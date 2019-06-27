'ARMY-2019, yerlileştirme ve millileştirme kapsamında iyi bir fırsat'

Fuarın bilimsel ve iş programı, devlet savunmasının güncel sorunları, uluslararası askeri, askeri-teknik ve askeri-ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi gibi konularda 170’ten fazla etkinlik planlanıyor.

Forumun fuar alanında Türk dahil, 10 milli sergi görev yapıyor.

Türk sergisi katılımcılarından Pegasus Savunma A.Ş. İş Gelştirme Müdürü Ahmet Ceylan, forumla ilgili beklenti ve izlenimlerini Sputnik’e anlattı:

Rusya’ya ilk defa geldik. Rus pazarını keşfetmek adına bizim için iyi bir fırsat oldu. Ana faaliyet alanımız, savunma sistemleri için yedek malzeme tedariği ve üretim. Özellikle elektronik radar aksamları konusunda ciddi üretim kabiliyetlerimiz var. Türkiye’de maalesef Rus sistemleri çok yaygın değil. Dolayısıyla bu fuar kapsamında öncelikli amaçlarımız, Türkiye’deki yerlileştirme ve millileştirme süreci kapsamında önümüzdeki projelerde Rus firmalarının teknik altyapısından nasıl faydalanabileceğimizi, ortak ne gibi işler yapabileceğimizi, ‘reverse engineering’ olarak nasıl bir çalışma yapabileceğimizi görmek ve Rus firmalarıyla iletişim bağları kurmak.

Özellikle tanklarda kullanılan stabilizasyon sistemleri üreticilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Yani ana üreticiden ziyade alt yüklenicileriyle nasıl bir işbirliği yapabilriz onu görmeye geldik. Böyle bir imkan var mıdır, yok mudur, onu değerlendirmeye çalışıyoruz şu anda.

Bizim şu anda millileştirme ve yerlileştirme politikası kapsamında kendi silah sistemlerimizle ilgili ürettiğimiz ürünler var. Örneğin Leopard tankı için ürettiğimiz malzemeler var. Hava trafik kontrol sistemleri ile yapmış olduğumuz üretimlerimiz var. Yerli imalat olarak yapıyoruz bunları. Böylece elimizden geldiği kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne savunma alanında faydalı olmaya çalışıyoruz.

Uluslararası haber ajansı Rossiya Segodnya, ARMY-2019’un resmi haber ajansıdır, uluslararası haber ajansı ve radyo Sputnik ise forumun uluslararası enformasyon partneridir.