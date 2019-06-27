CHP’li Pekşen: Putin’in katılacağı önemli bir toplantıya davetliyiz, her tür katkıyı sağlamaya hazırız

Moskova’da gerçekleşecek “Dünyanın Geleceğine Yön Veren Politikalar ve Politikacılar” toplantısına Türkiye’den TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP’li Haluk Pekşen davet edildi. Sputnik’e konuşan Pekşen “Duma Başkanı’nın davet ettiği ve Sayın Putin’in katılacağı bu önemli toplantıya çağrılmaktan onur duydum, her tür katkıyı sağlamaya hazırız” dedi.

Rusya Federasyonu, önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Temmuz ayının ilk haftasında başkent Moskova’da gerçekleşecek “Dünyanın Geleceğine Yön Veren Politikalar ve Politikacılar” toplantısına 131 ülkeden toplam 800 temsilci katılacak. “Parlamentarizmin gelişimi” temalı bu önemli toplantıda Türkiye’den de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Haluk Pekşen katılacak. Şentop, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan kendisine gelen daveti doğruladı. Pekşen ise konuya ilişkin görüşlerini Sputnik’e aktardı.

PEKŞEN: SAYIN PUTİN’İN KATILACAĞI BU ÖNEMLİ TOPLANTIYA DAVET EDİLMEKTEN ONUR DUYDUM

CHP eski milletvekili Haluk Pekşen, Rusya’nın davetinden duyduğu memnuniyeti aktararak “Bu davet, yaklaşık 25 yıldır Türkiye ve dünyaya ekonomi, hukuk ve siyaset alanlarında çeşitli program ve çözüm önerilerinde bulunan bir siyaset insanı olarak, benim açımdan son derece önemli. Zira, uzun yıllardır, ekonomik krizden çıkış yolları konusu da dâhil olmak üzere çok önemli konularda görüşüne başvurulan bir hukuk insanıyım. Bunun, dünyanın birçok ülkesinde takip edildiğini biliyordum. Ancak Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin’in daveti Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleşecek bu üst düzey toplantıya davet edilmem beni onore etti” dedi.

‘MÜMKÜN OLAN HER TÜR KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIRIZ’

Toplantıda önemli konuların tartışılacağına işaret eden Pekşen “Pek çok önemli hususun ele alınacağı bu toplantıda ben ise dünyada demokrasilerin çağdaş düzeye evrilmesi ve uyarlanması sürecinde toplumsal beklentilerle uyumlu bir demokrasinin nasıl inşa edileceği, tarihi komşumuz Rusya ile olan ikili ilişkilerimizi ve 21’inci yüzyılda Afrika siyasetinin geleceği konularında değerlendirmeler yapacağım. Bu vesileyle, Sayın Duma Başkanı Volodin’e, gösterdiği nezaket sebebiyle teşekkür ediyorum. Sayın Putin’i dinlemek ve bu önemli hususlarda fikir paylaşımında bulunmak çok yararlı olacaktır. Yapabileceğimiz her tür katkıyı yapmaktan, ben de büyük onur duyacağım” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN DÜZELMESİNDEKİ ÖNCÜ HEYETTE BULUNDUM’

2015 yılında yaşanan uçak krizinin akabinde Rusya ile ilişkilerin yeniden inşa edilmesi sürecinde öncü rolü olduğuna işaret eden Pekşen “İki ülke arasında diyalogu başlatmak için ilk adım atan heyetin içerisinde yer aldım. Yaşanan talihsiz olayın ardından, ilişkilerin normalleşmesi ve karşılıklı komşuluk ve dostluk ilişkilerine dönülmesi için hem muhalefet partisi temsilcisi hem de hukuk insanı olarak çaba gösterdim. O dönem, bir sivil toplum vesilesiyle Rusya’nın Ankara Büyükelçisi ile görüşme başlattık. Kamuoyunda oluşan tatsız ortamı dikkate almadan, Rusya’yla sıkı dostluğun inşası için üzerimize düşeni yaptık. Ben davetli olduğum toplantının hem iki ülkeye hem de insanlığa faydalı bir toplantı olacağına inanıyorum” diye ekledi.