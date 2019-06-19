TBMM'deki Akdeniz-PA toplantısında Kıbrıs tartışması

Akdeniz-PA’nın TBMM’de gerçekleşen toplantısında Kıbrıs tartışması yaşandı. Kıbrıs temsilcisi Georgios Georgiou, Türkiye’nin, askeri varlığı dolayısıyla Kıbrıs toprağını işgal ettiğini söyleyince NATO-PA Başkan Yardımcısı AK Partili Osman Aşkın Bak tepki gösterdi. Bak, “Türk Ordusu, işgalci değil, oraya katliamı önlemek için gitmiştir” dedi.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nin (Akdeniz-PA) "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" gündemli toplantısı TBMM’de gerçekleşiyor. İki gün sürecek toplantının açılış konuşmaları TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Akdeniz-PA Başkanı Alia Hatoug Bouran tarafından yapıldı.

KIBRIS CUMHURİYETİ TEMSİLCİSİ: TÜRKİYE KIBRIS TOPRAĞINI İŞGAL EDİYOR

Toplantının ilk oturumunda konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti üyesi Georgios Georgiou, "Biz bugün burada Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsil ediyoruz. Bir kez daha şunu hatırlatmak isteriz, Kıbrıs hâlâ bölünmüş durumdadır. Türkiye, askeri varlığı dolayısıyla Kıbrıs toprağını işgal etmektedir. BM Güvenlik Konseyinin 'Ada'dan ordusunu çekmesine' dair kararına rağmen bu devam etmektedir. Biz ortak olarak kabul edilecek bir çözüme ihtiyaç duyuyoruz ki böylece Ada'yı birleştirebilelim. Bunu uluslararası hukuka ve BM kararlarına göre yapmak istiyoruz. Herhangi bir müdahale olsun istemiyoruz. Bu çözümle uluslararası tanınırlık elde etmek istiyoruz” diye konuştu.

Uluslararası toplumun Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'yi kınadığını savunan Georgiou, "Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemen haklarını uluslararası hukuka ve AB hukukuna göre ihlal etmektedir” dedi.

AK PARTİLİ BAK’TAN YANIT: TÜRK ORDUSU İŞGALCİ DEĞİL

Kıbrıs Cumhuriyeti temsilcisine yanıt NATO-PA Başkan Yardımcısı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’tan geldi. Bak, Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, bugünkü toplantının konusunun mülteciler ve güvenlik ilişkisi olduğunu vurguladı. Bak, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisinin yaptığı açıklamaları gerçekten anlamış değilim. Kendilerinin konuyla alakası yok. Bahsettikleri konular Kıbrıs adası etrafındaki konular. Ben beklerdim ki o bölgede mülteciler için neler yaptılar, ne gibi planları var anlatsınlar. Türkiye, KKTC'nin bütün haklarını garantör ülke olarak desteklemektedir. O bölgede petrol ve doğalgaz aramalarına ilgili haklarını koruyacaktır. Kendi kıta sahanlığı haklarını koruyacaktır. Ada'da yaşayan herkesin o kaynaklarda hakkı vardır. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Türkiye, bütün haklarını koruyacaktır. Türk Ordusu, orada işgalci değildir, oraya büyük bir katliamı önlemek için gitmiştir".

‘BİZ SAVAŞLARIN BİTMESİNİ, BARIŞIN GELMESİNİ İSTİYORUZ’

AK Partili Osman Aşkın Bak, Türkiye ve TBMM'nin göç ve güvenlik konusunun tartışılmasını arzu ettiğini dile getirerek, ülke olarak bu konuda önemli yatırımda bulunduğunu da söyledi.

Bak, "Yaklaşık 35 milyar dolarlık harcama yapmıştır. Milyonlarca kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Onların daha rahat yaşaması için fedakârlıkta bulunmaktadır. Yaklaşık 650 bin çocuğu okullarda eğitmektedir. Çocuklara spor faaliyeti yapması için pek çok sosyal konuyu desteklemektedir. Türk halkı özveriyle onlara ev sahipliği yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Biz savaşların bitmesini ve barışın gelmesini istiyoruz. Sorunların çözülmesini istiyoruz. Diğer konular başka platformlarda konuşulacak konular diyorum” ifadelerini kullandı.