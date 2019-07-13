St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Lebedeva: Daha fazla Türk sanayi şirketini görmek istiyoruz

St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yekaterina Lebedeva, Türk sanayi sektörünün daha aktif olarak St. Petersburg’a çekilmesi gerektiğini söyledi.
Rusya’nın St. Petersburg şehrinde yapılan 5. Rus-Türk Toplumsal Forumu kapsamında, St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası binasında, iş iklimi komitesinin çalışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Türkiye ve Rusya iş dünyasının en büyük temsilcileri işbirliğinin geleceğini konuşma fırsatını yakaladı.
Lebedeva, Sputnik’e açıklamasında, ülkenin en büyük deniz limanının St. Petersburg’da bulunduğunu ve farklı ülkelerden çok miktarda ürünün buradan geçtiğine dikkat çekerek, "Şehrimizde çok büyük Türk inşaat işletmeleri çalışıyor. Elbette St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’nde daha fazla Türk sanayi şirketi görmek istiyoruz. Çünkü endüstriyel parklarımız var, özel ekonomik bölgelerimiz var. Özel ekonomik bölgemiz aynı zamanda teknoloji yönetimi alanıdır, yani burada bulunan firmalar, üretim kapasiteleri dışında, Ar-Ge yapan şubelere de sahip olmalı. Bu yüzden burada Türk işletmeleri de görmek isteriz" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile işbirliğinin giderek güçlendiğini dile getiren Lebedeva, "Elbette ticaret temel sektör olarak kalıyor. Üstelik vize muafiyeti ve yerel paralarla ticaret konuşuluyor. Bu yüzden işbirliğimiz için belli fırsatlar görüyorum. İşbirliği yönünde belli bir yoğunlaşma gözlemliyoruz. Biz, Türkiye’yle ilgili üçüncü etkinliğe ev sahipliği yaşmış olduk. Türk iş insanları da projelerimizin potansiyeline inanıyor, fuarlara katılıyor. Bu elbette çok sevindirici. Elbette bizim işletmelerimiz de projelere katılmaya, Türk sanayisi ve diğer sektörlerinin ihtiyaç duyduğu teknolojileri ve çözümleri sunmaya hazır" dedi.
Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun iki ülke arasındaki iş ilişkilerinin güçlenmesine olan katkısını kaydeden Lebedeva, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Elbette hepimiz, iki liderimizin görüşmelerini takip ediyoruz, bu her zaman çok geniş bir şekilde medyada konuşuluyor. Ama bu forumlar önceden hazırlanıyor, gündemi önceden belirleniyor. Bu türden iş ilişkilerinin, doğrudan projelerin tam da böyle forumlarda doğduğunu düşünüyorum. Bu forumlar, kişisel ilişkiler içinde çok yararlı. Bizler görüşüyor, konuşuyor, birbirimiz hakkında çok şey öğreniyoruz. Üstelik bu forum, devlet yapıları tarafından da destek görüyor. Biz burada geniş yelpazede sorunları ele aldık. Bu, sadece ticaret ve ekonomi ile ilgili değil, bunun içinde kültür, insani işbirliği de var. Tüm bunlar, birbirimize bakıp gelecekte nasıl işbirliği yapacağımızı anlamamıza yardımcı oldu. Rus veya yabancı fark etmez, işletmeler için gözlemlediğim ve karşılaştığım temel sorun, birbirlerinin imkanları hakkında her zaman bilgi sahibi olmamalarıdır. Dil engeli de dikkate alınırsa iş insanları her zaman imkanlar hakkında bilgi sahibi olmayabilir. Bu tür forumlarda bir araya gelerek, konuşarak, projelerini sunarak bu projeleri anlaşmalara dökme, finansman ve yatırım bulma fırsatını yakalıyorlar. Bu yüzden bu fuar çok faydalı ve bana öyle geliyor ki, birçok proje tam da böyle ikili forum ve görüşmeler sırasında ortaya çıkıyor."
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