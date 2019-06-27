‘Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Kırım kararı, Ukrayna’nın inandırıcılığını yitirdiğini gösteriyor’

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Kırım konusunda son derece önemli ve sembolik bir adım attı. AKPM, 2014 yılında Kırım’ın Rusya’ya yeniden bağlanmasının ardından, Rus milletvekillerine karşı uygulanan yaptırımları kaldırdı ve böylece Rus heyeti, meclise geri döndü. Çarşamba günü ise, Rus heyetinin yetkilerinin tamamı teyit edildi.

Gelişme, Batı’nın Mart 2014'te Kırım'ın Rusya'ya yeniden bağlanması sonrası uyguladığı bir yaptırımı ilk kez geri çekmiş olması itibariyle önemli. Bu önemli kararı değerlendiren Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Sputnik’e yaptığı açıklamada “Bu kararın ardından başka yaptırımların da kademeli olarak kaldırılması beklenmelidir. Ukrayna’nın 5 yıl boyunca tüm dünyayı yanıltan diplomatik girişimleri artık inandırıcılığını yitirmiştir” dedi.

Sel “Türk delegasyonunun bütün üyelerinin Rusya lehine oy kullanması yeni bir döneme işaret ediyor. Bu karardan sonra Kırım Tatarları Türkiye’nin Kırım’la ilişkilerini başlatmasını ve temel insan haklarını hiçe sayan bütün ambargoların kaldırılmasını bekliyor” diye ekledi.

5 yıl önce, Kırım halkı, referanduma giderek Rusya'ya bağlanma kararı almıştı. Kırım halkının yüzde 96.7'sinin Rusya'ya katılmaya “evet" dedikleri halk oylamasının ardından Kırım lideri Sergey Aksenov, dönemin Sivastopol Belediye Başkanı Aleksey Çalıy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de 'Kırım'ın Rusya Federasyonu'na kabul edilişine dair anlaşmayı' imzalamıştı.