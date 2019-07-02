Kırım’da tarihi rekor: Turist sayısı 6 ayda 2.2 milyona ulaştı 

Kırım, turist sayısında tarihi rekor kırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2019’un ilk 6 ayında Kırım’a 2.2 milyon turistin ziyarette bulunduğunu duyurdu. Bu rakam, Sovyet döneminden bu yana en yüksek sayıda turistin bölgeye gittiği 2018’in ilk 6 ayındaki ziyaretçilerin yüzde 11 fazlasına denk geliyor.

2014 yılında referanduma giderek Rusya'ya bağlanma kararı alan Kırım, turizmde tarihi rekor kırdı. 2019’un ilk 6 ayında, Kırım’ı ziyaret eden turist sayısı 2.2 milyona ulaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bu rakam, 2018’in ilk 6 ayında yarımadayı ziyaret eden turist sayısının yüzde 11 fazlasına denk geliyor.

2019’da Kırım’ı ziyaret edenlerin 200 binden fazlasını ise Ukraynalı ziyaretçiler oluşturdu.

All time high: over 2.2 million tourists have visited #Crimea🇷🇺 since the beginning of the 2019. This is 11% higher than last year, which was the most successful over the entire post-Soviet period. Over 200 thousand guests came from #Ukraine.#Crimea #Russia #Крым #Россия pic.twitter.com/P59AxkbdMZ — Russia's MFA in Crimea🇷🇺 (@PMSimferopol) 2 Temmuz 2019

Kırım'ın Rusya'ya bağlanması, yarımada ve Sivastopol'ün ekonomik açıdan gelişimine, özellikle de tatil ve dinlenme, gemi yapımı, tarım gibi önemli alanlarda, önemli bir ivme kazandırmış;

Kırım altyapısındaki olumlu değişimlere ilk tepki veren sektör ise turizm olmuştu.

Bu yatırımların sonucu olarak 2018 yılında toplam 6.8 milyon turist yarımadayı ziyaret etmişti.

2018’e ait bu rakam, Kırım’ın sadece Rusya’ya bağlandığı son 5 yılın değil, Sovyet dönemi dahil, tüm zamanlarınn rekoru olmuştu.