‘Bolu’da yakalanan kaliforniyum, Türkiye’ye nükleer teknolojiye sahip bir ülkeden gelmiştir’

Bolu’da, düzenlenen operasyonda "kaliforniyum" olduğu değerlendirilen 18,01 gram radyoaktif madde ele geçirildi haberlerini Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Erol Çubukçu, Sputnik’e değerlendirdi. Çubukçu "Bu maddenin Türkiye’de üretilmediğini ve ülkemize nükleer teknolojiye sahip bir ülke üzerinden geldiğini söyleyebiliriz” dedi.

Bolu’da, düzenlenen operasyonda "kaliforniyum" olduğu değerlendirilen 18,01 gram radyoaktif madde ele geçirildi haberleri, bu maddenin ne olduğu ve nasıl kullanıldığına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Erol Çubukçu ise, kaliforniyum ile ilgili Sputnik’in sorularını yanıtladı.

Kaliforniyumun doğada bulunmayan bir madde olduğuna işaret eden Çubukçu “Bu açıdan mutlaka nükleer teknolojiye sahip bir ülkede bir reaktör veya hızlandırıcı aracılığıyla üretilmesi gerekir. Bu açıdan Türkiye’de üretilmediğini ve ülkemize nükleer teknolojiye sahip bir ülke üzerinden geldiğini söyleyebiliriz” dedi.

Peki bu madde ne işe yarar? Çubukçu, bu soruyu “Kaliforniyumun içeriğindeki izotopu bilmeden ne işe yaradığını söylemek mümkün değildir. Genellikle laboratuvar ortamında deneylerde ve ışınlama dediğimiz süreçlerde nötron kaynağı olarak kullanılır. Nötron ışınlaması dediğimiz süreçlerde yararlanılır. Reaktörlerde de başlatıcı olarak kullanılabilir. Bazı haberlerde, bomba yapımında kullanılmak için olduğu belirtilmiş ancak bu kadar az miktarlarla bomba yapmak mümkün değildir. Kilolarca kaliforniyum olması halinde bomba yapılabilir” diye konuştu.

Çubukçu “Kaliforniyum maddesi üreten tarafından mutlaka kayıt altına alınması gerekir. Bu madde ortalıkta gezecek nitelikte bir madde değildir, vücutta birikmesi halinde zehirli olabilir. Bu nedenle eğer bulunan madde kaliforniyum ise el konulması son derece doğrudur” diye ekledi.