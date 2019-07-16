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13:05 16 Temmuz 2019
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    Rusya Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Mamonov

    Rus Bakan Yardımcısı Mamonov: Türk ortaklarımıza, akıllı ulaşımdan online referanduma pek çok tecrübe aktarmaya hazırız

    Rusya İhracat Merkezi
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    Elif Sudagezer
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    Rusya Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Mamonov, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı 9. Moskova Kentsel Forumu'nun ardından hem Moskova-Ankara belediyeleri hem de Rusya-Türkiye  arasındaki işbirliği potansiyelini Sputnik’e anlattı. 

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk resmi yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği Rusya'da düzenlenen 9. Moskova Kentsel Forumu'nun ardından, Rusya Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Mamonov da Ankara-Moskova arasındaki işbirliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

    ‘RUS TARAFI OLARAK 5G ALANINDA HER TÜRLÜ BİLGİ PAYLAŞIMINA AÇIĞIZ’

    © Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
    Mansur Yavaş Rusya'da: Ankara-Moskova hattı canlanacak
    Sputnik’in sorularını yanıtlayan Mamonov, iki şehrin kentsel bilişim teknolojileri anlamında önemli işbirlikleri içinde bulunabileceğine işaret ederek “Bildiğiniz üzere, Moskova ve Ankara, bir mutabakat metnine imza attı. İki taraf da, kentsel bilişim teknolojileri hususunda etkin bir işbirliğinin öneminde hemfikir. Rus tarafı olarak biz, 5G teknolojilerinin uygulanması dahil pek çok konuda paylaşıma açığız. Moskova, 5G Süper Hızlı İnternet Projesi için pilot bölge seçilmişti. Yılın sonuna kadar da 5G hızında internet hizmetini vermeye başlayacağız” dedi. 

    ‘AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNDEN ONLINE HALK OYLAMALARINA KADAR PEK ÇOK HİZMET…’

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Rusya’yı ziyaret etti.
    © Sputnik /
    Yavaş, Moskova ziyaretinde Sputnik'e konuştu: Ankara'da açılacak alanlar var, işbirliği yapılabilir
    Rusya Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mamonov “Paylaşımda bulunabileceğimiz pek çok alan var. Örneğin, e-hükümet sistemimiz, gurur duyacağımız nitelikte. Bu sistem vatandaşlarımızın karar alma süreçlerine aktif katılımının önünü açıyor. Bunların dışında, akıllı ulaştırma sistemleri, büyük veri teknolojileri, yönetim sistemleri ve diğer akıllı çözümler konusunda paylaşıma açığız. Dahası, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için akıllı haritalardan online halk oylamalarının önünü açan pek çok uygulamaya sahibiz” ifadelerini kullandı. 

    ‘OKUL KAYDINDAN NİKAH BAŞVURUSUNA HER ŞEY ONLINE’

    Bakan Yardımcısı Mamonov “Mesela, e-hükümet sistemimiz olan ‘gosuslugi.ru’ sadece basit hizmetlere erişimle sınırlı değil, hükümeti daha etkin ve şeffaf çalışmaya itecek güçte. Zira bu sistem yalnızca vatandaşlarımıza değil, işletmelere de temel hizmetler vererek yardımcı oluyor. İnsanlar, okul kaydından nikah başvurularına kadar her şeyi bu uygulama üzerinden yapıyor” dedi ve devam etti: 

    Ankara Belediyesi
    Yavaş ilk resmi yurt dışı ziyaretinde Moskova'da: Ankara'yı dünyaya tanıtacağız
    “Türk ortaklarımızın ilgilenebileceğine inandığımız projelerimizden birisi de, ‘Küçük Şehir’ ismini verdiğimiz uygulama. Moskovalılar bu e-hizmet veren uygulama sayesinde, referanduma online portal aracılığıyla katılabiliyor, oylarını evlerinden verebiliyor. Buna benzer, park yeri bulmaktan, sosyal aktivitelere kadar pek çok alanı kapsayan çeşitli online hizmetlerimiz var. Bu alanlardaki tecrübelerimizi Türk ortaklarımızla paylaşmaya hazırız” 

    ‘İSTANBUL HAVALİMANI DONANIMLARDAKİ TEKNOLOJİ RUS ŞİRKETİNE AİT’ 

    Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB)
    © AA / Sefa Karacan
    Moskova'da Rus-Türk İş Adamları toplantısı: 'Ankara turizm kenti olmak zorunda'
    Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin kendileri açısından önemine de değinen Mamonov “Rus bilgi teknolojileri (BT) şirketleri bir süredir Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Mesela, Rusya’nın en büyük BT şirketi Yandex, Türkiye’de dikkate değer ölçüde faaliyet gösteriyor. Keza, son derece etkileyici bir proje olan İstanbul Havalimanı’nın dijital sistemleri Rus TrueConf şirketinin teknolojilerden oluşuyor. Havalimanına yerleştirilen interaktif video birimleri buna bir örnek. Bu yüzden biz işbirliğinin yalnızca Moskova-Ankara hattında değil Rusya ile Türkiye arasında olacağına inanıyoruz” diye anlattı. 

    ‘ANKARA VE MOSKOVA ON YILLARDIR İŞBİRLİĞİ HALİNDE’

    Etkinlik programında iki ülkeden üniversite rektörlerinin bir araya gelmesi; ortak tarih mirası, dinler arası işbirliği, spor, bilim, kültür ve sanat alanlarında işbirliğinin konuşulması planlanıyor. Ayrıca forumun açılışında ilk kez medya tartışması yapılıyor.
    © Sputnik / Maksim Durnev
    'Rus ve Türk şirketleri birbirini daha çok tanımalı'
    Moskova ve Ankara’nın 1993’den bu yana kardeş şehirler olduğunun hatırlatılması ve o dönemden bu yana hangi adımların atıldığının sorulması üzerine Mamonov “İki şehir on yıllardır işbirliği halinde. Kültür alanındaki işbirliklerine Moskova’daki ‘Ankara Günleri’ ve Ankara’daki ‘Moskova Günleri’ etkinlikleri örnek gösterilebilir. Bu işbirliğini de göz önünde bulundurursak, 9. Moskova Kentsel Forumu’nda imzalanan anlaşmanın yeni bir anlaşma olmadığını da hatırlatmak gerekir. Zira 2015-2017 programı kapsamında Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile Ankara’nın eski belediye başkanı Melih Gökçek arasında da anlaşma imzalanmıştı. Söz konusu plan, şehir planlaması, toplu konut projeleri, sosyal güvenlik, çevre ve bilgi teknolojileri alanlarından tecrübe alışverişini içeriyordu” diye konuştu. 

    ‘TÜRK ORTAKLARIMIZLA YENİ GÖRÜŞME PLANLAMA AŞAMASINDAYIZ’

    “Yakın zamanda Türk yetkililerle görüşme planı var mı?” sorusuna ise Mamonov “Türk ortaklarımızla işbirliği anlaşmamızı detaylıca ele almak için görüşme ayarlama aşamasındayız” diye yanıt verdi.

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    Etiketler:
    e-devlet, İstanbul Havalimanı, veri paylaşımı, paylaşım, bilgi, donanım, Moskova, Ankara, tecrübe, Mansur Yavaş, Referandum, ulaşım, Teknoloji, 5G, Mihail Mamonov, Türkiye-Rusya ilişkileri, Rusya, Türkiye
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