıbrıs adası etrafındaki konular. Ben beklerdim ki o bölgede mülteciler için neler yaptılar, ne gibi planları var anlatsınlar. Türkiye, KKTC'nin bütün haklarını garantör ülke olarak desteklemektedir. O bölgede petrol ve doğalgaz aramalarına ilgili haklarını koruyacaktır. Kendi kıta sahanlığı haklarını koruyacaktır. Ada'da yaşayan herkesin o kaynaklarda hakkı vardır. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Türkiye, bütün haklarını koruyacaktır. Türk Ordusu, orada işgalci değildir, oraya büyük bir katliamı önlemek için gitmiştir".

    ‘BİZ SAVAŞLARIN BİTMESİNİ, BARIŞIN GELMESİNİ İSTİYORUZ’

    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: Türk ordusu adadan çekilse gerçek anlamda çatışma doğabilir, Türkiye barışın teminatıdır
    AK Partili Osman Aşkın Bak, Türkiye ve TBMM'nin göç ve güvenlik konusunun tartışılmasını arzu ettiğini dile getirerek, ülke olarak bu konuda önemli yatırımda bulunduğunu da söyledi.

    Bak, "Yaklaşık 35 milyar dolarlık harcama yapmıştır. Milyonlarca kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Onların daha rahat yaşaması için fedakârlıkta bulunmaktadır. Yaklaşık 650 bin çocuğu okullarda eğitmektedir. Çocuklara spor faaliyeti yapması için pek çok sosyal konuyu desteklemektedir. Türk halkı özveriyle onlara ev sahipliği yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Biz savaşların bitmesini ve barışın gelmesini istiyoruz. Sorunların çözülmesini istiyoruz. Diğer konular başka platformlarda konuşulacak konular diyorum” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    TBMM, işgal, Ordu, Sondaj, Doğu Akdeniz, Mustafa Şentop, Mevlüt Çavuşoğlu, Georgios Georgiou, Osman Aşkın Bak, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (Akdeniz-PA), Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İnsan kategorisinin kazananı Huaifeng Li'nin 'Showtime' isimli fotoğrafında, Çin'deki Licheng şehrinde akşam başlayacak bir opera performansına hazırlanan aktrisler görüntülendi.
    2019 National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması’nda dereceye giren kareler
    Karikatür
    Polonya savaş gemisi, NATO’nun Baltık Denizi’ndeki tatbikatı sırasında yara aldı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet