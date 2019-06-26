ABD, Suriye-Irak sınırında yeni bir askeri üs kurdu

ABD, Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) IŞİD'den aldığı Suriye-Irak sınırındaki Bagoz bölgesinde yeni bir askeri üs kurdu. Bu üsle ABD'nin Suriye kuzeyinde askeri üssü 26 oldu.
ABD, Suriye'nin kuzeyinde DSG ile IŞİD'den aldığı yerlerde askeri üsler kurmaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde DSG'nin olduğu bölgelerde 25 askeri üssü olan ABD, üç ay önce IŞİD'den alınan Deyr ez Zor'a bağlı Suriye-Irak sınırındaki Bagoz kasabasında yeni bir askeri üs kurdu.
Bagoz, Suriye'de IŞİD'in son kalesiydi. ABD daha önce de Deyr er Zor bölgesinde en büyük petrol bölgesi olan Hekul Omer'de bir askeri üs kurmuştu.
Konuyla ilgili konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen DSG yetkilisi, ABD'nin terörizm ile mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyinde askeri üslerini artırdığını belirterek şunları aktardı:
" ABD, IŞİD ve diğer terör örgütleriyle mücadele kapsamında bizim IŞİD'den aldığımız yerlerde askeri üsler kurmaya devam ediyor. Bize aktarılan bilgiye göre ABD, kuzey Suriye'de uzun bir süre kalacak. Hazırlıkları çalışmaları da o yöndedir. Üslerini uzun kalacak şekilde yapıyor. Biz de ABD'nin kuzey Suriye'de üs kurmasını ve bölgede olmasını çok istiyoruz. ABD, birkaç ay önce IŞİD'den aldığımız Bagoz kasabasında bir askeri üs kurdu. Bu üs çok önemlidir. Çünkü Suriye-Irak sınırında yer alıyor. ABD daha öncede Deyr ez Zor bölgesinde Hekul Omer ve Behra bölgesinde askeri üs kurmuştu. Bu üsle birlikte ABD'nin Deyr er Zor bölgesinde üs sayısı 3 oldu. ABD, Deyr er Zor bölgesinde askeri varlığını artırıyor. Bölgede petrolün çok olması ve Suriye ordusunun da bölgeye yakın olması nedeniyle ABD bu bölgedeki askeri varlığına çok önem veriyor."
ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce DSG'nin elindeki Derik, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Rakka, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler kurmuştu.
Türkiye, PYD ve YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, 'IŞİD’e karşı zafer' açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise 'IŞİD'e karşı mücadele' olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti yaratıyor.
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