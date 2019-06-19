‘Arap Birliği, Türkiye’yi İran karşıtı kampanyaya dahil olmamakla suçluyor’

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ın Türkiye ve İran’a yönelik suçlamalarını değerlendiren Rus uzman Nadein-Rayevskiy, Türkiye'nin İran karşıtı kampanyaya dahil olmadığı için eleştirilere hedef olduğunu belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye ve İran’ı, Ortadoğu’nun Arap ülkelerine etkisini genişletmeye yönelik genişlemeci projeler hayata geçirmekle suçlamıştı.

Karadeniz-Hazar Bölgesi Politik ve Sosyal Araştırmaları Enstitüsü Direktörü, Rusya Bilimler Akademisi Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Ulusal Araştırmalar Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Viktor Nadein-Rayevskiy, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin S-400 alımı dahil bağımsız politika sergilediğini, aldığı kararların arkasında durduğunu kaydederek bu konuda şu yorumda bulundu:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arap ülkelerindeki popülerliği uzun zamandır Arap yöneticileri rahatsız ediyor. Türkiye lideri, Filistin harekatına verdiği destekle sade Arap vatandaşlarının saygısını kazanmıştır. Eskiden Türkiye, ABD yanlısı politika uyguluyordu ama Filistin’e yönelik bu politikayı değiştirmişti. Erdoğan, İslam Dünyası’nın lideri olmak istiyor, en azından bu bölgede. Bu duruş, Suudi Arabistan, BAE ve Katar yöneticilerini rahatsız etmeye başladı”.

ABD’nin talimatıyla tüm Arap ülkelerinin İran’a saldırdığını söyleyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “İran, bölgedeki saldırılardan sorumlu tutuluyor, oysa gerçek saldırganların kim olduğu henüz bilinmiyor. Henüz IŞİD’in parası bitmiş değil, deneyimli savaşçıları da yeterli sayıda. Suriye ve komşu ülkelerde Amerikan karşıtı silahlı grupların faaliyet gösterdiği konusunda İran’a yöneltilen suçlamalar da asılsız. Tahran’ın Amerikalılara karşı koyma imkanı yok ama Amerikan yanlısı güçlerin bunu anlamasına at gözlükleri engel oluyor”.

Arap ülkelerinin, kendi başlarına baş edemediği için ABD’yi İran’a karşı kışkırttığını kaydeden Nadein-Rayevskiy, “Arap ülkeler, en azından Amerikan silah satın alarak ABD’nin harcamalarını telafi edecek güçte. Türkiye, onların bu İran karşıtı kampanyasına dahil olmuyor, bu yüzden suçlanıyor” dedi.