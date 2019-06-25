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01:08 25 Haziran 2019
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    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

    ‘İmamoğlu mevcut sorunlarla ilgilenirse, AK Parti onunla işbirliğine gider’

    © AA / Orhan Akkanat
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    Tatiana Şuvalova
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    Dün yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini önde tamamlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bu zaferini değerlendiren Rus uzman İbrahimov, yeni belediye başkanının mevcut sorunlarla ilgilenmesi durumunda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin onunla işbirliği yapacağını belirtti.

    Millet İttifakı adayı İmamoğlu, 31 Mart yerel seçiminin ardından YSK'nın tekrarlanmasına karar verdiği 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden galip çıktı.

    © Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğlu
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    Moskova merkezli Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü siyaset uzmanı Ferhat İbrahimov, Sputnik’e demecinde bu zaferin İstanbul ve sakinleri için nasıl bir anlam taşıdığı, diğer partilerin ne derecede işbirliğine hazır oldukları, yeni belediye başkanının ne gibi sorunlarla karşılaşacağı gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

    İbrahimov, “İmamoğlu’nun zaferi, kendisinin tartışmalarda daha ikna edici olduğunu, İstanbul’u daha iyi bir yer haline getirebilecek gerçekçi bir plan sunabildiğini gösteriyor. Diğer bir deyişle, burada özellikle politik bir arka plan aramanın bir anlamı olmaz. Elbette ki Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan için (Cumhur İttifakı adayı Binali) Yıldırım’la çalışmak daha kolay olacaktı, zira ikisi de aynı partide yer alıyor ve uzun süredir aynı yolu paylaşıyorlar. Fakat halk nihai seçimini yaptı, Cumhurbaşkanı halkın iradesini kabul etti ve bu nedenle seçimin galibini tebrik etti. İmamoğlu’nun, muhalefet partisinde yer alıyor olmasına rağmen Cumhurbaşkanı’na kendisini kabul ettirmek üzere sinyal yollamış olması da önemli” diye konuştu.

    Fotoğraf: Twitter
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    Yeni belediye başkanının önünde çözülecek birçok sorun olduğunu ve her şeyin hem kendi ekibinin, hem de siyasi sürecin diğer katılımcılarının uyum içindeki çalışmasına bağlı olacağını ifade etti:

    “Seçilen belediye başkanı, CHP’deki konumundan faydalanarak Türk toplumunda nifak tohumları ekmek değil, ülkeyi iyileştirmek, kenti iyileştirmek için elbirliği ile çalışmak istiyor. Aslında İmamoğlu’nu zor görevler bekliyor. Her şeyden önce, kenti iyileştirmenin yollarını açık bir şekilde ortaya koyabilecek İstanbul için gerçekçi bir yol haritası sunmalı. İstanbul başlı başına kolay bir şehir değil, özel dikkat gerektiriyor ve bu nedenle yapılan hataların öngörülmeyen sonuçlara yol açabilir. Her hâlükârda (Recep Tayyip) Erdoğan, bir Cumhurbaşkanı olarak ülkesi adına, muhalefet te dâhil olmak üzere herkesle çalışmak gerektiğinin bilincine sahip, üstelik her zaman dayandığı seçmen de bunu istiyorsa.”

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    © AA /
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    Yeni belediye başkanı ile iktidar partisi arasındaki ilişkilerde şu aşamada bir takım zorlukların yaşanmadığından emin olduğunu belirten İbrahimov, şöyle konuştu:

    “İmamoğlu’nun, kentin sorunlarını çözmek için elini taşın altına koyarak çözüm üretmesi ve daha da önemlisi, sözüm ona büyük politikaya yönelmeye çalışmaması ve dış siyasetle ilgili sorunların üzerine gitmemesi durumunda her şeyde başarılı olacağını düşünüyorum. Siyasi durum 2 ay içinde değişebilse de, şimdilik böyle bir şey yapmıyor. Eğer kendi yerinde bulunan doğru kişi olursa, AK Parti de kendisiyle işbirliğine gider.”

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

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    Etiketler:
    AK Parti, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Sputnik, Ferhat İbrahimov, Moskova'daki Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Nikolay Surkov, Moskova, YSK, Millet İttifakı, Ekrem İmamoğlu, CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul
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