Yavaş, Moskova ziyaretinde Sputnik'e konuştu: Ankara'da açılacak alanlar var, işbirliği yapılabilir

Moskova'yı ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Rusya'daki mevkidaşlarına, ''Ankara’da açılacak alan var, işbirliği yapılabilir diye söyledim. Ruslar Türkiye’den domates alıyorlar. Gelin bunu beraber üretelim, karşılığında mal alırız'' çağrısını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Rusya’yı ziyaret etti. Bu, Yavaş’ın, seçimleri kazandıktan sonra ilk yurtdışı ziyareti oldu. Moskova ziyareti sırasında yaşanan en önemli olaylardan biri, iki şehir arasında 2019-2021 yıllarını kapsayan iş birliği protokolünün imzalanması oldu. Bu program, Ankara ve Moskova’nın altyapı, ulaşım, turizm ve diğer birçok alanda işbirliğini öngörüyor.

Ankara Belediye Başkanı ayrıca Rusya Türkiye İşadamları Birliği’ni (RTİB) ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geleceğini görüştü.



YAVAŞ: OLUMLU İZLENİMLERLE AYRILIYORUZ

Yavaş, Sputnik’e açıklamasında, Moskova ziyaretinin sonuçlarını böyle değerlendirdi:

“Memnun kaldık. Gayet güzel ağırladılar. Moskova Belediye Başkanı'nın yaptığı güzel çalışmalarını öğrendik. Bu arada dünyanın çeşitli yerlerinden gelen belediye başkanları hem kendi projelerini, hem de belediyeciliğe ve kente yeni bakış açılarını anlattılar. Artık belediyelerin, şehirlerin araçlardan kurtarılıp insanların daha sağlıklı yaşayabileceği, keyif alabileceği ortamlar olması için geleceğe yönelik ne gibi tedbirler alınması gerektiğinden bahsettiler ve bunun dışında herkes karşılıklı olarak birbirileriyle deneyimlerini paylaştı ve bu konuda işbirliği yapmanın tüm dünyanın hayrına olduğunu da söylediler. İnşallah buradan olumlu izlenimlerle ayrılıyoruz".

© Sputnik / Mansur Yavaş, Moskova ziyaretinde Sputnik'in sorularını yanıtladı.

'İŞBİRLİĞİ YAPILABİLİR'

Yavaş ayrıca Moskovalı mevkidaşlarına özellikle Türkiye’de ortak domates üretimi olmak üzere gıda alanıyla ilgili, teklifte bulunduklarını anlattı:

“Ankara’da açılacak alan var, işbirliği yapılabilir diye söyledim. Ruslar Türkiye’den domates alıyorlar. Gelin bunu beraber üretelim, karşılığında mal alırız diye öneride bulunduk”.

© Sputnik / Rusya Türkiye İşadamları Birliği’ni (RTİB) ziyaret eden Yavaş'a matruşka hediye edildi.

RTİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAVUZ: MOSKOVA İLE ANKARA ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Diğer yandan RTİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Yavuz, Sputnik’e açıklamasında, şu değerlendirmede bulundu:

“Sayın Başkanın, Moskova 9. Kentsel Foruma katılmasının sonuçlarını takip ettik RTİB olarak. 8 maddelik bir işbirliği protokolü imzaladılar 2019-2021 yılları arası için. Biz de Rus-Türk işadamları birliği olarak Ankara Belediyesinin Moskova Belediyesi ile imzaladığı bu işbirliği protokolüne her türlü desteğini vereceğimizi, elimizden gelen her yerde olacağımızı sayın başkana ilettik, büyük memnuniyetle bu işin içerisinde olacağız. İlerleyen dönemde biz de Rus-Türk işadamları birliği olarak Ankara Belediyesi ve Moskova Belediyesi arasındaki bu ilişkiyi kurmada köprü olma amacımızı, isteğimizi de kendilerine iletmiş olduk. Çok verimli ziyaret gerçekleştirdiler, çok iyi geçti".

Moskova ve Ankara arasında yapılabilir olası projelerini anlatan Sabahattin Yavuz, şunları anlattı: “Sayın Ankara Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi 4 konuda önemli projeleri var. Bunlardan bir tanesi, Ankara'nın ticaret kentine dönüştürülmesine yönelik fuarlar ve expocenter oluşturulması. İkincisi direk Moskova Belediyesinin veya genel olarak Rusya'nın Ankara ve etrafında çok verimli tarım alanlarında kendilerinin üretim yapmasını teklif etmiş durumdalar, buna karşılık da Ankara Belediyesinin de raylı sistemler ve metro alımıyla ilgili aslında barter sistemi düşünülüyor. Bir üçüncüsü de Ankara ve etrafında olan termal sağlık turizminin geliştirilmesi üzerine Sayın Başkanın 3-4 tane çok önemli teklifi oldu. Bu aslında ciddi potansiyel teklifler”.