Rus milletvekili: Rusya ve Türkiye arasındaki insani işbirliğinin potansiyeli tükenmez

St. Petersburg’da bu yıl beşincisi düzenlenen Rus-Türk Toplumsal Forumu toplantısına katılan Savelyev, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya ve Türkiye’nin tüm alanlarda işbirliğini etkinleştirdiği günümüzde, bu tür forumların her iki ülkenin halkları arasındaki ilişkilerin toplumsal diyalog şeklinde gelişmesine katkıda bulunuyor” dedi.

Kişilerarası ilişkiler düzeyindeki halk diplomasisinin, etkileyici başarılar elde etme yeteneğine sahip olduğunu dile getiren Rus vekil, “İki ülkenin kardeş şehirleri arasındaki işbirliğinin bu denli genişlemesi boşuna değil. Soçi ve Trabzon, Samara ve Denizli, Volgograd ve İzmir adım adım iki ülke arasındaki ikili ilişkiler için istikrarlı ve sağlam bir temel oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Forumun, sergiler, konserler ve festivallerle dolu Rusya ve Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’na denk geldiğine işaret eden Savelyev, “Bu, bir kez daha Rusya ve Türkiye arasındaki insani işbirliği ve iki halkımız arasındaki dostluğun potansiyelinin tükenmez olduğunu gösteriyor” diye ekledi.