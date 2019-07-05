'S-400’ler sebebiyle Batı’nın baskılarına karşı Rusya’nın desteği önemli'

Türk medyasında yer alan haberlere göre Rusya’nın S-400 füze savunma sistemi, Batı’nın bütün itiraz ve baskılarına rağmen Pazar günü kargo uçaklarına yüklenip önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelecek.

Peki S-400 sistemleri Türkiye’ye neler kazandıracak? Batı’nın baskıları bundan sonra da devam edecek mi?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Bilkent Üniversitesi’nden askeri ve güvenlik uzmanı, Güneydoğu Gazisi Koray Gürbüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye S-400’leri bir yere saldırmak için değil, kendi topraklarını korumak için aldı. Türkiye bölgede bir üstünlük sağlamanın peşinde değil. Kaldı ki, bölgedeki ülkeler hava savunma sistemi çoktan alıp kurmuşlar. Yunanistan S-300 füzelerini alarak tehdit olarak gördüğü Türkiye’ye karşı Ege denizindeki adalarına yerleştirmiştir. Diğer yandan İran, hem saldırı amaçlı hem füze savunma amaçlı uzun menzilli füzeleri kendi topraklarına yerleştirmiştir. Aynı şekilde İsrail, hem saldırı amaçlı hem savunma amaçlı bir sürü füzeleri elinde bulundurmaktadır. Bu bağlamda değerlendirirsek Türkiye’nin haklı bir sebeple S-400’leri aldığını söyleyebiliriz.

- S-400’ler Türkiye’ye neler kazandırır?

Türkiye, S-400 füze savunma sistemleri almakla yetinmiyor, aynı zamanda bu sistemlerle ilgili teknolojik transferi ve ortak üretimi de hedefliyor. Dolayısıyla Türkiye’nin S-400’leri alması, teknolojik bakımından da çok önemli. Bu silahların nasıl ve hangi teknolojiyle üretildiği Türkiye doğrudan görebilecek ve ileriki zamanlarda kendi hava savunma sistemini geliştirebilecek. Başka ülkeler bu imkanı Türkiye’ye vermemişti. Mesela ABD, Patriot füzelerini verirken teknoloji transferini ve ortak üretimi kabul etmemişti. Bu yüzden Türkiye haklı olarak tercihini Rusya’nın S-400’lerinin lehine kullandı.

- Batı’nın, S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye karşı uyguladığı baskılar bundan sonra da devam edecek mi?

Batı, Türkiye’nin Rus S-400 savunma sistemlerini almasın diye baskı uyguluyor. Ama son dönemde bu baskıların azaldığını görüyoruz. Nitekim Türkiye’nin ihtiyacı olan hafif silahların Türkiye’ye vermesi konusunda Rusya tarafından bir kolaylık gösterilmektedir. Türkiye şu anda birçok silah ve mühimmatı yurt dışından almaktadır. Aynı şekilde Rusya’dan da alabilir.

Amerika, Türkiye’ye karşı uygulanan baskıların sonuç vermediğini en son Osaka’da yapılan G-20 görüşmelerinde gördü. Beyaz Saray, sürecin geri döndürülmesi, S-400 füze savunma sistemlerinin alınmaması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını anlayınca ılımlı adımlar atmaya başladı. Yine de Batı’nın, S-400’leri tercih ettiği için Türkiye’ye karşı ambargo uygulamaktan tamamen vazgeçtiğini düşünmüyorum. İşte bu bağlamda Rusya’nın, Türkiye’ye yapılan desteğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.