‘Türkiye ile Rusya, uluslararası düzeninin reformuna ilgi duyuyor’

Sputnik’e konuşan Markov, “İki ülke ilişkilerinin etkin bir şekilde gelişmesinin temelinde Rusya ve Türkiye’nin çok güçlü çıkarları yatıyor. Öncelikle Türkiye, Rusya’yla ekonomik ilişkilere büyük ilgi duyuyor. Bu ilginin birkaç parametresi var. Birincisi, Rus turist pazarına erişim. İkincisi, Rus gıda pazarına erişim. Üçüncüsü, Rus inşaat pazarına erişim. Dördüncüsü, Rusya’nın ileri teknoloji üretimlerine, özellikle de nükleer santrallere ve askeri sanayi kompleksine erişim” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE VE RUSYA’NIN SURİYE’DEKİ ÇIKARLARI GİDEREK ÖRTÜŞMEYE BAŞLIYOR’

Rusya’nın Türkiye’ye ilgisinin sebeplerinden birinin enerji alanındaki işbirliği olduğunu dile getiren uzman, ayrıca Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki duruma ilişkin yaklaşımları arasında fark olsa da iki ülkenin bu yöndeki çıkarlarının “giderek daha fazla örtüşmeye başladığını” söyledi.

“Suriye konusunda Rusya ve Türkiye arasında taktik, askeri istihbarat ve generaller düzeyinde çok iyi diyalog var” diye kaydeden Markov, “Yine de Avrupa Birliği ile ilgili pozisyonların yakınlaşmasına, Rusya ve Türkiye’nin Kafkasya gibi komşu bölgelerde ilişkilerini nasıl birleştirebileceği konusunda stratejik vizyonu geliştirmesine ihtiyaç var” diye ekledi.

Bunların açık ve net çıkarlar olduğunu vurgulayan Rus uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Ama net olmayan birkaç çıkar da var ve bunların ilerletilmesi lazım. Aralarından en önemlisi, Rusya ve Türkiye mevcut uluslararası düzenin reformuna ilgi duyuyor. Hâlihazırda bu düzen, ABD ve Avrupa Birliği’nin hâkimiyetinden geri kalanı temsil ediyor. Rusya ve Türkiye, bu düzeni değiştirmeye ve yenisini kurmaya ilgi duyuyor. Ama her şeyin aniden kaosa çökmesi için ABD-Avrupa Birliği düzenini kırmaya değil, onu yenisi ile değiştirmeye ilgi duyuyorlar”.

‘RUSYA VE TÜRKİYE, ORTAK ÇIKARLARA DAYANARAK İLİŞKİLER KURMALI’

Markov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir şey daha. Rusya ve Türkiye, misal Avrupa Birliği konusunda benzer durumla karşı karşıya. Avrupa Birliği’nin kaynakları, pazarları, teknolojileri, enstitülerinden yararlanmaya ilgi duyuyoruz. Ama aynı zamanda Rusya ve Türkiye olarak bağımsızlığımızı korumaya da ilgi duyuyoruz. Avrupa Birliği, verdikleri karşılığında Rusya ve Türkiye üzerinde hakimiyet almak istiyor. Oysa biz bağımsızlığımızı korumak istiyoruz”.

“Ortak çıkarlara dayanarak ilişkileri yeniden inşa etmeliyiz” diyen uzman, “Bu, Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun çalıştığı konulardan biri” diye ekledi.