PYD'ye bağlı özerk yönetim, Suriye hükümetine tahıl satışını yasakladı

Suriye Hükümeti ile PYD'nin tek taraflı ilan ettiği Özerk yönetimi arasında tahıl krizi yaşanıyor. Suriye tahıl üretiminin %60'ını üreten Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, halkın Suriye hükümetine ait yerlere buğday başta olmak üzere diğer tahıl ürünlerinin satışını yasaklamış durumda.
‘NEDENİ, ABD BASKISI’
7 yıldır ABD, Avrupa ve birçok ülkenin ambargosu altında olan Suriye hükümetine PYD'nin de tahıl ürünlerinin satışını yasaklaması tepkilere neden oldu. PYD yetkilileri tahıl ürünlerinin kendilerine yetmesi için yasak kararı aldıklarını savunurken, bazı bağımsız siyasetçiler ise ABD'nin baskısı nedeniyle PYD'nin Suriye hükümetine tahıl satış yasağı koyduğunu savundu.
Konuya ilişkin konuşan Suriyeli Kürtlerin önde gelenlerinden bağımsız Kürt siyasetçi Dr. Ferud Sedun, Özerk Yönetimi’n, halkın Suriye hükümetine buğday ve diğer tahıl ürünlerinin satışını yasakladığını belirterek, şöyle konuştu:
'TARIM BAKANI GELDİ'
'İZİN VERMEYECEĞİZ'
‘Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ Tarım ve Ekonomi İşleri Sorumlusu Selman Barudo ise, geçen yıl bölgede yetiştirilen 350 bin ton buğdayın 100 bin tonunun Suriye hükümetine satıldığını belirterek, bu yıl hiçbir tahılın Suriye hükümeti tarafına çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
Türkiye, PYD ve YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, 'IŞİD’e karşı zafer' açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise 'IŞİD'e karşı mücadele' olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti yaratıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)