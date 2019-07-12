Bolşoy Tiyatrosu Solistleri: Müzikte Rus-Türk birlikteliği güzel bir örnek, iki kültür aynı sahnede olacak

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı sürerken İstanbul iki gün boyunca, Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında Rus Bolşoy Tiyatrosu’nun dünyaca ünlü solistlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan konserler öncesi son provalar sürerken, uluslararası birçok ödül sahibi soprano Anna Nechaeva, mezzo-soprano Yulia Mazurova ve Bolşoy Tiyatrosu Orkestra Şefi Anton Grishanin, Sputnik’in de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin konser provasında Bolşoy Tiyatrosu solistleri © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu

Bolşoy Tiyatrosu Solistleri gala provasında Anna Nechaeva, Anton Grishanin ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu

Bolşoy Tiyatrosu Solistleri gala provasında Anna Nechaeva ve Anton Grishanin © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu

Bolşoy Tiyatrosu Solistleri gala provasında Anna Nechaeva © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu

Bolşoy Tiyatrosu Solistleri gala provasından kareler © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu

Bolşoy Tiyatrosu Solistleri gala provasından kareler © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu 1 / 6 © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin konser provasında Bolşoy Tiyatrosu solistleri

‘İKİ FARKLI KÜLTÜR AYNI SAHNEDE OLACAK’

Bolşoy Tiyatrosu Orkestra Şefi Anton Grishanin, Türkiye’ye ilk defa geldiğine vurgu yaparak “Buraya ilk kez geldim ama her şeyi çok beğendim. Türkiye’de herkes çok saygılı ve iyi niyetli. Çok mutluyum. Müzikteki uluslararası işbirlikleri son derece önemli. Rus solistler ve Türkiye’nin İstanbul Devlet Operası’nın birlikteliği gibi buna çok güzel bir örnek. Zira, bu gibi birliktelikleri diyalogun önünü açıyor. İki farklı kültür, aynı anda, aynı sahnede buluşuyor. Müzik, insanları, halkları buluşturuyor” dedi.

‘YARIN HARİKA BİR PERFORMANS SERGİLEMEYİ UMUYORUZ’

Uluslararası birçok ödül sahibi soprano Anna Nechaeva “Türkiye’ye profesyonel solist olarak ilk kez geliyorum. Bugün sadece aslında ilk provayı yapıyoruz. Çünkü dün sadece orkestra ile çalıştık. Solistler tek prova yaptılar ve yarın konser var. Bu orkestra ve solistler arasındaki diyalog inanılmaz önemli. Yarın harika bir performansla karşınızda olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

‘TÜRK SANATSEVERLERE ŞARKI SÖYLEMEK İLHAM VERİCİ OLACAK’

Bolşoy Tiyatrosu’nun opera sanatçısı mezzo-soprano Yulia Mazurova ise “Türkler çok misafirperver. Burada insanlar çok sıcak, Türkiye’de iyi arkadaşlarım var. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Uçak İstanbul için inişe geçtiği andan itibaren çok heyecanlıyım. Burada olduğum için çok teşekkür ederim. Türk sanatseverlere, izleyicilere şarkı söylemek çok ilham verici olacak” dedi.