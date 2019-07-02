‘Türkiye, hangi silahı alacağı konusunda ABD’nin zorlamalarını kabul etmeyecek’

Rusya Askeri ve Politik Gazetecilik Merkezi’nden Boris Rojin, Sputnik’e açıklamasında, Türk tarafının Rus savaş uçaklarını alma niyetinin ne kadar ciddi ve bu yöndeki olası kararın nelere bağlı olduğunu değerlendirdi.

ABD’nin “vefasız” davranışı yüzünden Türkiye’nin Rus savaş uçaklarını alma olasılığının daha da gerçekçi hale geldiğini söyleyen uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Türkiye, uçuş testlerinden uzaklaştırıldı, programdaki katılımı donduruldu. Türkiye, Rus savaş uçaklarını alabilecekleri açıklamasıyla ABD’ye, çok daha kabul edilebilir alternatif olduğunu gösteriyor. Ayrıca Türkiye böylelikle dış politikasının bağımsızlığını göstermekle birlikte savunma çabalarının çok yönlülüğünü de sergiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ABD’ye odaklanmayı bırakması, Rusya ve muhtemelen Avrupa ülkelerinin yardımını alarak kendi savunma sanayi sistemini geliştirmesi gerektiğini defalarca dile getirmişti. Yani, Türkiye’ye neyi nereden alacağını kimselerin dayatamayacağı konusu, tamamen askeri olmaktan çıkarak politik boyut kazanmış oldu”.

Silahlanmanın, Türkiye’nin bir dizi anahtar konudaki bağımsız duruşunun bir diğer unsuru olduğunu dile getiren Rojin, “Ankara, silahlanma konusunda bağımsız davranmayı tercih ediyor ve eğer ABD, Türkiye’yi tamamen F-35 programından çıkarırsa Türkler laftan uygulamaya geçerek kolayca Rus uçak alır. Rusya da büyük bir memnuniyetle silahını Türkiye’ye sunar. Artık bu Osaka’daki G20 Zirvesi’nde söylendiği gibi Obama veya Trump’ın, kimin hatası olursa olsun Türkiye, ABD’nin diktesine izin vermeyeceğini ortaya koydu. Ayrıca Rus silahın Amerikan silahından, Su-57’nin F-35’ten ve S-400’ün Patriot’tan üstün olduğunu Türk uzmanlar da defalarca dile getirmişti” ifadelerini kullandı.

Rus savaş uçakları ile hava savunma sistemlerinin daha üstün olduğunun herkes tarafından kabul edildiğinin altını çizen Rus uzman, Türkiye’nin böylelikle sadece politik değil pratik bir seçim yaptığını da kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Halihazırda Patriot ve F-35 kötü reklam ediliyor, bunu testler de gösteriyor. Özellikle Yemen’i örnek gösterebiliriz. Husiler, Patriot’un koruması altında olan altyapı hedeflerini defalarca vurmayı başardı. Amerikan medyası bile Patriot reklamının gerçeğe uymadığını yazdı. Elbette, Patriot’un olumsuz deneyimi de Türkiye’nin Rus sistemlerden yana yaptığı seçimi etkiliyor. Bunu Türk basınından görüyoruz, Amerikan hava savunma sistemleriyle ilgili ya tarafsız ya da olumsuz yazılar yapılmaya başlandı. Bu da toplumun Amerikan silahı almaya hazır olmadığını gösteriyor”.