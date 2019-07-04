Soylu’dan Bulgaristan’a ‘iade’ teşekkürü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile görüştü.

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; bugün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Bakan Soylu, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve Zehra Sarar çiftinin evinin soyulması ile bağlantılı olan ve Bulgaristan’da yakalanan altı kişinin iade edilmesinden ötürü Bulgar mevkidaşına ve Bulgar emniyet yetkililerine teşekkür etti. Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’nın 140. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle tebrik ve iyi dileklerini iletti.

Görüşmede iki bakan ayrıca iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam etmesi yönündeki kararlılıklarını tekrar dile getirdi.