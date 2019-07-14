Etkinliğe Derbent Belediyesi Başkanı Hizri Abakarov, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Temsilcisi Dış İlişkiler Şube Müdürü Mücahit Sami Küçüktığlı, Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosu Yunus Belet, Dağıstan Cumhuriyeti’nin Moskova ve St. Petersburg Temsilcileri Gamzat Gamzatov ve Gasan Gasanov, suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova ve çok sayıda Rusya ve Türkiye’nin sivil toplum kuruluşu katıldı.

© Sputnik / Amur Gadjiev Konya ile Rusya’nın Derbent şehri arasında kardeş şehir protokolü

Abakarov, Rusya-Türkiye ilişkilerinin güçlü ve güvenilir bir temele sahip olduğunu belirterek, Derbent ile Konya arasında kardeş şehir bağlarının kurulmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin yeni bir aşamaya girerek belediyecilik alanında ortak projelerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda gerekli ivmenin kazanacağını söyledi.

Abakarov, iki şehrin turizm ve tatil işletmesi alanında ticari, ekonomik ve kültürel ortaklıkları aktifleştirmek niyetinde olduğunu belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına imza törenine katılan ve Başkanın mesajını ileten Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Şube Müdürü Mücahit Sami Küçüktığlı da birkaç bin yıllık geçmişe sahip ve İpek Yolunun güzergahında yer alan iki tarihi şehir arasında kardeş şehir protokolünün imzalanmasının, bölgelerarası bağların güçlendirilmesi ve kültürel, beşeri ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla daha da dostça ilişkilerin kurulmasını mümkün kılacağını belirtti, Konya’nın Derbent ile bütün alanlarda işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Size yaklaşık 9000 yıl önce insanların bir araya gelerek şehir medeniyetini kurdukları, Hitit, Frig, Roma ve Bizans gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, 200 yıldan fazla bir süre Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti olan topraklar, Konya adına Konyalıların selamlarımı gönderiyorum.

Konya 2,5 milyona yaklaşan nüfusu, 100 den fazla ülkeye 15 organize sanayi bölgesi ile yaklaşık 200 ülkeye ihracat yapan, dünya genelinde 51 kardeş -Derbent ile 52- şehre sahip, 20 uluslararası şehir organizasyonu üyeliği/ kurucu üyeliği ve 5 üniversiteye sahip tarih, kültür, tarım, eğitim ve endüstri şehridir.

Şehirlerin tarih sahnesindeki rolü her zaman büyük olmuştur. Bazı şehirler medeniyetlerin oluşmasına öncülük ederken bazıları büyük medeniyetler tarafından kurulmuş, şekillendirilmiş ve insanlık tarihine armağan edilmiştir. Hem Konya hem de Derbent’te, büyük bir medeniyetin izlerine her adımda şahitlik ediyoruz. Konya ve Derbent şehirleri olarak böylesine köklü tarihe ve medeniyete sahip olmak bizi daha da yakınlaştırmaktadır.

Önceden planlanmış olan Eşbaşkanlığını yürüttüğüm Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Toplantısı sebebiyle St. Petersburg’da olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Ancak yakın bir gelecekte Derbent’le kardeş şehir protokolünü fiiliyata geçirmeyi canı gönülden arzu ediyorum.

Yine en kısa sürede Sayın Derbent Belediye Başkanı’nı ve kıymetli heyetini ve St. Petersburg’da bu toplantıya katılan Rus ve Türk heyetlerini mazisi 10 bin yıl kadar eskiye giden Konya’da bir sonraki Türk-Rus Toplumsal Forumu toplantısını gerçekleştirmekten ve sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum.

'Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır' diyen Mevlana Celaleddin Rumi’nin sözünü ifade ederken selamlarımı ve sevgilerimi arz ediyorum."

© Sputnik / Amur Gadjiev Konya ile Rusya’nın Derbent şehri arasında kardeş şehir protokolü

İmza töreni katılımcılarına hitaben Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı Dmitriy Savelyev, şu mesajını gönderdi: "Değerli Dostlarım! Bugün Rusya-Türkiye ilişkileri haritasında iki yeni kardeş şehir olacak. St. Petersburg – İstanbul, Serpuhov – Çeşme, Rostov-on-Don – Antalya kardeşliklerine bir de Dağıstan’ın Derbent şehri ile Türkiye’nin Konya şehri kardeşliği eklenecek. Dünyanın en eski şehirlerinden olan bu iki şehrin birbirine dostluk elini uzatmaları, insanlık tarihinde barış, dostluk ve işbirliğinin alternatifi olmadığını göstermektedir.

Kardeş şehirler, ülkeler arasındaki karşılıklı anlayışı ve iyi komşuluğu güçlendirmede her zaman önemli bir rol oynamıştır. Kardeşlik, kültürel bağları genişletmek, bölgeler arası ekonomik bağları geliştirmek ve ikili temasları güçlendirmek için en etkili araçlardan biridir. Ancak en önemlisi, Derbent ve Konya sakinlerinin, ortak projeler ve yakın insani iletişimi için Rusya ve Türkiye tarihi ve kültürünü yakından tanımak için yeni fırsatlar elde etmeleridir.

Dostane ilişkileri kurma ve geliştirmeye yönelik bu gibi girişimleri selamlıyorum. Bundan sonra şehirlerinizin, imzalanan protokolün canlı içerikle doldurmaları gerekir. Bilgi, iş ve beşeri işbirliği alanında pek çok günlük çaba ve olumlu deneyim alışverişi gerekli olacaktır, ancak bu çalışma ülkelerimiz arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini ve karşılıklı anlayışı güçlendirecektir.

Kardeşliğinize bol şanslar ve başarılar diliyorum. İletişiminizin verimli ve şehirlerinizin Dünya’daki varlığı kadar uzun ömürlü olmasını diliyorum!"