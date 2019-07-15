'Rus ve Türk şirketleri birbirini daha çok tanımalı'

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde geçtiğimiz Perşembe günü sona eren Rus-Türk Toplumsal Forumu kapsamındaki İş İklimi Komitesi’nin toplantısı sırasında, önde gelen Türk ve Rus girişimciler ve iş dünyası temsilcileri iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceğini görüştü.

Toplantıya katılan işadamlarından Kurtuluş, Sputnik’e açıklamasında, görüşüne göre en büyük sıkıntının Rus ve Türk şirketlerinin birbirini yeterli kadar tanımıyor olduğunu belirterek, “Bu ilişkilerin geliştirilmesi için çok çaba sarf edilmesi gerekiyor ve biz şirket olarak bu çabayı sarf etmeye özen gösteriyoruz. Özellikle KOBİ’lerin, KOBİ statüsündeki şirketlerin bir araya gelmesi için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bizim de ROST olarak bu çalışmalar bünyesinde iki portalımız var: Turkish Industry ve Russian Industry. Buraya güçlü şirketleri kaydederek iki ülke arasındaki ihracatı, ticareti yükseltmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz, gerek Türkiye’de gerek Rusya’da devamlı temaslar halindeyiz” dedi.

Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması önündeki engelleri değerlendiren Kurtuluş, bu konuda şu yorumda bulundu:

“Vizelerin kaldırılması gerekiyor, bu büyük bir sıkıntı. Başka bir sıkıntı daha şirketlerin birbirini yeterli kadar tanımaması. Rusya çok büyük bir coğrafya. Rusya’da çok KOBİ şirketi var. Moskova Sanayi ve Ticaret Odası’nın rakamlarına göre, Rusya’da 6 milyon şirket var. Fakat o 6 milyonun içinde çok sayıda küçük ölçekli tüccarlar var. Güçlü bir veri tabanına sahip bir portal çalışması yapılabilirse, ki inşallah yapıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz, bu sayede aracısız ticaretin önünü açmak istiyoruz. Bizim birincil amacımız bu, düşük maliyetle, şirketlere büyük para harcatmadan portal üzerinden birbirleriyle tanışmalarını, çalışmalarını sağlamak istiyoruz. Hedefimiz oradan ürün satışı yapmak değil. Biz sadece her şirkete ait ürün kataloğu yapmak istiyoruz. Çünkü halen Rusya’da bildiğiniz gibi web sayfaları aktif olarak çalışan çalışmayan çok şirket var. Halen web sayfalarında İngilizcesi olmayan çok sayıda Rus şirketi var. Biz yapacağımız çalışmaları üç dilde yapıyoruz: Türkçe, Rusça, İngilizce yapıyoruz. Bu sayede hiç Rusça bilmeyen Türk işadamı bile Rusya’daki şirketin bilgilerine Türkçe olarak ulaşabiliyor. Bu, çok büyük bir etken.”

Amaçlarının para kazanmak olmadığının altını çizen Kurtuluş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirketlerin ticaretinden hiçbir gelir elde etmiyoruz, sadece bir danışmanlık şirketi gibi hizmet veriyoruz. Birçok güzel işbirliği anlaşması yaptık şuana kadar. Buna örnek verecek olursak, Moskova Teknopolis ve İstanbul Teknopark arasındaki anlaşmaya destek olduk. Rusya Tarım Bakanlığı’na bağlı Tahıl Birliği ile protokol anlaşması yaptık, ürünlerinin Türkiye’ye satışının daha rahat yapabilmesi için. Bunun gibi birçok örnek daha sayabilirim. Daha yapacak çok işimiz var, daha yolun çok başındayız. İnşallah her şey çok daha güzel olacak”.

ROST, Rus ve Türk girişimciler arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine ve ilerletilmesine yardımcı olma amacıyla kuruldu.