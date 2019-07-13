Ticaret Bakan Yardımcısı: Rusya bizim için her zaman çok önemli partner olmuştur

Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Rusya'nın Türkiye için her zaman çok önemli bir partner olduğunu söyledi. Batur, Rusya ile sadece stratejik ortaklık değil, beraber geliştirilecek işbirliği fırsatları ve karşılıklı ticaret yapılabilecek verimli bir dostluk ilişkisi kurguladıklarını belirtti.

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen, Türkiye'nin partneri olduğu INNOPROM 2019 Uluslararası Sanayi Fuarı kapsamında Sputnik’in sorularını yanıtlayan Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, "Rusya'da ve Yekaterinburg'da bulunmak çok güzel, son derece ferah ve aydın bir şehir. Rusya ile ilişkimiz iyi ve verimli bir şekilde gidiyor. Zaten geçtiğimiz yıllardaki ticaret hacmimize baktığımızda yukarı doğru artan bir trend gözlemliyoruz. 2018 yılında 25.7 milyar dolar gibi bir rakamı beraber gerçekleştirdik. Ancak tabi ki 2013 senesine gidersek, o zaman yakaladığımız 30 milyar doların epey gerisinde" dedi.

INNOPROM 2019'un çok verimli bir fuar olduğunu vurgulayan Batur, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla çok ciddi bir potansiyelimiz var. Bu rakamı daha ileriye taşımak için ciddi bir potansiyelimizin olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın verdiği bir hedef var; 100 milyar dolar. Bu fuar da bu anlamda çok verimli. Türkiye'yi INNOPROM 2019'da makine sektörüyle temsil ediyoruz. Makine sektörümüz 17.1 milyar dolar gibi ihracat hacmi yakalamış en önde gelen sektörlerimizden bir tanesi. Rusya ile sadece stratejik ortaklık olarak değil aslında beraber geliştirilecek işbirliği fırsatlarıyla karşılıklı bir ticaret yaratabileceğimiz verimli bir dostumuz olarak bu ilişkiyi kurguluyoruz."

Açıklamasında, "Şu anki ilişkilerimizde ithalat ve ihracat dengesiz. 3.4 ihracat var Türkiye'den Rusya'ya, 22.5 milyar dolar civarındaysa ithalatımız var. Bizim arzumuz karşılıklı olarak iş fırsatları ürün grupları bazında ortaya koyup bu alanlarda iş insanları tamamlayacak platformları yaratmak" diyen Batur, "INNOPROM'un da bu anlamda çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Türkiye için her zaman önemli bir partner olduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Batur, şunları söyledi:

"Rusya bizim için her zaman, lojistik anlamda da çok önemli partner olmuştur. Başka ülkelerden ziyade Rusya ve Türkiye'nin portföyleri birbirini tamamlıyor. Sonuçta uzun geçmiş köprülerimiz var. Böyle büyük bir coğrafyada ekonomik gruplarımızla bölgesel işbirliği de yapıyoruz. Hem de Rusya'nın ekonomisi çok sağlam olan politik iradesine dayanıyor. Cumhurbaşkanlarımızın bu noktada çok net bir duruşu var, bütün kadromuzun da bu işe verdiği emek bunu çok iyi gösteriyor."