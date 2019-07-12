Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz: Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm yılı, halkların buluşması için başlangıç

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Sputnik, Bolşoy Tiyatrosu’nun dünyaca ünlü solistlerinin iki konser vereceği İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile bir araya geldi.

Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Bolşoy Tiyatrosu’nun uluslararası ödüllü solistlerini ağırlamaya hazırlanırken, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sputnik'in sorularını yanıtladı. Sputnik’in, Bolşoy Tiyatrosu’nun dünyaca ünlü solistlerinin iki konser vereceği İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) bir araya geldiği Yavuz “Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Türkiye’de hangi önemli etkinlikler yapılacak?” sorusuna “Aslında en büyük etkinliğimiz Troya Operası’nın Rusya’ya gitmesiydi. Bu etkinlik Bolşoy Tiyatrosu’nda 9 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Ayakta alkışlanan, iyi bir etkinlik oldu. Herhalde, sahne sanatları anlamında Türkiye’den Rusya’ya giden en büyük gösterimiz bu oldu Ayrıca Cumartesi ve Pazar günü sahnelenecek etkinlik de iki ülkenin en büyük sanat etkinlikleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de müzelerimiz arasında bir sergi yapılması için istişareler sürüyor. Çok yakında detayları açıklayacağız” diye yanıt verdi.

‘TÜRKİYE-RUSYA TURİZM VE KÜLTÜR YILI, KÜLTÜREL ETKİLEŞİM İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ’

2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı’nın Türk ve Rus halklarının bağlarını kuvvetlendirmek için önemli bir araç olduğuna işaret eden Yavuz “İki ülke için bu önemli yıl, hem iki halkın birbirini daha iyi tanıması hem de iki ülkenin kültürel etkileşimine vesile olması sebebiyle büyük önem arz ediyor. Ancak 2019 yılı, iki ülkenin de birbirinin kültürünü tanıması için bir yalnızca bir başlangıç. Zira ne Rus ne de Türk kültürünü 1 yıla sığdırmanın imkanı yok. Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı’nın ikinci önemli boyutu da, kurumlar arası ilişkilere vesile olması. Türkiye Devlet Opera ve Balesi’nin Rusya’da Bolşoy Tiyatrosu’yla ilişki geliştirmiş olması, 300 Türk sanatçının Rusya’da sahneye çıkması ve bugün Bolşoy solistlerinin İstanbul Orkestrası ile birlikte, aynı sahnede, birlikte prova yapıyor olmaları çok önemli. Çünkü biz başka ülkelerle yaptığımız kültür yıllarından da biliyoruz ki, bu vesilelerle başlayan ilişkiler muhakkak devam edecektir. Bu tanışıklıklar da çok kıymetli. Bu başlangıç sayesinde, kültür ve halklarımızı buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sputnik'in sorularını yanıtladı.

‘TURİZM LİSELERİNDE RUSÇA 3 ZORUNLU DİLDEN BİRİ HALİNE GETİRİLDİ, BU ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM’

“Türkiye’de Rusça dil öğreniminin yaygınlaşması için bakanlık destekli projeler var mı?” sorusu üzerine Yavuz “Özellikle son 4-5 yıldır Rusça, Türkiye’de ilgi duyulan bir dil olmaya başladı. Üniversitelerimizde çok köklü Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerimiz var. Ama turizm dünyası da, gelen turist sayısının artmasıyla beraber, Rusçayı kendi gündemine aldı. Bakanlığımızın Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yürüttüğü bir proje var. Turizm Meslek Liseleri’nin artık ‘Turizm Koleji’ haline getirilmesi. Böylece bu liselerin aynı zamanda eğitim programları güçlendi ve yenilendi. Yaz aylarında da büyük tesislerde staj imkanı getirildi. Mesela, bu liselerde zorunlu dil olarak verilen üç dilden bir tanesi de Rusça. Turizm Liseleri’nde Rusça öğretilmeye başlandı. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla turizm dünyasına Rusça diliyle de girmeye başladı. Sonuçta Rusya bizim için en büyük pazarlardan biri. Türkiye’ye gelmeye Antalya’yla başlayan Ruslar, şimdi ülkenin pek çok noktasına ziyaretler gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Rusya artık sadece Antalya için değil, tüm Türkiye için kıymetli bir pazar haline geldi” dedi.

‘RUSYA’YLA VİZELERİN KALDIRILMASI KONUSUNDA KARŞILIKLI NİYET VE İSTEK VAR’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Rusya'nın yıl sonuna kadar vizeleri kaldırmasını bekliyoruz" sözlerinin hatırlatılması ve vize konusunda yeni bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine Yavuz "Vize konusunda dışişleri bakanlıklarımız görüşüyor. Zaten vize yeşil pasaport sahiplerine kaldırıldı. Sonuçta vizelerin kaldırılması konusunda karşılıklı niyet ve istek var. Muhakkak daha güzel gelişmeler olacak. Şu anda da zaten karşılıklı vize alınmasında herhangi bir sıkıntı yok. Doksan güne kadar çok rahat vize alıyoruz” diye yanıt verdi.