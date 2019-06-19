Kayıt
00:17 20 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    30. Arap Birliği Zirvesi Tunus'ta yapılıyor.

    ‘Arap Birliği, Türkiye’yi İran karşıtı kampanyaya dahil olmamakla suçluyor’

    © AP Photo / Hussein Malla
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Tatiana Şuvalova
    0 50

    Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ın Türkiye ve İran’a yönelik suçlamalarını değerlendiren Rus uzman Nadein-Rayevskiy, Türkiye'nin İran karşıtı kampanyaya dahil olmadığı için eleştirilere hedef olduğunu belirtti.

    Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt
    © AFP 2019 / JOHN THYS
    Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt: Türkiye ve İran, bölgedeki krizleri körüklüyor
    Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye ve İran’ı, Ortadoğu’nun Arap ülkelerine etkisini genişletmeye yönelik genişlemeci projeler hayata geçirmekle suçlamıştı.

    Karadeniz-Hazar Bölgesi Politik ve Sosyal Araştırmaları Enstitüsü Direktörü, Rusya Bilimler Akademisi Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Ulusal Araştırmalar Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Viktor Nadein-Rayevskiy, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin S-400 alımı dahil bağımsız politika sergilediğini, aldığı kararların arkasında durduğunu kaydederek bu konuda şu yorumda bulundu:

    “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arap ülkelerindeki popülerliği uzun zamandır Arap yöneticileri rahatsız ediyor. Türkiye lideri, Filistin harekatına verdiği destekle sade Arap vatandaşlarının saygısını kazanmıştır. Eskiden Türkiye, ABD yanlısı politika uyguluyordu ama Filistin’e yönelik bu politikayı değiştirmişti. Erdoğan, İslam Dünyası’nın lideri olmak istiyor, en azından bu bölgede. Bu duruş, Suudi Arabistan, BAE ve Katar yöneticilerini rahatsız etmeye başladı”.

    İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami
    © Fotoğraf : DHA
    İran Devrim Muhafızları: Balistik füzelerimiz ABD'nin uçak gemilerini vurabilir

    ABD’nin talimatıyla tüm Arap ülkelerinin İran’a saldırdığını söyleyen uzman,  sözlerini şöyle sürdürdü: “İran, bölgedeki saldırılardan sorumlu tutuluyor, oysa gerçek saldırganların kim olduğu henüz bilinmiyor. Henüz IŞİD’in parası bitmiş değil, deneyimli savaşçıları da yeterli sayıda. Suriye ve komşu ülkelerde Amerikan karşıtı silahlı grupların faaliyet gösterdiği konusunda İran’a yöneltilen suçlamalar da asılsız. Tahran’ın Amerikalılara karşı koyma imkanı yok ama Amerikan yanlısı güçlerin bunu anlamasına at gözlükleri engel oluyor”.

    Arap ülkelerinin, kendi başlarına baş edemediği için ABD’yi İran’a karşı kışkırttığını kaydeden Nadein-Rayevskiy, “Arap ülkeler, en azından Amerikan silah satın alarak ABD’nin harcamalarını telafi edecek güçte. Türkiye, onların bu İran karşıtı kampanyasına dahil olmuyor, bu yüzden suçlanıyor” dedi.

    Etiketler:
    ABD, Türkiye, İran, Arap Birliği
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İnsan kategorisinin kazananı Huaifeng Li'nin 'Showtime' isimli fotoğrafında, Çin'deki Licheng şehrinde akşam başlayacak bir opera performansına hazırlanan aktrisler görüntülendi.
    2019 National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması’nda dereceye giren kareler
    Karikatür
    Polonya savaş gemisi, NATO’nun Baltık Denizi’ndeki tatbikatı sırasında yara aldı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet