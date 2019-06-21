PYD'ye bağlı özerk yönetim, Suriye hükümetine tahıl satışını yasakladı

Suriye Hükümeti ile PYD'nin tek taraflı ilan ettiği Özerk yönetimi arasında tahıl krizi yaşanıyor. Suriye tahıl üretiminin %60'ını üreten Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, halkın Suriye hükümetine ait yerlere buğday başta olmak üzere diğer tahıl ürünlerinin satışını yasaklamış durumda.

Yasak nedeniyle Suriyeli çiftçiler zor durumda. Çünkü Suriye hükümeti tahıl ürünlerini Özerk Yönetim'e göre daha pahalı alıyor. Şam yönetimi bu yıl çiftçilere her bir ton buğday için ödediği miktarı 185 bin Suriye lirasına yükseltirken, Özerk Yönetim ise fiyatı 160 bine düşürdü. Özerk yönetimin fiyatı düşürmesi bu yıl ekin yangınları nedeniyle çok zor durumda kalan çiftçileri daha da zor durumda bıraktı.

‘NEDENİ, ABD BASKISI’

7 yıldır ABD, Avrupa ve birçok ülkenin ambargosu altında olan Suriye hükümetine PYD'nin de tahıl ürünlerinin satışını yasaklaması tepkilere neden oldu. PYD yetkilileri tahıl ürünlerinin kendilerine yetmesi için yasak kararı aldıklarını savunurken, bazı bağımsız siyasetçiler ise ABD'nin baskısı nedeniyle PYD'nin Suriye hükümetine tahıl satış yasağı koyduğunu savundu.

Konuya ilişkin konuşan Suriyeli Kürtlerin önde gelenlerinden bağımsız Kürt siyasetçi Dr. Ferud Sedun, Özerk Yönetimi’n, halkın Suriye hükümetine buğday ve diğer tahıl ürünlerinin satışını yasakladığını belirterek, şöyle konuştu:

'TARIM BAKANI GELDİ'

" Halk, buğday ve arpayı Suriye hükümetine ait ofislere satmak istiyor ancak PYD asayişi buna izin vermiyor. Asayiş yol kontrolleri yaparak tahıl ürünlerinin Suriye hükümetine gidişini yasaklamış durumda. Arapların çoğu Suriye hükümetine ürünlerini satmak istiyor ancak ciddi bir engel var. Sorunun çözümü için Suriye Tarım Bakanı Ahmed Kadri ile Ekonomi İşlerinden Sorumlu Bakan Adıl Nedaf ile diğer yetkililer Haseke kentine gelerek çeşitli görüşmelerde bulundular. Heyet, Haseke Valisi Musael Cayiz ile Baas Partisi ile görüşmelerde bulundular. Tahıl ürünlerinin alınmasıyla ilgili görüşmeler yaptılar. Özerk Yönetiminin Suriye hükümetine tahıl satış yasağını kabul etmediklerini belirtiler. Tahıl ürünlerinin alışıyla ilgili birçok tüccarla görüştüler."

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

‘Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ Tarım ve Ekonomi İşleri Sorumlusu Selman Barudo ise, geçen yıl bölgede yetiştirilen 350 bin ton buğdayın 100 bin tonunun Suriye hükümetine satıldığını belirterek, bu yıl hiçbir tahılın Suriye hükümeti tarafına çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Şam yönetiminin geçen yıl PYD bölgesinden aldığı 100 bin tonluk buğday ise tüm Suriye’den aldığı miktarın yüzde 40’ına tekabül ediyor.

Türkiye, PYD ve YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, 'IŞİD’e karşı zafer' açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise 'IŞİD'e karşı mücadele' olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti yaratıyor.