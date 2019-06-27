Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: ABD’nin hiçbir şey olmamış gibi davranması utanç verici

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Sputnik’e konuştu. Cengiz “Suudi Arabistan yaptıklarının bedelini ödemeli. Ancak ABD, hiç bir şey olmamış gibi davranıyor. Bu, onlar açısından utanç verici” dedi.

Geçen yıl Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Sputnik’e verdiği demeçte, Kasım 2018’de Sputnik’in Kaşıkçı-Cengiz çiftinin yakın bir arkadaşlarının ifadelerine dayandırılarak yayınladığı haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Cengiz “Öncelikle, 16 Kasım 2018 tarihinde Cemal’in öldürülmesiyle ilgili Sputnik’te yer verilen haberin perspektif ve tarzının hatalı olduğunu belirtmek isterim. O haberde aktarılan ifadeler, okuyucuyu farklı bir doğrultuda yönlendirecek nitelikteydi. Cemal’in ölümünün üzerinden yaklaşık 40 gün geçmiş ve bense yaşananlar sebebiyle psikolojik anlamda iyi bir durumda değildim. O yüzden, haberde verilen bilgiyi düzeltememiştim. Bugün bu vesileyle düzeltme yapmak isterim” diye konuştu.

2018 yılının Kasım ayında Sputnik'in yayınladığı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile ilgili yazıda tanışma hikayesi ve ilişkilerini anlatan çiftin yakın arkadaşlarından birinin açıklamalarına yer verilmişti. Ayrıca haberde Hatice Cengiz'in Kaşıkçı'nın cinayet soruşturmasında rolüne değinilmiş, soruşturmayı yakından takip eden bir kaynağın, Cengiz’e ‘sorulacak bazı sorular var’ şeklindeki değerlendirmesine yer verilmişti. Ancak haberde, kimsenin resmi olarak Cengiz’i suçlamadığı ve şüphelenmediğinin de altı çizilmişti.

Söz konusu haberle ilgili Sputnik, Hatice Cengiz’e ulaşmak istemiş ancak Cengiz’den konuyla ilgili yorum alamamıştı.

‘SUUDİ ARABİSTAN YAPTIKLARININ BEDELİNİ ÖDEMELİ’

“Kaşıkçı cinayetindeki rolü sebebiyle Suudi Arabistan’a yönelik petrol ambargosu uygulanmalı mı?” sorusu üzerine Cengiz “Elbette olmalı. Bence Suudi Arabistan’a pek çok yaptırım uygulanmalı. Ancak öte yandan da, bu yaptırımların uygulanma prosedürüne hakim kişi ben değil. Eminim, uluslararası toplum bunun yöntemini bulur. Suudi Arabistan’ın yaptıklarının bedelini ödemesi gerektiğine inanıyorum. Zira BM raporunu inkar etmenin veya reddetmenin bir mantığı yok. Suudi Arabistan’ı bu cinayetin sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyorum” diye yanıt verdi.

24 Haziran'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Riyad’a yaptığı ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldiğinin ancak Kaşıkçı cinayetinin görüşülen konular arasında olmadığının hatırlatılması üzerine Cengiz şöyle konuştu:

“Şu ana kadar, hiçbir ülke, konuya ilişkin somut veya çözüm odaklı bir adım atmış değil. Bu gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak bu konunun ele alınmaması beni hiç şaşırtmadı. Çünkü Pompeo’nun tavrı, Trump yönetiminin tamamının farklı değil. Bence bu tutum, ABD açısından utanç vericidir. Ben, uluslararası toplumun, hiç bir şey olmamış gibi davranan ABD’ye bir şeyler yapması için çağrıda bulunacağına inanıyorum. Bence Amerikan halkı da yönetimden bu vakayla ilgili adım atmasını isteyecektir.”

BM: ÜST DÜZEY SUUDİ YETKİLİLER SORUŞTURULMALI

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan canlı çıkamamış ve Riyad yönetimi, ancak haftalar sonra, uluslararası baskılar sonucu öldürüldüğünü kabul etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), 19 Haziran’da yayınladığı raporda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini 'Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infaz' diye nitelemiş ve üst düzey Suudi yetkililerin soruşturulması gerektiğini belirtmişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz" demişti.

Kaşıkçı cinayetinden Suudi devletini sorumlu tutan ve Veliaht Prens'in soruşturulmasını gerekli kılan inandırıcı kanıtlar olduğunu söyleyen BM raporunda, MİT'in konsoloslukta yaptığı dinlemeye takılan ses kayıtları kanıt olarak kullanıldı. İnfazcılar "İlk kez yerde kesiyorum... Kurbanlık hayvan geldi mi" derken duyuluyor.

SELMAN: HİÇ BİR TARAF KAŞIKÇI CİNAYETİNİ SİYASİ NEDENLERLE İSTİSMAR ETMEMELİ

Ancak Suudi Arabistan henüz, BM’nin işaret ettiği şekilde bir soruşturma başlatmış değil. Hatta Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MSB), 16 Haziran’da Şarku'l Avsat'a yayınlanan mülakatında, Tahran'ı suçlarken Ankara'yı Kaşıkçı cinayetini siyasi nedenlerle istismar etmeye çalışmakla itham etmişti.

Selman "Bu suça ortak olan kişilerin yargı karşısında hesap vermesi ve ileride böylesi üzücü bir suçun tekrarlanmaması için gereken yaptık. Biz bir hukuk devletiyiz. Durum ve şartlar her ne olursa olsun bir vatandaşın böyle acı verici bir şekilde öldürülmesi kabul edilemez. Maalesef bu suçu işleyenler hükümet görevlileri; adaletin tam ve eksiksiz bir şekilde sağlanması için çalışıyoruz. Hiçbir taraf bu meseleyi politik olarak istismar etmeye çalışmamalı. Adaletini sağlanmasına katkı sağlamak için elindeki delilleri Suudi Arabistan'daki mahkemeye sunmalı" diye demişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ülkesinin soruşturma açıp açmayacağına yönelik soruya "İran bir günde birçok insanı öldürdü. Ortadoğu'daki diğer ülkeler saldırgan. Eğer Suudi Arabistan'a bakacaksanız, İran'a bakın, adını anmayacağım diğer ülkelere bakın ve neler olduğunu görün" diye kaçamak yanıt vermişti.