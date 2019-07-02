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19:25 02 Temmuz 2019
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    Faik Öztrak

    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Çalışana dokunan hiçbir belediyemiz yok

    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    Yurdagül Şimşek
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    CHP’li belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili tartışmaları değerlendiren Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Kasıtlı olarak belediyeyi mefluç hale getirmek için seçimden önce 15 günde 1 ayda alınanlarla ilgili bir şey yapılıyor. Bir de bankamatik olanla ilgili işlem yapılıyor. Onun dışında çalışanlara dokunan hiçbir belediyemiz yok” dedi.

    © DHA /
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    31 Mart seçimlerinde başta Bolu ve Adana olmak üzere CHP’nin kazandığı bazı belediyelerden işçi çıkarılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.  Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, belediyelerdeki işe iadeler konusundaki taleplerinin karşılanmaması halinde Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacaklarını söyledi. 

    “BUNU BAŞKA BİR ALANDA MALZEME OLARAK KULLANMAK İSTİYORLAR”

    Peki bu tartışmalara CHP yönetimi nasıl bakıyor? Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Sputnik’in sorusu üzerine belediye başkanlarının meseleyi değerlendirdiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

    “Hem sendikalarla ilgili genel başkan yardımcımız hem de belediye başkanlarımız bu konuda doğru olanı yapabilmek için ilgili sendikayla temas halindeydiler. Ama benim görebildiğim kadarıyla uzlaşma niyetleri yok, bunu başka bir alanda malzeme olarak kullanmak istiyorlar. Yoksa yapıcı bir biçimde her iki taraf da yaklaşırsa bu mesele çözülür. Ondan daha fazla Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerde işçi kıyımı var, niye o konuda hiçbir şey yapmıyorlar.“

    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    “ESAS SORUN…”

    Öztrak, kimsenin ekmeği ile oynanmadığını da ifade ederek, “Açıklamalar da yapıldı. Ya kasıtlı olarak belediyeyi mefluç hale getirmek için seçimden önce 15 günde 1 ayda alınanlarla ilgili bir şey yapılıyor. Bir de benim bilebildiğim kadarıyla  bankamatik olanla ilgili işlem yapılıyor. Onun dışında çalışanlara dokunan hiçbir belediyemiz yok” dedi. 

    Esas sorunun başka olduğunu ifade eden Öztrak, “Ama esas sorun şu. Öyle anlaşılıyor ki, bu belediyeler Adalet ve Kalkınma Partisi’ndeyken bu çalışanlar üzerinde belli bir sendikaya geçmeleri konusunda ciddi bir baskı oluşturulmuş. Şimdi bu baskı ortadan kalkınca insanlar başka başka sendikalara kendi inisiyatifleriyle geçtiklerinde buna tepki gösteriyorlar diye düşünüyorum” diye konuştu. 

    Etiketler:
    İşten çıkarma, Faik Öztrak, Hak-İş, Bolu, Adana, Mersin, İstanbul, MHP, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, 23 Haziran İBB seçimleri, AK Parti, CHP
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