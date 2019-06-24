RTİB: Rus ekonomisi 2019’da yüzde 1.5’a varan büyüme kaydedecek

Rus Türk İşadamları Birliği’nin (RTİB) yayınladığı ’Rusya Ekonomisi Haziran Ayı’ raporunda, Rusya’da enflasyonun Haziran ayında yüzde 5.1’e gerilediği ve küresel ekonomik büyümedeki gerilemeye rağmen ülke ekonomisinin 2019 yılında yüzde 1 ila 1.5 arası büyüme kaydedeceği değerlendirmesine yer verildi.

Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) ’Rusya Ekonomisi Haziran Ayı’ raporunu yayınladı. RTİB Baş Danışmanı Samih Güven tarafından hazırlanan raporda, Dünya Bankası’nın verdiği küresel ekonomik büyümenin yüzde 2.6’ya gerileyeceği bilgisine atıfta bulunularak “Özellikle ABD ve Çin arasındaki tarife kısıtlamalarına ilişkin gerginlikler, büyük ekonomilerin büyüme oranlarındaki gerileme, bazı gelişen ülkelere özgü sorunlar, azalan yatırımlar ve finansal dalgalanmalar başlıca risk unsurları olarak öne çıkıyor” denildi.

RUS EKONOMİSİNDE YÜZDE 1-1.5 BÜYÜME BEKLENİYOR

Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat), Rusya’da 2019 ilk çeyrek büyümesinin yüzde 0,5 olduğu bilgisine atıfta bulunulan raporda “Bazı öncü göstergelerdeki gelişmelere bakıldığında da 2019 yılının ilk aylarındaki aktivitelerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yavaşladığı anlaşılmaktadır. Gerek uluslararası kuruluşlar ve gerekse Rusya Merkez Bankası ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı gibi kurumlar 2019 yılı büyümesini yüzde 1-1,5 aralığında öngörmektedir” bilgisine yer verildi.

RUSYA’DA ENFLASYON YÜZDE 5.1’E GERİLEDİ

RTİB’in hazırladığı raporda ayrıca, “Rusya’da enflasyon oranı Haziran ayında bir miktar gerileyerek yüzde 5,1 olarak gerçekleşmiştir. Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun Haziran ayında yapılan toplantısında politika faiz oranı yüzde 7,50’ye indirilmişti” diye bildirildi.

‘RUS EKONOMİSİNDE MAKRO DENGELER AÇISINDAN SORUN YOK’

RTİB, raporunda “Genel olarak bakıldığında Rusya ekonomisinde makro dengeler açısından bir sorun görülmemektedir. Ancak ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi yatırım ve tüketim harcamalarının daha fazla teşvikine bu ise petrol fiyatları ve dış konjonktürel gelişmeler yanı sıra yapısal faktörlere bağlı bulunmaktadır” değerlendirmesine yer verdi.