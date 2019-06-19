‘S-400’lerle ilgili durum, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın başka bir başarısızlığı’

ABD yönetiminin Türkiye’yi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alımı konusunda cezalandırmak için 3 yaptırım paketi üzerinde düşündüğü yönündeki haberi değerlendiren Rus askeri uzman İgor Korotçenko, S-400’lerle ilgili son gelişmeleri ABD Dışişleri Bakanlığı’nın başka bir başarısızlığı olarak niteledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi, Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde ABD tarafından gelebilecek hiçbir tehdidin artık Türkiye’yi S-400 füze savunma sistemlerinin alımından vazgeçiremeyeceğini belirtti.

Korotçenko, “Yalnızca Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın ve Türkiye'nin siyasi saygınlığı değil, aynı zamanda bu ülkenin milli güvenliği de söz konusu. Bugün ülkenin hava sahasını kontrol ediyorsan, eğer güvenilir bir hava savunma sistemin varsa, yaptırımlar ile ilgili ya da diğer her türlü tehdit, korkutucu gelmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu çok iyi anlıyor” diye konuştu.

ABD’nin yaptırım uygulamalarının başarısından şüpheli olduğunu söyleyen Korotçenko, şöyle konuştu:

“Washington eski prensibi olan tehditleri kullanarak hareket ediyor. Amerika eskisi gibi Türkiye’nin kararını etkileyeceğini düşünerek bu ülkeye baskıya devam ediyor. Son yıllarda ABD’nin dış politika bağlamında yaptığı başarılı bir eylem örneği yok. Suriye, Irak, Afganistan, Venezüella’da, her yerde ABD’nin yaptıkları fiyasko ile sonuçlanıyor. Türkiye ve S-400’ler konusu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ve Beyaz Saray’ın bir başka başarısızlığı olacak.”

Türkiye’nin S-400’lerin yanı sıra Tor M2 yakın menzilli uçaksavar füze sistemlerini de satın alması durumunda etkili bir entegre hava savunma sisteminin oluşturulacağına dikkat çeken Korotçenko, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhurbaşkanı daha önce, Amerikalıların arkasında olduğu ve Türk Hava Kuvvetleri mensubu olan subayların desteğiyle gerçekleşen darbe girişimi sırasında ülke yönetimini yok etme girişimine de tanık olduğu için, sürekli olarak ikamet ettiği Cumhurbaşkanlığı konutunda güvenilir bir hava savunma sistemi kurulmalı. Hedefi vurma konusunda son derece yüksek hassasiyeti olan Tor M2 uçaksavar füze sistemleri (bir hedefe bir füze) S-400’lerle bir arada Erdoğan’ı durumun gerçek efendisi yapacak”.



Çeviren: Erkan Kurtuluş