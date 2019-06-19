‘ABD, böyle devam ederse Türkiye, Rusya’dan 10 S-400 bataryası, Çin’den de uçak alır’

ABD’nin Türkiye’ye dönük artan tehditlerini Sputnik’e değerlendiren emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş “‘Türkiye, ABD’den F-35 yerine F-16 isteyerek ABD’yi köşeye sıkıştırabilir. Ancak ABD bu hamlelerini sürdürürse, Türkiye, Rusya’dan 10 S-400 bataryası, Çin’den de uçak alır” dedi.

ABD’nin Türkiye’nin S-400 hava savunma alımına yönelik baskısı artarak sürüyor. ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Trump yönetiminin Türkiye’yi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alımı konusunda cezalandırmak için 3 yaptırım paketi üzerinde düşündüğü iddiasına yer verdi. Haberde, Türkiye'nin S-400 alımına devam etmesi durumunda F-35 satışının durdurulmasına ek olarak diğer seçeneklerin uygulanması ihtimaline değinildi. İddiaya göre, Washington’ın ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye’nin kilit savunma sistemi sektöründeki bazı şirketlere yönelik yaptırım uygulayacağı ve bu şirketlerin ABD’nin finansal sistemine erişimini keserek ABD’den parça alımı ve ABD’ye satış gerçekleştirmelerinin imkansız hale gelebileceği aktarıldı.

‘TÜRKİYE, ABD’DEN F-35 YERİNE F-15 VEYA F-16 İSTEYEBİLİR, BÖYLECE ABD KÖŞEYE SIKIŞACAKTIR’

ABD’nin Türkiye’ye yönelik artan yaptırım tehditlerini, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı ve emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, Sputnik’e değerlendirdi. Türkiye’nin ABD’nin tehditlerinden çıkış yollarının olduğunu söyleyen Karakuş “ABD doğru olmayan bahaneler uyduruyor, olay yaratmaya çalışıyor. Öncelikle ‘S-400 alırsanız, F-35’lerin bilgileri Rusya’nın eline geçer’ bahanesini ortadan kaldırmak lazım. Bunu da yapmak için Türkiye, ABD’den F-35 yerine F-15 veya F-16 satın almayı talep edebilir. Bu yaklaşım ABD’nin bahanelerini ortadan kaldıracaktır. Böylece hem bizim firmalarımızın F-35’e parça üretimi korunmuş olur hem de ABD, bahanelerin arkasına sığınmayı bırakmak zorunda kalır, köşeye sıkışır. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri üzerine oynanmak istenen oyun da böyle bozulur” ifadelerini kullandı.

‘S-400’LERDEN VAZGEÇİLSE BİLE ABD, TÜRKİYE’YLE DALAŞMAYA DEVAM EDER’

Türkiye’nin S-400 alımından geri dönemeyeceğinin altını çizen Karakuş “Türkiye’nin S-400 alımından vazgeçmesi mümkün değil. Böyle bir ihtimal, Rusya’yı da rahatsız edecektir. Ben inanıyorum ki, Türkiye S-400’leri almasa bile, ABD Türkiye’yle ilgili özellikle Suriye’de istediklerini yapamadıkları için Türkiye’yle dalaşmaya devam edecektir” dedi.

Sürecin ABD’ye de kaybettirdiğine işaret eden Emekli Hava Korgenerali Karakuş “ABD, şu an Türkiye’nin özellikle Rusya tarafına kaymasını istemiyor. Washington, Türkiye’nin F-35’ler yerine savaş uçaklarını Rusya’dan, Çin’den almasından korkuyor. Bu yüzden ABD şu an büyük hamleler yapmaya çalışıyor. Ancak bu tutumu sebebiyle ABD de kaybedecek. Çünkü Washington’ın bu yaptıkları müttefikliğe sığmıyor. Tamamen hukuk dışı, müttefikliğe sığmayacak şekilde hareket ediyorlar. Türkiye’nin kaybedilmesi ABD'ye elbette zarar verir” diye konuştu.

‘ABD BÖYLE DEVAM EDERSE TÜRKİYE, RUSYA’DAN 10 S-400 BATARYASI VE ÇİN’DEN SAVAŞ UÇAĞI ALIR’

Washington'ın Ankara’yı sıkıştırmaya dönük hamleleri sonucu Türkiye’nin hava savunma sistemi ve savaş uçaklarını Rusya ve Çin’den alma kararı verebileceğine işaret eden Karakuş “ABD’yle köprüler tamamen atılırsa, şimdi 4 tane olan S-400 bataryası 10'a çıkarılır. Bunun yanı sıra ABD’den F-35 almak yerine Çin’den savaş uçağı alınır. Bu da Çin’i bu bölgeye çekmek anlamına gelir. Malum, Güney Kıbrıs, Çin’e üs vermeye kalktı. ABD, Çin’in Doğu Akdeniz’e gelmesini istemiyor. Ancak buna rağmen kendi eliyle Türkiye’yi çaresiz bırakmaya kalkarsa, Türkiye de Çin ve Rusya’yla doğrudan işbirliğine gidebilir” dedi.