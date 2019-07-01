‘Türkiye, artık Uygur provokasyonlarına temkinli, Çin’le ilişkilerini her alanda geliştirmeye hazır’

‘HÜKÜMET UYGURLAR KONUSUNDA SON DERECE İHTİYATLI YAKLAŞIYOR, PROVOKASYONLARA ALDANMIYOR’
Tunçer’e göre, Erdoğan’ın Çin ziyareti, ticari ilişkiler, Kuşak-Yol inisiyatifinde gelinen son durum ve Uygur meselesi bağlamında 3 ana başlık altında incelenmeli. Tunçer, Erdoğan’ın Pekin ziyaretinde Uygur konusunun da gündeme gelebileceğine işaret ederek “Görüşmede muhtemel olarak önümüze gelecek konulardan bir tanesi Uygur meselesi olabilir. Ancak hükümetin Uygur meselesinde son derece ihtiyatlı davrandığını düşünüyorum. Zira Türkiye’de, özellikle sosyal medyada çok aktif faaliyet gösteren Uygur ayrılıkçıları ‘Erdoğan, Şi Cinping ile Uygurlar hakkında konuşacak ve Uygurlara Çin’in yaptığı zulmü ortaya getirecek,soracak’ demişti. Fakat hükümet, bu kampanyalara karşı mesafeli duruyor. AK Parti ve MHP, geçen hafta, TBMM’de verilen Uygur önergesini de reddetti. Hükümetin bu duruşu, Erdoğan’ın ziyareti öncesi girişilen tüm provokasyonları boşa çıkardı. Yakın zamanda, Nurmuhammed Tohti'nin Çin tarafından işkence sırasında öldürüldüğü iddia edilmişti. Fakat hükümet, bu yalana karşı da temkinli bir duruş sergiledi. Yakın gelecekte de bu konuyla ilgili olarak, Türkiye’den Çin’e yönelik olumlu bir yaklaşım görmeye devam edeceğiz. Hatta şu anda Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Halk Hükümeti Başkan Yardımcısı da Türkiye'de temaslarını sürdürüyor” dedi.
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Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in “İstanbul-Washington arası mesafe, İstanbul-Pekin arası mesafeden daha uzun. Ama 'Uzakdoğu' denilerek Çin’in uzak olduğu algısını yaratılmış" şeklindeki sözlerini hatırlatan Tunçer "Bu vurgu çok önemli. Zira Türkiye, Batı’dan daha çok Doğu’ya yakın. Ticari ilişkilere gelindiğinde, Çin yılda ortalama 2.2 trilyon dolar ithalat yapacağını söyledi. Türkiye, bundan çok az pay alıyor. Şimdilerde, ticari ilişkiler yeni yeni toparlanıyor. Türkiye’nin Çin’le 25 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var, bunda Türkiye’nin ihracat payı 2-2.5 milyar dolar. Burada bir dengesizlik var. Ama Çinli yetkililer, bu dengenin sağlanmasına ilişkin adımlar atılacağını söyledi” dedi.
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‘ERDOĞAN’IN ZİYARETİNDE, ÇİN’LE YEREL PARAYLA TİCARET KONUSU GÜNDEME GELEBİLİR’
Türkiye’de yaklaşık bin Çinli firmanın faaliyet gösterdiğine işaret eden Tunçer “Bunların arasında Huawei, Bank of China ve Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) gibi kurumlar da var. Ayrıca, Huawei, İstanbul’da Çin’in ikinci en büyük araştırma merkezini kurdu. Orada yaklaşık 500 mühendis çalışıyor ve bunların yüzde 80’i Türk. Vatan Partisi olarak, 27-28-29 mayıs tarihlerinde İzmir, İstanbul ve Ankara’da Çin Büyükelçiliği ile birlikte ‘Türkiye-Çin Ekonomik İşbirliği’ toplantıları oldu. Bu toplantılara Türkiye’nin öncü iş insanları katıldı. Orada da Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li’nin bahsettiği 3 hedef vardı. Bence bu hedefler çok önemliydi. Bunlar; Türkiye’deki yatırımları katına çıkararak 6 milyar dolara ulaştırmak, Türkiye’nin Çin’e olan ihracatını 8 milyar dolara çıkarmak ve Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısını 1 milyona ulaştırmaktı. Ayrıca Türkiye-Çin arasında yerel para ile ticaret konuşuluyor. Erdoğan’ın ziyaretinde bu da gündeme gelebilir. Nükleer konusunda da mesafe alındığını düşünüyorum” diye ekledi.
© Sputnik / Vitaliy Podvitski
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