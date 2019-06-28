HDP’li Paylan’dan Soylu’ya: Patrik Kaymakamı seçim tarihine müdahalenizin gerekçesi nedir?

HDP’li Garo Paylan, ‘Patriklik Kaymakamı’ seçiminin İstanbul Valiliği tarafından gönderilen bir yazı ile ertelendiğini ifade ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Türkiye Ermeni Patrikliği Ruhani Kurulu tarafından belirlenen, Patrik Kaymakamı seçim tarihine müdahalenizin gerekçesi nedir?” diye sordu.

HDP’li Garo Paylan, ‘Patriklik Kaymakamı’ seçiminin İstanbul Valiliği tarafından gönderilen bir yazı ile ertelendiğini ifade ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Türkiye Ermeni Patrikliği Ruhani Kurulu tarafından belirlenen, Patrik Kaymakamı seçim tarihine müdahalenizin gerekçesi nedir?” diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesi ile Patrik seçimini TBMM gündemine taşıdı.

Paylan, önergesinde “Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın ölümü ile başlayan Patrik seçimi sürecini yönetecek Patrik Kaymakamı’nın, 27 Haziran günü seçilmesi öngörülmüştü. Fakat, Bakanlığınızın İstanbul Valiliği aracılığı ile 26 Haziran 2019 günü Türkiye Ermeni Patrikliği’ne gönderdiği bir yazıda, seçimin 4 Temmuz 2019 tarihine ertelenmesi gerektiği belirtilmiş ve yapılan bu erteleme için herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır” dedi. HDP’li Paylan, İçişleri Bakanı Soylu’dan da şu sorularına yanıt istedi:

“- Türkiye Ermeni Patrikliği Ruhani Kurulu tarafından belirlenen, Patrik Kaymakamı seçim tarihine müdahalenizin gerekçesi nedir?

- Hatırlanacağı üzere, 16 Şubat 2017 tarihinde Patrik Kaymakamı seçimi yapılmış, fakat bu seçim ruhaniler toplantı halindeyken İstanbul Valiliği tarafından gönderilen bir yazı ile iptal edilmişti. Ruhani bir kurum olan Ermeni Patrikliği’nin içişlerine, Bakanlığınız neden ve hangi mevzuata dayanarak müdahale etmektedir?

- Anayasa Mahkemesi, 23 Mayıs 2019 tarihinde, Patriklik seçiminin uzun yıllardır engellenmesini ‘din özgürlüğü ihlali’ olarak nitelemiştir. Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından gelen bu müdahale ihlalin devamı değil midir?

- Bakanlığınız; Ermeni Patrikhanesi’nin ve Patrik seçiminin yasal dayanağı olan 1863 tarihli Ermeni Milleti Nizamnamesi’nin hangi maddelerine dayanarak Patrik seçimine müdahale etmektedir?”