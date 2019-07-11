Kayıt
20:05 11 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya- Türkiye- Bayrak

    ‘Türkiye ile Rusya, uluslararası düzeninin reformuna ilgi duyuyor’

    © AA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Maksim Durnev
    0 30

    Rusya’nın St. Petersburg kentinde bu yıl beşincisi düzenlenen Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun Genel Sekreteri Sergey Markov, Rus-Türk ilişkilerinin etkin bir şekilde geliştiğini belirterek güçlü ortak çıkarların potansiyel kriz durumlarının üstesinden gelme fırsatını sağladığını belirtti.

    Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ankara'da Suriye'yi görüştü.
    © Fotoğraf : Twitter/Türk Dışişleri
    Türk ve Rus heyetler 'Suriye'yi görüştü
    Sputnik’e konuşan Markov, “İki ülke ilişkilerinin etkin bir şekilde gelişmesinin temelinde Rusya ve Türkiye’nin çok güçlü çıkarları yatıyor. Öncelikle Türkiye, Rusya’yla ekonomik ilişkilere büyük ilgi duyuyor. Bu ilginin birkaç parametresi var. Birincisi, Rus turist pazarına erişim. İkincisi, Rus gıda pazarına erişim. Üçüncüsü, Rus inşaat pazarına erişim. Dördüncüsü, Rusya’nın ileri teknoloji üretimlerine, özellikle de nükleer santrallere ve askeri sanayi kompleksine erişim” ifadelerini kullandı.

    ‘TÜRKİYE VE RUSYA’NIN SURİYE’DEKİ ÇIKARLARI GİDEREK ÖRTÜŞMEYE BAŞLIYOR’

    Rusya’nın Türkiye’ye ilgisinin sebeplerinden birinin enerji alanındaki işbirliği olduğunu dile getiren uzman, ayrıca Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki duruma ilişkin yaklaşımları arasında fark olsa da iki ülkenin bu yöndeki çıkarlarının “giderek daha fazla örtüşmeye başladığını” söyledi.

    “Suriye konusunda Rusya ve Türkiye arasında taktik, askeri istihbarat ve generaller düzeyinde çok iyi diyalog var” diye kaydeden Markov, “Yine de Avrupa Birliği ile ilgili pozisyonların yakınlaşmasına, Rusya ve Türkiye’nin Kafkasya gibi komşu bölgelerde ilişkilerini nasıl birleştirebileceği konusunda stratejik vizyonu geliştirmesine ihtiyaç var” diye ekledi.

    Rus turistler
    © Fotoğraf : DHA
    Yandex, Rusların tatil tercihlerini açıkladı: Listenin başını Türkiye çekiyor

    Bunların açık ve net çıkarlar olduğunu vurgulayan Rus uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    “Ama net olmayan birkaç çıkar da var ve bunların ilerletilmesi lazım. Aralarından en önemlisi, Rusya ve Türkiye mevcut uluslararası düzenin reformuna ilgi duyuyor. Hâlihazırda bu düzen, ABD ve Avrupa Birliği’nin hâkimiyetinden geri kalanı temsil ediyor. Rusya ve Türkiye, bu düzeni değiştirmeye ve yenisini kurmaya ilgi duyuyor. Ama her şeyin aniden kaosa çökmesi için ABD-Avrupa Birliği düzenini kırmaya değil, onu yenisi ile değiştirmeye ilgi duyuyorlar”.

    ‘RUSYA VE TÜRKİYE, ORTAK ÇIKARLARA DAYANARAK İLİŞKİLER KURMALI’

    Rus turist
    © AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED
    Türkiye yılın ilk 5 ayında en çok Rus turist ağırladı
    Markov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir şey daha. Rusya ve Türkiye, misal Avrupa Birliği konusunda benzer durumla karşı karşıya. Avrupa Birliği’nin kaynakları, pazarları, teknolojileri, enstitülerinden yararlanmaya ilgi duyuyoruz. Ama aynı zamanda Rusya ve Türkiye olarak bağımsızlığımızı korumaya da ilgi duyuyoruz. Avrupa Birliği, verdikleri karşılığında Rusya ve Türkiye üzerinde hakimiyet almak istiyor. Oysa biz bağımsızlığımızı korumak istiyoruz”.

    “Ortak çıkarlara dayanarak ilişkileri yeniden inşa etmeliyiz” diyen uzman, “Bu, Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun çalıştığı konulardan biri” diye ekledi.

    Etiketler:
    Sergey Markov, Rus-Türk Toplumsal Forumu, Birleşmiş Milletler, NATO, S-400, ABD, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Vatikan'da kayıp Orlandi için açılan iki mezar boş çıktı
    Karikatür
    Mahkemeden Trump'a Twitter kararı: Kullanıcıları engelleyemez
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet