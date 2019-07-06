Yavaş, Moskova ziyaretinde Sputnik'e konuştu: Ankara'da açılacak alanlar var, işbirliği yapılabilir

Ankara Belediye Başkanı ayrıca Rusya Türkiye İşadamları Birliği’ni (RTİB) ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geleceğini görüştü.
YAVAŞ: OLUMLU İZLENİMLERLE AYRILIYORUZ
Yavaş, Sputnik’e açıklamasında, Moskova ziyaretinin sonuçlarını böyle değerlendirdi:
“Memnun kaldık. Gayet güzel ağırladılar. Moskova Belediye Başkanı'nın yaptığı güzel çalışmalarını öğrendik. Bu arada dünyanın çeşitli yerlerinden gelen belediye başkanları hem kendi projelerini, hem de belediyeciliğe ve kente yeni bakış açılarını anlattılar. Artık belediyelerin, şehirlerin araçlardan kurtarılıp insanların daha sağlıklı yaşayabileceği, keyif alabileceği ortamlar olması için geleceğe yönelik ne gibi tedbirler alınması gerektiğinden bahsettiler ve bunun dışında herkes karşılıklı olarak birbirileriyle deneyimlerini paylaştı ve bu konuda işbirliği yapmanın tüm dünyanın hayrına olduğunu da söylediler. İnşallah buradan olumlu izlenimlerle ayrılıyoruz".
'İŞBİRLİĞİ YAPILABİLİR'
Yavaş ayrıca Moskovalı mevkidaşlarına özellikle Türkiye’de ortak domates üretimi olmak üzere gıda alanıyla ilgili, teklifte bulunduklarını anlattı:
“Ankara’da açılacak alan var, işbirliği yapılabilir diye söyledim. Ruslar Türkiye’den domates alıyorlar. Gelin bunu beraber üretelim, karşılığında mal alırız diye öneride bulunduk”.
RTİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAVUZ: MOSKOVA İLE ANKARA ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ
Diğer yandan RTİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Yavuz, Sputnik’e açıklamasında, şu değerlendirmede bulundu:
Moskova ve Ankara arasında yapılabilir olası projelerini anlatan Sabahattin Yavuz, şunları anlattı: “Sayın Ankara Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi 4 konuda önemli projeleri var. Bunlardan bir tanesi, Ankara'nın ticaret kentine dönüştürülmesine yönelik fuarlar ve expocenter oluşturulması. İkincisi direk Moskova Belediyesinin veya genel olarak Rusya'nın Ankara ve etrafında çok verimli tarım alanlarında kendilerinin üretim yapmasını teklif etmiş durumdalar, buna karşılık da Ankara Belediyesinin de raylı sistemler ve metro alımıyla ilgili aslında barter sistemi düşünülüyor. Bir üçüncüsü de Ankara ve etrafında olan termal sağlık turizminin geliştirilmesi üzerine Sayın Başkanın 3-4 tane çok önemli teklifi oldu. Bu aslında ciddi potansiyel teklifler”.
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