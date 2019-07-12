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15:47 12 Temmuz 2019
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    S-400 / Türkiye

    Rus uzmandan S-400 yorumu: Askeri açıdan seçkin ülkeler kulübüne giren Türkiye'yi kimse korkutamaz

    © AA / Mustafa Kamacı
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    Maksim Durnev
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    Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının başlamasını değerlendiren Rus uzman Korotçenko, bu sevkiyatla birlikte Türkiye'nin tamamen bağımsız, egemen, kimsenin korkutamayacağı güçlü bir ülke olduğunun görüldüğünü ifade etti. Korotçenko'ya göre Türkiye, askeri açıdan seçkin ülkeler kulübüne girdi.

    Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı. Açıklamada, Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır ifadesine yer verildi.
    © AA / Mustafa Kamacı
    Rusya doğruladı: Türkiye'ye S-400 teslimatına başladık
    Sputnik'e demeç veren Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi ve Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Batılı ülkelerin baskısı ve S-400 alımını engelleme girişimleri altında Türkiye'nin egemenliğini kanıtladığını vurguladı.

    'ERDOĞAN BASKIYA BOYUN EĞMEYECEĞİNİ GÖSTERDİ'

    Rus uzman, "ABD, İngiltere, NATO ve diğer yapılar, bu anlaşmayı bozmak için Türkiye'yi baskı altına aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baskıya boyun eğmeyeceğini gösterdi. Türkiye, tamamen bağımsız, egemen ve kimsenin korkutamayacağı güçlü bir ülke" dedi.

    NATO bayrağı - Polonya
    © Flickr / US Army Europe Images
    NATO yetkilisi: Türkiye'nin S-400 alımının potansiyel sonuçlarından ötürü endişeliyiz
    Korotçenko'ya göre Erdoğan, bu süreçte öncelikle ulusal güvenlik çıkarlarını ve Türk halkının çıkarlarını esas aldı.

    'TÜRKİYE, GÜVENLİK ALANINDA MUTLAK EGEMENLİĞE SAHİP OLDU'

    En donanımlı, en teknolojik, en gelişmiş ve en iyi uzun menzilli füze savunma sistemi S-400'ü alan, askeri açıdan seçkin dünya ülkeleri kulübüne Türkiye'nin de katıldığını belirten Korotçenko, Türkiye'nin S-400'lerle birlikte kendi hava-uzay sahasının güvenliğini sağlama alanında mutlak egemenliğe sahip olduğunu vurguladı.

    'ERDOĞAN PAZARDAKİ EN İYİ SİSTEMİ ALDI'

    S-400 sisteminin alçak irtifadaki kruz füzeleri, 5. nesil avcı uçakları ve stratosferdeki hedefler de dahil olmak üzere her türlü hedefi imha etme ve taktik füzelerini önleme imkanına sahip olduğuna dikkat çeken Korotçenko, Erdoğan'ın pazardaki en iyi sistemi almaya öncelik verdiğinin altını çizdi.   

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    Etiketler:
    Kruz füzesi, Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, NATO, ABD, Natsionalnaya Oborona, Rusya Savunma Bakanlığı, İgor Korotçenko, S-400, Rusya, Türkiye
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