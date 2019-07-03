Ali Ekber Yıldırım: Türkiye’nin Sudan’daki tarım projesi sonlandırıldı

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türkiye'nin tarım politikasını değerlendirdi. Tarım ile ilgili projelerin hayata geçirilemediğini söyleyen Yıldırım, "Türkiye'nin Sudan'da kiraladığı tarım arazisi ile ilgili proje de bugün itibariyle sonlandırıldı" dedi.

Devlet ve özel sektör işbirliğiyle Sudan’dan 99 yıllığına kiralanan 780 bin 500 hektarlık tarım arazisinde yetiştirilecek ürünlerin Türkiye’deki fiyatları ucuzlatması bekleniyordu. Sudan ile yapılan anlaşmanın uygulanmaya konulması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘100 Günlük Eylem Planı’nda da yer almıştı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, tarımla ilgili projelerin hayata geçirilemediğini ve üretimin planlı olarak yapılmadığını söyledi.

Sudan'da yönetimin değişmesinin ardından Türkiye'nin kiraladığı arazi ile ilgili projenin de sonlandırıldığını anlatan Yıldırım, "Halbuki ortak kurulan bir şirket vardı, hatta son iki tarım bakanımızın göreve geldikten sonra yaptıkları ilk yurtdışı ziyaretleri Sudan’a ve o topraklara olmuştu ama projenin ömrü vefa etmedi" diye konuştu.

Uzun bir süreden beri Türkiye'de uygulanan tarım politikası sonucunda 'üreticide ucuz tüketicide pahalı' diye bir sistem yerleştiğini söyleyen Ali Ekber Yıldırım, "Üretici ucuza sattığı için memnun değil tüketici de pahalıya tükettiği için memnun değil. Başka ülkeler fiyat yükseldiğinde üretimini planlı olarak yapıyor. Türkiye'de ise piyasa fiyata göre şekilleniyor. Türkiye'de sorunların hükümete sunulması bile çok zor. Dolayısıyla üretici dağınık. Bunları dile getirmekte sıkıntı yaşıyor. Medyada fiyatlar yükselirken günlerce haber yapıldı. Bugün fiyatlar düştü. Üreticiler ile ilgili sıkıntıları kimse dile getirmiyor" açıklamasını yaptı.