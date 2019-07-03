'ABD'nin askeri politikası, Putin-Trump görüşmelerinin sonuçlarını yansıtmıyor'

Karadeniz’in kuzey batısında, NATO ve müttefiklerinin katılımıyla Sea Breeze uluslararası tatbikat düzenleniyor.

Karadeniz’e gelen NATO savaş gemileri, bölgedeki gerilimi artırma potansiyeli taşıyan bir dizi manevra planlıyor. Tüm bunlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’nın Osaka kentindeki G20 Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşme henüz sıcaklığını koruduğu bir sırada yapılıyor.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri Araştırma Merkezi Türkiye Bölümü kıdemli araştırma görevlisi, Karadeniz ve Boğazlar uzmanı Dr. Andrey Boldırev, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Putin ve Trump’ın görüşmesinin ardından NATO’nun Karadeniz’de yeni tatbikat düzenlemesi, zirvedeki görüşmelerin sonuçlarının ABD’nin Karadeniz-Ortadoğu bölgesinde uyguladığı politikanın askeri boyutuna yansımadığını gösteriyor. Tatbikatın rutin niteliği, Karadeniz bölgesindeki gerilim derecesinin statik hâl aldığını gösteriyor, gerçi bunun sayesinde daha fazla yükselmediği de reddedilemez gerçek. Genel olarak NATO tatbikatının niteliğinde herhangi bir değişiklik olduğu söylenemez. Karadeniz, eski rotasyon politikası içinde kalıyor."