Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı: ‘İlişkiler çok hızlı gelişen bir dönemden geçiyor’

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Aleksandr Sotniçenko, Rusya-Türkiye ilişkilerinin çok hızlı gelişen bir dönemden geçtiğini ifade ederek, karşılıklı ilan edilen Kültür ve Turizm Yılı’nın da tarafların her düzeyde birbirlerini giderek daha iyi anlamasını sağladığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında Moskova’da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda her iki ülkenin kültür bakanları tarafından ‘2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Niyet Bildirgesi’ imzalanarak ilan edilen Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, iki ülkedeki etkinlikler devam ediyor. Siyasi ilişkilerin yanı sıra halkları da yakınlaştıran etkinlikler, ülkelerin kültürünü yakından tanıma fırsatı sağlıyor.
'İŞ BİRLİĞİ BİR DİZİ ALANDA GENİŞLETİLİYOR'
Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Aleksandr Sotniçenko da 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’na ilişkin Sputnik’in sorularını yanıtladı.
İki ülke ilişkilerinin çok hızlı gelişen bir dönemden geçtiğinin altını çizen Sotniçenko, “Karşılıklı ticaret hacmi artıyor, iş birliği bir dizi alanda genişletiliyor. Tüm bunlar devamlı olarak en üst düzeyde ele alınıyor” dedi. Sotniçenko, bunun yanında yapılan birçok görüşmede kültür konusunun son döneme kadar bu denli sık gündeme getirilmemiş olduğunu kaydederken, şöyle devam etti:
“Bunun, kültür alanının bağımsız bir biçimde gelişmesinden ve devletin müdahalesine her zaman olumlu yanıt vermemesinden kaynaklandığı söylenebilir. Zira halklarımızın birbirlerinin kültürüyle tanışıklığı ve birbirlerine olan ilgilerinin artışı, tepeden değil tabandan gelmekte. Dolayısıyla devlete düşen de, karşılıklı kültür yılı gibi çerçeve projelerin yardımıyla bu süreci desteklemek. 2019’un Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı ilan edilmesi konusunda anlaşan liderlerimizin girişiminin amacı da bu. Devlet eliyle hazırlanmış büyük kültürel projeler öne sürmüyoruz. Ancak müzeler, film stüdyoları, yayın evleri, tiyatro ve müzik toplulukları ya da sanatçıların dışarıya açılma planlarını hayata geçirebilmeleri için gerekli olan elverişli koşulları yaratıyoruz.”
'KÜLTÜR, ORTAK BİR DİL HALİNE GELİYOR'
Sotniçenko, Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın iki ülke ilişkilerine etkisi konusunda da, halkların yakınlaşmasının önemine işaret ederek, “Devletlerin ilişkileri genellikle sınırları iyice çizilmiş, kesin politika ve iş yasaları üzerinden gelişir. Kültür ise bunlara insani bir yön katar. Bundandır ki kültür, halklarımızın birbiriyle konuşmasına yardımcı olan ortak bir dil haline geliyor. Taraflar her düzeyde birbirlerini giderek daha iyi anlıyor, bu da hem ekonomik hem de siyasi diyaloga olumlu etki yapmakta” dedi.
Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı etkisiyle, Türkiye’ye yönelik ilginin apaçık bir biçimde arttığını da ifade eden Sotniçenko, bu ilginin Rusların yaz aylarında Türkiye’deki tatil beldelerine yaptığı klasikleşmiş gezilerin yanında kültür merkezlerine de kaydığına dikkat çekti. Sotniçenko, “İnsanlar daha önce gitmedikleri yeni yerleri keşfetmek istiyorlar. Söz gelimi, Anadolu’daki Hristiyanlar için kutsal olan yerlere yönelik ilgi artmış durumda. İnananlar Aziz Nikolas’ın doğum yeri olan Demre’ye, bir dizi mağara kilisesine ev sahipliği yapan Kapadokya’ya ve Trabzon’da uzun restorasyon çalışmaları sonrası yeniden açılan Sümela Manastırı’na ‘hac yolculukları’ gerçekleştirmek istiyorlar. Ayrıca Rusya’da da, Rus-Türk ilişkileri ve Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihine ilişkin kitaplar ile Türkiye kültürüyle ilgili film ve televizyon programlarına olan talep artmış durumda” dedi.
'RUS DİLİNE İLGİ ARTTI'
Türkiye için de aynısını söylemenin mümkün olduğunu belirten Sotniçenko, “Zira buradaki üniversitelerin Rusça bölümlerinde ya da kurslarda ders veren öğretmenlerden, Rus dili ve kültürüne belirgin bir ilginin olduğunu duyduyoruz. Rus dili ve kültürünü bilmek, Türkiye’de prestijli bir işe girebilmenin şartlarından biri haline gelmeye başlıyor” değerlendirmesinde bulundu.
İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ’NE RUS TOPLULUKLAR KATILACAK, RUSYA FİLMLERİ HAFTASI DÜZENLENECEK
Sotniçenko, Kültür ve Turizm Yılı kapsamında yılın geri kalanında planlanan etkinliklerle ilgili de bilgi verirken, şunları kaydetti:
“Rus kültür etkinliklerinin neredeyse hepsi bir şekilde Karşılıklı Kültür Yılı’na göre zamanlanmış durumda. Düzenlenmiş etkinliklere ek olarak, İstanbul’daki Pera Müzesi’nde bu yılın sonunda düzenlenecek olan 19.-20. yüz yıl Rus resim sanatı sergisinden bahsedilebilir. İstanbul Tiyatro Festivali’ne Rus tiyatro topluluklarının katılacak olması ve yine İstanbul’da düzenlenecek Rusya Filmleri Haftası da etkinliklerden birkaçı. Ayrıca 2019’da, Rus klasik ve modern edebiyatından çok sayıda eserin Türkçeye çevrilip yayınlanmasının hazırlıkları yapılıyor. Bu eserler Türkiye’deki büyük kitap fuarlarında tanıtılacak. Türk sanatçılar da, tiyatro, resim ve el sanatları alanlarındaki çalışmalarını Rusya’da sunacaklar.”
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