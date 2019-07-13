Rossotrudniçestvo: Rus-Türk Toplumsal Forumu eğitim konusunda ‘atılım’ yaptı

Sputnik’e konuşan Mitrofanova, "Forumun açılışında 180 kişi vardı, bölümlerin çalışmalarını da katarsak toplamda 250 kişi katıldı. Bu, önceki toplantılara göre çok daha fazla ve özellikle bizi mutlu eden, eğitim konusunda atılımın gerçekleşmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Mitrofanova özellikle RTTF kapsamında gerçekleşen Rusya-Türkiye Üniversite Rektörleri Forumu’nun ikinci toplantısına dikkat çekti.

Mitrofanova’nın sözlerine katıldığını belirten Forumun Türk Kanadı Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, "Sadece rektörlerforumu ile sınırlı kalsaydık bu bile büyük bir başarı olurdu" diyerek, Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun yeni toplantısının 2020 Haziran-Temmuz aylarında İstanbul’da düzenleneceği bilgisini verdi.

RTTF yapısının gelecekte genişletilebileceğini, foruma uzmanlar topluluğunun da çekilebileceğini dile getiren Mitrofanova, "Bugün Rus-Türk Dostluk Derneği kuruldu, çok aktif çalışma yürütüyor. Şimdi Türkiye’de de benzer dernek kurulmakta. Bu derneklerin elbette RTTF’ye dahil olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek bunun 'gelecekle ilgili bir konu' olduğunu belirtti.